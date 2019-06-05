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Материалы по теме:

В Самаре появятся ограждения на Солнечной, где внедорожник сбил женщину и ребенка

В Самаре появятся ограждения на Солнечной, где внедорожник сбил женщину и ребенка

В столице 63-го региона установят ограждения на пересечении улиц Солнечной и Губанова, где накануне произошла ужасная авария, которая потрясла весь город. Напомним, во вторник 4 июня там столкнулись две иномарки, после удара одна из них отлетела на пешеходов — 
5 июня 2019, 10:49
В Самарской области подорожает проезд на электричках

В Самарской области подорожает проезд на электричках

С субботы, 15 июня, в нашем регионе увеличивается стоимость проезда на электричках, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. На участках «Самара - Зубчаниновка», «Мирная - Самара - Конструкторская», «Самара - Конструкторская», «Самара - Ягодная» при наличном расчете стоимость полного билета 
5 июня 2019, 09:25
За долг в полмиллиона рублей арестовали имущество ТСЖ «УЮТ-76»

За долг в полмиллиона рублей арестовали имущество ТСЖ «УЮТ-76»

Компания «РКС-Самара» добилась ареста имущества ТСЖ «УЮТ-76». Это произошло после того, как УК задолжала за водоснабжение и канализацию более 520 тысяч рублей. «В присутствии понятых и представителя службы безопасности “РКС” микроволновка, холодильник, мониторы и мебель, принадлежащие ТСЖ, были описаны, права 
5 июня 2019, 08:44
Видео: опрокидывание батута с детьми в Тольятти записали камеры

Видео: опрокидывание батута с детьми в Тольятти записали камеры

Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти завел уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В субботу, 1 июня, дети прыгали на батуте, который находился рядом с торговым центром 
5 июня 2019, 08:25
На трассе под Самарой фура сбила насмерть пешехода на «зебре»

На трассе под Самарой фура сбила насмерть пешехода на «зебре»

В среду, 22 мая, произошла смертельная авария на трассе около поселка Новосемейкино в Красноярском районе области. Как рассказал очевидец в группе «ДТП Самара», около Новосемейкино водитель фуры сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе. На месте работают сотрудники ГИБДД. Автомобилисты, 
22 мая 2019, 05:05
В 2019 году в Самаре планируется построить три сухогрузных баржи

В 2019 году в Самаре планируется построить три сухогрузных баржи

В Самаре впервые за последние 100 лет началось строительство несамоходных сухогрузных барж. Торжественная церемония закладки судна состоялась накануне на территории ЗАО «Нефтефлот», в ней принял участие глава региона Дмитрий Азаров. Две ключевые секции несамоходных сухогрузных барж - как начало нового 
19 апреля 2019, 08:46
Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

С понедельника, 25 марта, травмаи снова поедут по Заводскому шоссе в областной столице. Напомним, что из-за масштабного ремонта травмваи перестали перевозить пассажиров в Юнгородок, маршруты № 2, 3, 12, 19, 21 доезжали до улицы Красных Коммунаров или автостанции «Аврора». Ранее 
21 марта 2019, 01:36
У Сызрани организовано реверсивное движение по федеральной трассе М5

У Сызрани организовано реверсивное движение по федеральной трассе М5

Дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе М5 Урал блокировало движение в районе Сызрани. Большегруз встал поперек дороги.
 
Сообщается, что ДТП случилось около 16.00. Водитель МАЗа, судя по всему не справился с управлением из-за резкого ухудшения погодных условий. Фуру занесло, кабиной 
2 марта 2019, 09:56
Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине

Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине

В пятницу, 1 марта, в Сызранском районе произошла крупная авария: на 905 километре федеральной трассы М-5 «Урал» лоб в лоб столкнулись два большегруза. От удара одна из фур была смята, водителя зажало в кабине. В 22:03 на место происшествия выехала 
2 марта 2019, 10:05
На въездах в Самару установят дорожные весы

На въездах в Самару установят дорожные весы

На въездах в Самару появятся пункты автоматического весогабаритного контроля автомобилей. Они позволят защитить отремонтированные дороги в областном центре от слишком тяжёлых фур, сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Один из таких пунктов установят у моста через реку Сок. Второй 

26 февраля 2019, 03:43
В Самарской области ограничили движение на трассе «Березняки - Новые Ключи»

В Самарской области ограничили движение на трассе «Березняки - Новые Ключи»

В четверг, 21 февраля, в Самарской области ограничили движение по трассе в Кинель-Черкасском районе. С 15:30 из-за погодных условий было ограничено движение транспорта на трассе «Березняки — Новые Ключи», сообщили в АСАДО. Напомним, что накануне вечером в регионе из-за снегопада, 
22 февраля 2019, 11:14
Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено

Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено

Хорошие новости для водителей: движение всех транспортных средств на подъездной дороге к Оренбургу от федеральной трассы М-5 «Урал» восстановлено в полном объеме. Временное ограничение на участке от 97 до 129 километра автомобильной дороги отменили с 09:00 среды, 20 февраля, сообщили 
20 февраля 2019, 11:58
В Самарской области восстановилось движение на трассе М-5

В Самарской области восстановилось движение на трассе М-5

Движение грузовиков по федеральной трассе М-5 на участке между Тольятти и Сызранью восстановлено. Ограничение для большегрузов и автомобилей было снято в 23:00 7 февраля на участке с 890 по 976 км автомобильной трассы, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор». Напомним, что накануне в 
8 февраля 2019, 09:21
Чипирование автомобильных номеров внедрят в России

Чипирование автомобильных номеров внедрят в России

ФКУ «Росмониторинг» с Министерством внутренних дел разрабатывают программу по установке RFID-меток в регистрационный автомобильный номер. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на директора организации Константина Угарова.
По словам руководителя, эта мера требуется, чтобы грузоперевозчики не имели возможности избегать ответственности 

21 апреля 2017, 03:29
Мэрия Самары объявила войну нарушителям правил грузоперевозок

Мэрия Самары объявила войну нарушителям правил грузоперевозок

За 9 месяцев года дорожная полиция зафиксировала 530 фактов превышения перевозчиками параметров по весу и габаритам груза. 373 автомобиля отправлены на штрафстоянку. Заведено около 3 тысяч административных дел из-за загрязнения окружающей среды большегрузным транспортом.
С организаторов незаконных свалок взыскано порядка 

24 октября 2016, 05:39
Hyperloop построит новый Шелковый путь в России

Hyperloop построит новый Шелковый путь в России

Компания Hyperloop One собирается проложить высокоскоростную грузовую магистраль через территорию России. Она станет частью нового «Шелкового пути», предназначенного для перевозки грузов в Европу из Китая. Об этом сообщил соучредитель компании и глава её правления Шервин Пишевар.
Если проект удастся 

22 июня 2016, 03:21
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