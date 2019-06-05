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В Самаре появятся ограждения на Солнечной, где внедорожник сбил женщину и ребенка
В столице 63-го региона установят ограждения на пересечении улиц Солнечной и Губанова, где накануне произошла ужасная авария, которая потрясла весь город. Напомним, во вторник 4 июня там столкнулись две иномарки, после удара одна из них отлетела на пешеходов — …
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5 июня 2019, 10:49
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В Самарской области подорожает проезд на электричках
С субботы, 15 июня, в нашем регионе увеличивается стоимость проезда на электричках, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. На участках «Самара - Зубчаниновка», «Мирная - Самара - Конструкторская», «Самара - Конструкторская», «Самара - Ягодная» при наличном расчете стоимость полного билета …
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5 июня 2019, 09:25
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За долг в полмиллиона рублей арестовали имущество ТСЖ «УЮТ-76»
Компания «РКС-Самара» добилась ареста имущества ТСЖ «УЮТ-76». Это произошло после того, как УК задолжала за водоснабжение и канализацию более 520 тысяч рублей. «В присутствии понятых и представителя службы безопасности “РКС” микроволновка, холодильник, мониторы и мебель, принадлежащие ТСЖ, были описаны, права …
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5 июня 2019, 08:44
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Видео: опрокидывание батута с детьми в Тольятти записали камеры
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5 июня 2019, 08:25
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На трассе под Самарой фура сбила насмерть пешехода на «зебре»
В среду, 22 мая, произошла смертельная авария на трассе около поселка Новосемейкино в Красноярском районе области. Как рассказал очевидец в группе «ДТП Самара», около Новосемейкино водитель фуры сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе. На месте работают сотрудники ГИБДД. Автомобилисты, …
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22 мая 2019, 05:05
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В 2019 году в Самаре планируется построить три сухогрузных баржи
В Самаре впервые за последние 100 лет началось строительство несамоходных сухогрузных барж. Торжественная церемония закладки судна состоялась накануне на территории ЗАО «Нефтефлот», в ней принял участие глава региона Дмитрий Азаров. Две ключевые секции несамоходных сухогрузных барж - как начало нового …
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19 апреля 2019, 08:46
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Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта
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21 марта 2019, 01:36
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У Сызрани организовано реверсивное движение по федеральной трассе М5
Дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе М5 Урал блокировало движение в районе Сызрани. Большегруз встал поперек дороги.
Сообщается, что ДТП случилось около 16.00. Водитель МАЗа, судя по всему не справился с управлением из-за резкого ухудшения погодных условий. Фуру занесло, кабиной …
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2 марта 2019, 09:56
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Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине
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2 марта 2019, 10:05
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На въездах в Самару установят дорожные весы
На въездах в Самару появятся пункты автоматического весогабаритного контроля автомобилей. Они позволят защитить отремонтированные дороги в областном центре от слишком тяжёлых фур, сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Один из таких пунктов установят у моста через реку Сок. Второй …
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26 февраля 2019, 03:43
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В Самарской области ограничили движение на трассе «Березняки - Новые Ключи»
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22 февраля 2019, 11:14
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Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено
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20 февраля 2019, 11:58
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В Самарской области восстановилось движение на трассе М-5
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8 февраля 2019, 09:21
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Чипирование автомобильных номеров внедрят в России
ФКУ «Росмониторинг» с Министерством внутренних дел разрабатывают программу по установке RFID-меток в регистрационный автомобильный номер. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на директора организации Константина Угарова.
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21 апреля 2017, 03:29
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Мэрия Самары объявила войну нарушителям правил грузоперевозок
За 9 месяцев года дорожная полиция зафиксировала 530 фактов превышения перевозчиками параметров по весу и габаритам груза. 373 автомобиля отправлены на штрафстоянку. Заведено около 3 тысяч административных дел из-за загрязнения окружающей среды большегрузным транспортом.
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24 октября 2016, 05:39
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Hyperloop построит новый Шелковый путь в России
Компания Hyperloop One собирается проложить высокоскоростную грузовую магистраль через территорию России. Она станет частью нового «Шелкового пути», предназначенного для перевозки грузов в Европу из Китая. Об этом сообщил соучредитель компании и глава её правления Шервин Пишевар.
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22 июня 2016, 03:21
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