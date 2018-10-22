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Когда нужно начинать скупать валюту?

Когда нужно начинать скупать валюту?

Российский рубль сегодня незначительно, но укрепляется. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 октября, составляет 65 рублей 81 копейку. Евро — 75 рублей 32 копейки. Это на 50 копеек ниже закрытия предшествующей недели. Ослабление американской валюты происходит на фоне снижения 

22 октября 2018, 12:16
В Самарской области в ДТП погиб депутат

В Самарской области в ДТП погиб депутат

Стало известно, что накануне вечером в ДТП в Сызранском районе погиб 35-летний депутат сельского поселения Чекалино Александр Семенов. Авария произошла в воскресенье вечером на трассе между селами Троицкое и Чекалино. По информации силовиков, водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением, 
22 октября 2018, 12:11
До среды в Самарской области будет прохладно и дождливо

До среды в Самарской области будет прохладно и дождливо

С начала новой рабочей недели теплая и солнечная погода в Самарской области сменится облачной. Поволжье окажется в зоне холодного фронта, местами пройдет небольшой дождь и температура воздуха понизится. В дальнейшем над Средней Волгой восстановится гребень антициклона, осадки прекратятся.

В 
22 октября 2018, 11:51
В Самаре нашли людей, которые украли покрытие с детской площадки

В Самаре нашли людей, которые украли покрытие с детской площадки

В Самаре нашли людей с видеоролика, который на прошлой неделе «прославил» жителей областной столицы на весь Рунет. Напомним, что камера, установленная на подъезде одной из многоэтажек, запечатлела двух мужчин, которые днем, никого не стесняясь, забрали резиновые пластины для детской площадки 
22 октября 2018, 11:15
Самарец убил жену-кондуктора и пошел спать

Самарец убил жену-кондуктора и пошел спать

В Самаре произошла семейная драма с летальным исходом: от руки мужа погибла местная жительница. В полицию позвонил 50-летний мужчина. Он рассказал, что его супруга скончалась.

Полицейские приехали по указанному адресу и нашли в квартире дома по улице Гагарина труп 
22 октября 2018, 09:29
С комбината «Родник» требуют 7,5 млрд рублей

С комбината «Родник» требуют 7,5 млрд рублей

Продолжает разгораться конфликт вокруг самарского комбината «Родник». Федеральный холдинг «Кристалл-Лефортово» обратился в Арбитражный суд Курской области с иском к заводу на 7,5 млрд рублей. По версии заявителя, именно такая сумма «набежала» за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки. Это уже 
20 октября 2018, 09:15
В Зубчаниновке 20-летний парень «отметелил» незнакомца

В Зубчаниновке 20-летний парень «отметелил» незнакомца

В одну из больниц областной столицы доставили на карете «скорой помощи» 34-летнего мужчину. У пациента медики нашли множество различных травм и сообщили об этом в полицию. Оказалось, что пострадавший направлялся домой вечером из магазина в поселке Зубчаниновка. Внезапно его окликнул 
19 октября 2018, 12:09
Житель Самарской области пойдет под суд за вылов 15 рыб сетью

Житель Самарской области пойдет под суд за вылов 15 рыб сетью

В Сызранском районе будут судить рыбака. Мужчина ловил рыбу с помощью сети, и на него завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) биологических ресурсов с применением иных способов массового истребления указанных водных животных».

По версии следствия, 28 августа 
19 октября 2018, 10:15
За август-октябрь реальные доходы россиян упали на 3%

За август-октябрь реальные доходы россиян упали на 3%

Динамика реальных доходов россиян, по данным Росстата, второй месяц подряд отрицательная. С августа по октябрь они в совокупности упали почти на 3%. Основной фактор, обедняющий граждан - усилившаяся инфляция, которую провоцирует слабеющий рубль. 
 
- Очень много валют развивающихся рынков подешевело 
18 октября 2018, 09:27
Новый мост около Климовки начнут строить в 2019 году

Новый мост около Климовки начнут строить в 2019 году

Новый мост через Волгу вблизи села Климовка с обходом Тольятти и выходом на магистраль М-5 "Урал" начнут строить в следующем году. Предполагается, что на его возведение уйдет 4 года времени и 130 миллиардов бюджетных рублей, сообщает правительство Самарской области. Этот 
17 октября 2018, 10:48
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