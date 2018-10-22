|
Когда нужно начинать скупать валюту?
Российский рубль сегодня незначительно, но укрепляется. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 октября, составляет 65 рублей 81 копейку. Евро — 75 рублей 32 копейки. Это на 50 копеек ниже закрытия предшествующей недели. Ослабление американской валюты происходит на фоне снижения …
|
22 октября 2018, 12:16
|
В Самарской области в ДТП погиб депутат
Стало известно, что накануне вечером в ДТП в Сызранском районе погиб 35-летний депутат сельского поселения Чекалино Александр Семенов. Авария произошла в воскресенье вечером на трассе между селами Троицкое и Чекалино. По информации силовиков, водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением, …
|
22 октября 2018, 12:11
|
До среды в Самарской области будет прохладно и дождливо
|
22 октября 2018, 11:51
|
В Самаре нашли людей, которые украли покрытие с детской площадки
|
22 октября 2018, 11:15
|
Самарец убил жену-кондуктора и пошел спать
|
22 октября 2018, 09:29
|
С комбината «Родник» требуют 7,5 млрд рублей
Продолжает разгораться конфликт вокруг самарского комбината «Родник». Федеральный холдинг «Кристалл-Лефортово» обратился в Арбитражный суд Курской области с иском к заводу на 7,5 млрд рублей. По версии заявителя, именно такая сумма «набежала» за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки. Это уже …
|
20 октября 2018, 09:15
|
В Зубчаниновке 20-летний парень «отметелил» незнакомца
|
19 октября 2018, 12:09
|
Житель Самарской области пойдет под суд за вылов 15 рыб сетью
|
19 октября 2018, 10:15
|
За август-октябрь реальные доходы россиян упали на 3%
|
18 октября 2018, 09:27
|
Новый мост около Климовки начнут строить в 2019 году
|
17 октября 2018, 10:48