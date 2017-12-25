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В Самаре работники СПЗ получили зарплату после вмешательства прокуратуры
Работникам Самарского подшипникового завода выдали заработную плату после вмешательства прокуратуры. Надзорное ведомство установило, что 800 сотрудников СПЗ за октябрь не получили суммарно более 25 миллионов рублей. В отношении юрлица и его гендиректора возбуждены административные дела по статье «Нарушение трудового законодательства», …
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19 декабря 2017, 05:01
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Глава УФПС Самарской области Артур Игрушкин снят с должности
По результатам служебной проверки в УФПС Самарской области «Почта России» расторгла трудовой договор с Артуром Игрушкиным. Напомним, директора регионального управления обвинили в принуждении подчиненных участвовать в строительстве его дачного дома. В Самару для проведения дополнительного расследования была направлена специальная группа …
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19 декабря 2017, 04:20
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За снег на дорогах Самары прокуратура требует наказать МП «Благоустройство»
Прокуратура Промышленного района Самары требует наказать сотрудников МП «Благоустройство» за неубранный с дорог снег. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Материалы направлены в городской отдел Госавтоинспекции для решения вопроса о возбуждении административных дел в отношении должностных лиц муниципального предприятия.
«Копии …
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19 декабря 2017, 12:29
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Прокуратура: в Самаре составлено 177 протоколов из-за неубранного снега
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19 декабря 2017, 11:56
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На 40-летнего самарца, избившего в школе ученика, завели уголовное дело
В четверг, 14 декабря, самарские следователи из СК опубликовали официальную информацию об избиении ученика одной из самарских школ. Инцидент произошел в Промышленном районе Самары. Уголовное дело заведено на 40-летнего мужчину по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По уточненным данным, …
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14 декабря 2017, 12:27
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В Самаре накажут виновных за неубранный во дворах снег
В Самаре, в Кировском районе, сотрудники администрации и прокуратуры выявили в ряде дворов многочисленные нарушения при организации и осуществлении очистки придомовых проездов. Рассматривается вопрос о возбуждении административных дел в отношении виновных. Представления внесены в адрес руководителей ООО «Жилуниверсал», МП г. …
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13 декабря 2017, 09:31
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Что нам стоит дом построить: «Почта России» отстранила начальника самарского филиала
Начальник управления "Почты России" по Самарской области Артур Игрушкин временно отстранен от исполнения служебных обязанностей в связи с обвинениями о принуждении подчиненных участвовать в строительстве его дома, сообщает пресс-служба госкомпании.
"На основании распоряжения генерального директора "Почты России" Николая Подгузова …
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7 декабря 2017, 11:32
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В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший
В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший, рассказали в полиции. В правоохранительные органы поступила информация, что в одну из больниц города госпитализирован 15-летний подросток с травмой.
«В ходе работы над поступившим обращением инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что …
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6 декабря 2017, 12:15
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СК завел уголовное дело о смерти малыша в больнице Сызрани
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1 декабря 2017, 08:03
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Тела похищенных мужчин были закопаны в поле под Самарой
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27 ноября 2017, 03:25
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Самарское региональное управление "Почты России" возглавил Артур Игрушкин
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20 февраля 2013, 12:24