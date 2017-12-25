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Материалы по теме:

В Самаре работники СПЗ получили зарплату после вмешательства прокуратуры

В Самаре работники СПЗ получили зарплату после вмешательства прокуратуры

Работникам Самарского подшипникового завода выдали заработную плату после вмешательства прокуратуры. Надзорное ведомство установило, что 800 сотрудников СПЗ за октябрь не получили суммарно более 25 миллионов рублей. В отношении юрлица и его гендиректора возбуждены административные дела по статье «Нарушение трудового законодательства», 

19 декабря 2017, 05:01
Глава УФПС Самарской области Артур Игрушкин снят с должности

Глава УФПС Самарской области Артур Игрушкин снят с должности

По результатам служебной проверки в УФПС Самарской области «Почта России» расторгла трудовой договор с Артуром Игрушкиным.  Напомним, директора регионального управления обвинили в принуждении подчиненных участвовать в строительстве его дачного дома. В Самару для проведения дополнительного расследования была направлена специальная группа 
19 декабря 2017, 04:20
За снег на дорогах Самары прокуратура требует наказать МП «Благоустройство»

За снег на дорогах Самары прокуратура требует наказать МП «Благоустройство»

Прокуратура Промышленного района Самары требует наказать сотрудников МП «Благоустройство» за неубранный с дорог снег. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Материалы направлены в городской отдел Госавтоинспекции для решения вопроса о возбуждении административных дел в отношении должностных лиц муниципального предприятия.

«Копии 

19 декабря 2017, 12:29
Прокуратура: в Самаре составлено 177 протоколов из-за неубранного снега

Прокуратура: в Самаре составлено 177 протоколов из-за неубранного снега

В Самаре по результатам проверки в сфере благоустройства составлено 177 протоколов об административных правонарушениях. Дворы и дороги города прокуратура и районные комиссии проверили в период с 4 по 14 декабря. Из-за неубранного снега надзорное ведомство внесло в адрес руководителей управляющих 
19 декабря 2017, 11:56
На 40-летнего самарца, избившего в школе ученика, завели уголовное дело

На 40-летнего самарца, избившего в школе ученика, завели уголовное дело

В четверг, 14 декабря, самарские следователи из СК опубликовали официальную информацию об избиении ученика одной из самарских школ. Инцидент произошел в Промышленном районе Самары. Уголовное дело заведено на 40-летнего мужчину по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По уточненным данным, 
14 декабря 2017, 12:27
В Самаре накажут виновных за неубранный во дворах снег

В Самаре накажут виновных за неубранный во дворах снег

В Самаре, в Кировском районе, сотрудники администрации и прокуратуры выявили в ряде дворов многочисленные нарушения при организации и осуществлении очистки придомовых проездов. Рассматривается вопрос о возбуждении административных дел в отношении виновных. Представления внесены в адрес руководителей ООО «Жилуниверсал», МП г. 

13 декабря 2017, 09:31
Что нам стоит дом построить: «Почта России» отстранила начальника самарского филиала

Что нам стоит дом построить: «Почта России» отстранила начальника самарского филиала

Начальник управления "Почты России" по Самарской области Артур Игрушкин временно отстранен от исполнения служебных обязанностей в связи с обвинениями о принуждении подчиненных участвовать в строительстве его дома, сообщает пресс-служба госкомпании.
 
"На основании распоряжения генерального директора "Почты России" Николая Подгузова 
7 декабря 2017, 11:32
В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший

В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший

В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший, рассказали в полиции. В правоохранительные органы поступила информация, что в одну из больниц города госпитализирован 15-летний подросток с травмой.

«В ходе работы над поступившим обращением инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что 

6 декабря 2017, 12:15
СК завел уголовное дело о смерти малыша в больнице Сызрани

СК завел уголовное дело о смерти малыша в больнице Сызрани

В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденной девочки. Статья – «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Малыш скончался в больнице 18 ноября 2017 года.

«По версии следствия, причиной смерти послужило несвоевременное 
1 декабря 2017, 08:03
Тела похищенных мужчин были закопаны в поле под Самарой

Тела похищенных мужчин были закопаны в поле под Самарой

В Самарской области тела похищенных мужчин были закопаны в поле. Оба потерпевших – жители поселка Сургут в Сергиевском районе, возраст - 38 и 39 лет. Силовики задержали подозреваемых в похищении двоих мужчин. 

«В ночь исчезновения между мужчинами и неустановленными гражданами произошел 

27 ноября 2017, 03:25
Самарское региональное управление

Самарское региональное управление "Почты России" возглавил Артур Игрушкин

Новый руководитель назначен в Самарское региональное управление "Почты России". Как и прогнозировала телекомпания "ТЕРРА", им стал Артур Игрушкин. До этого он работал в той же должности, но в Ульяновске. Напомним, с ноября 2012 года обязанности главы местного филиала исполняла Наталья 

20 февраля 2013, 12:24
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