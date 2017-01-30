На Самарскую область наступают вирусы По данным областного Роспотребнадзора, в Самаре эпидпорог по гриппу превышен более чем на 35%. В школах карантин.

Эксперты посчитали, что в прошлую неделю в регионе было зарегистрировано почти 17 000 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. И это только официальная статистика. …