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Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят
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29 мая 2019, 02:14
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В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете
Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Железнодорожный район Самары, когда поступил сигнал от дежурного. Работники одной из охранных фирм попросили о помощи - злоумышленник проник в супермаркет на улице Тухачевского. Патрульные отправились по указанному адресу. На месте происшествия они увидели, что …
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29 мая 2019, 01:49
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В Самаре открылось движение по Утевской
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29 мая 2019, 01:28
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Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест
В среду, 29 мая, Самарский областной суд отклонил апелляцию на заочный арест фигуранта дела о «грязной» нефти - бывшего генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Роману Ружечко предъявлены обвинения по трем статьям УК …
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29 мая 2019, 01:15
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Стало известно имя нового президента Грушинского клуба
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29 мая 2019, 11:52
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В Самаре на Ленинградской появился портрет Мао Цзэдуна
В историческом центре Самары, на пересечении улиц Ленинградской и Фрунзе можно видеть новый арт-объект: на фасаде старинного дома на уровне второго этажа разместили портрет Мао Цзэдуна — известного политического и государственного деятеля, создателя современного китайского государства.
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14 мая 2019, 11:16
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Французский художник разрисует фасад дома на Самарской
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25 апреля 2019, 09:26
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В Самаре вандалы разрисовали фасад дома с портретом Владимира Середавина
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15 апреля 2019, 05:24
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В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега
В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега, передает КТВ-ЛУЧ. Сосновую аллею на Монгоре, где любят гулять горожане, украсили снежные коты, леший и мышонок. Раньше, возможно, этот же мастер «слепил» там же пса, кота и других зверей. О необычных …
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2 февраля 2019, 02:27
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Стипендиатом Фонда памяти Иосифа Бродского стал художник из Самары
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19 июля 2018, 05:26
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Художник-граффитист из Самары создает необычные огромные инсталляции на «Тавриде»
Самарский художник-граффитист Денис VERTIGO Вертигов делает необычные огромные инсталляции на молодежном форуме "Тарида". Например, он создал гигантского богатыря-серфера на пять человеческих ростов в высоту, а также представил свое видение мультяшного «Ежика в тумане», где главный герой идет с котомкой к …
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18 июля 2018, 08:40
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Составлен статистический портрет женщины из Самары
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7 марта 2018, 01:30
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В Италии на соевом поле появился гигантский портрет Ким Чен Ына
Итальянский фермер-живописец Дарио Гамбарин, который создает огромные портреты прямо на поле, сделал очередной шедевр. Своеобразное изображение северокорейского руководителя Ким Чен Ына он сотворил с помощью трактора и плуга на соевом поле площадью 20 тысяч квадратных метров.
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27 октября 2017, 05:12
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Новости самарских блогов 27.01.2014
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28 января 2014, 09:49
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