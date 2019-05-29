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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят

Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят

В Самаре несколько животных оказались в ловушке — котята находились в подвале многоквартирного дома № 320 по проспекту Кирова, но выход оттуда закрыли железной конструкцией. Малышей видно через отверстие в ограждении, но выбраться оттуда самостоятельно они не могут. 

- Сосед 
29 мая 2019, 02:14
В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете

В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Железнодорожный район Самары, когда поступил сигнал от дежурного. Работники одной из охранных фирм попросили о помощи - злоумышленник проник в супермаркет на улице Тухачевского. Патрульные отправились по указанному адресу. На месте происшествия они увидели, что 
29 мая 2019, 01:49
В Самаре открылось движение по Утевской

В Самаре открылось движение по Утевской

С вечера вторника, 28 мая, в Куйбышевском районе Самары открыли для движения улицу Утевскую на отрезке от Уральской до Хасановской. 

- С 17:00 28 мая на участке км 8+600 — км 9+150 федеральной дороги А-300 Самара — Большая Черниговка - 
29 мая 2019, 01:28
Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест

Фигуранты дела о «грязной» нефти не смогли обжаловать заочный арест

В среду, 29 мая, Самарский областной суд отклонил апелляцию на заочный арест фигуранта дела о «грязной» нефти - бывшего генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Роману Ружечко предъявлены обвинения по трем статьям УК 
29 мая 2019, 01:15
Стало известно имя нового президента Грушинского клуба

Стало известно имя нового президента Грушинского клуба

Новым президентом Грушинского клуба стал тольяттинский поэт Виталий Шабанов. Его кандидатуру одобрили на отчетно-выборном собрании во вторник, 28 мая. 

- Я согласился (стать президентом клуба) на один-два месяца до принятия нового устава, президентом я больше чем два месяца быть не 
29 мая 2019, 11:52
В Самаре на Ленинградской появился портрет Мао Цзэдуна

В Самаре на Ленинградской появился портрет Мао Цзэдуна

В историческом центре Самары, на пересечении улиц Ленинградской и Фрунзе можно видеть новый арт-объект: на фасаде старинного дома на уровне второго этажа разместили портрет Мао Цзэдуна — известного политического и государственного деятеля, создателя современного китайского государства. 

- Это картина с 
14 мая 2019, 11:16
Французский художник разрисует фасад дома на Самарской

Французский художник разрисует фасад дома на Самарской

Французский художник Антуан Мартине — MioSHe создаст настенную роспись на доме в историческом центре Самары. Он будет работать в нашем городе с 30 апреля по 6 мая. Создание рисунков на фасаде запланировано в рамках проекта «Модерн в облаках 2019». Организаторы 
25 апреля 2019, 09:26
В Самаре вандалы разрисовали фасад дома с портретом Владимира Середавина

В Самаре вандалы разрисовали фасад дома с портретом Владимира Середавина

Неизвестные вандалы  испортили в столице 63-го региона фасады домов, которые в прошлом году отремонтировали и привели в порядок в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. В частности, речь идет о доме № 4 по улице Губанова и № 260 
15 апреля 2019, 05:24
В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега

В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега

В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега, передает КТВ-ЛУЧ. Сосновую аллею на Монгоре, где любят гулять горожане, украсили снежные коты, леший и мышонок. Раньше, возможно, этот же мастер «слепил» там же пса, кота и других зверей. О необычных 
2 февраля 2019, 02:27
Стипендиатом Фонда памяти Иосифа Бродского стал художник из Самары

Стипендиатом Фонда памяти Иосифа Бродского стал художник из Самары

Художник из Самары Владимир Логутов стал стипендиатом Фонда памяти Иосифа Бродского. Он получил награду в номинации «визуальное искусство». В течение трех месяцев в начале 2019 года он будет проживать в Американской академии в Риме. 

«Стипендия позволит талантливому художнику изучать классическую 
19 июля 2018, 05:26
Художник-граффитист из Самары создает необычные огромные инсталляции на «Тавриде»

Художник-граффитист из Самары создает необычные огромные инсталляции на «Тавриде»

Самарский художник-граффитист Денис VERTIGO Вертигов делает необычные огромные инсталляции на молодежном форуме "Тарида". Например, он создал гигантского богатыря-серфера на пять человеческих ростов в высоту, а также представил свое видение мультяшного «Ежика в тумане», где главный герой идет с котомкой к 
18 июля 2018, 08:40
Составлен статистический портрет женщины из Самары

Составлен статистический портрет женщины из Самары

В Самарской области составлен статистический портрет женщины – жительницы Самары. Исследование провели сотрудники Самарастата.

«Это целеустремленная женщина, которая не спешит «удачно выйти замуж», а стремится закончить учебу, получить специальность и 
7 марта 2018, 01:30
В Италии на соевом поле появился гигантский портрет Ким Чен Ына

В Италии на соевом поле появился гигантский портрет Ким Чен Ына

Итальянский фермер-живописец Дарио Гамбарин, который создает огромные портреты прямо на поле, сделал очередной шедевр. Своеобразное изображение северокорейского руководителя Ким Чен Ына он сотворил с помощью трактора и плуга на соевом поле площадью 20 тысяч квадратных метров.
Лицо руководителя Северной Кореи 

27 октября 2017, 05:12
Новости самарских блогов 27.01.2014

Новости самарских блогов 27.01.2014































Блогер Илья Щанкин рассказал, с каким трудом приходится передвигаться 
28 января 2014, 09:49
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