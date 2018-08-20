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Эксперты проанализировали план развития Тольятти до 2030 года
В Тольятти на площадке технопарка "Жигулевская долина" обсудили будущее второго по величине города губернии. Каким будет Автоград в 2030 году? Проект социально-экономического развития города проанализировали в Жигулевской долине на пятой стратегической сессии. В ней приняли участие глава региона, федеральные и …
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20 августа 2018, 07:56
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109 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение «Самара Арены»
В Самаре потратят еще более 109 млн рублей на дополнительные работы по благоустройству и озеленению территории около стадиона "Самара-Арена". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства".
Согласно техзаданию, исполнителю предстоит заняться устройством закрытых стоянок, …
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20 августа 2018, 07:30
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На один день закроют Струковский сад в Самаре
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20 августа 2018, 07:22
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В блогах: смерть 9-го ГПЗ отложили на три месяца
Блогер Игорь Кондратьев сообщил, что в Самаре смерть 9-го ГПЗ отложили на три месяца.
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20 августа 2018, 05:39
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Сезон засоров: самарцев просят не смывать очистки от заготовок в унитаз
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20 августа 2018, 05:30
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Пакет с боеприпасами нашли полицейские у жителя Новокуйбышевска
В Новокуйбышевске сотрудники патрульно-постовой службы задержали за совершение административного правонарушения 31-летнего мужчину. При досмотре у него нашли боеприпасы. Семь патронов были спрятаны в бумажный пакет. Задержанный выдал их полицейским в присутствии двух понятных. Эксперты установили, что изъятые патроны калибра 7,62 …
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17 мая 2018, 12:38
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64 автоматных патрона нашли полицейские у жителя Тольятти
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16 мая 2018, 02:42
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Шесть автоматных патронов нашли у жителя Тольятти
В тольяттинскую полицию поступила оперативная информация на 56-летнего жителя города. Правоохранители узнали, что он может незаконно хранить у себя боеприпасы.
При обыске у злоумышленника нашли 6 автоматных патронов. Экспертиза показала, что боеприпасы калибром 7,62 на 39 миллиметров полностью исправны и пригодны …
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23 апреля 2018, 12:50
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Самарец «нашел» боеприпасы, а полиция нашла его
Сотрудники полиции Сергиевского района в рамках расследования уголовного дела по краже имущества, выявили факт незаконного хранения боеприпасов. Пять патронов были обнаружены в ходе проведения обыска в одном из домов, расположенном на улице Куйбышева в поселке Суходол. Полиэтиленовый пакет с находкой …
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15 апреля 2018, 03:40