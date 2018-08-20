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«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
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Сезон засоров: самарцев просят не смывать очистки от заготовок в унитаз

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Пакет с боеприпасами нашли полицейские у жителя Новокуйбышевска

Пакет с боеприпасами нашли полицейские у жителя Новокуйбышевска

В Новокуйбышевске сотрудники патрульно-постовой службы задержали за совершение административного правонарушения 31-летнего мужчину. При досмотре у него нашли боеприпасы. Семь патронов были спрятаны в бумажный пакет.  Задержанный выдал их полицейским в присутствии двух понятных. Эксперты установили, что изъятые патроны калибра 7,62 

17 мая 2018, 12:38
64 автоматных патрона нашли полицейские у жителя Тольятти

64 автоматных патрона нашли полицейские у жителя Тольятти

На днях в Тольятти сотрудники полиции остановили микроавтобус. Они заметили, что один из пассажиров в салоне сильно нервничает, и его решили досмотреть. В присутствии понятых у него обнаружили два свертка, в которых находились боеприпасы для оружия. Экспертиза показала, что 64 

16 мая 2018, 02:42
Шесть автоматных патронов нашли у жителя Тольятти

Шесть автоматных патронов нашли у жителя Тольятти

В тольяттинскую полицию поступила оперативная информация на 56-летнего жителя города. Правоохранители узнали, что он может незаконно хранить у себя боеприпасы.

При обыске у злоумышленника нашли 6 автоматных патронов. Экспертиза показала, что боеприпасы калибром 7,62 на 39 миллиметров полностью исправны и пригодны 

23 апреля 2018, 12:50
Самарец «нашел» боеприпасы, а полиция нашла его

Самарец «нашел» боеприпасы, а полиция нашла его

Сотрудники полиции Сергиевского района в рамках расследования уголовного дела по краже имущества, выявили факт незаконного хранения боеприпасов. Пять патронов были обнаружены в ходе проведения обыска в одном из домов, расположенном на улице Куйбышева в поселке Суходол. Полиэтиленовый пакет с находкой 
15 апреля 2018, 03:40
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