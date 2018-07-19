21 и 22 июля в Загородном парке Самары пройдет фестиваль «Дерево». На нем жителей губернской столицы ждет обширная развлекательная программа, а также множество мастер-классов по работе с деревом. Дети смогут освоить навыки выжигания и научатся делать игрушки. Взрослые же получат навыки изготовления кухонной утвари и других предметов, полезных для хозяйства.
Главным событием фестиваля «Дерево» станет презентация нового проекта благоустройства территорий «Твой конструктор двора». За его основу был взят опыт программы «Двор, в котором мы живем», которая проводилась в 2012-2015 годах по инициативе Дмитрия Азарова. Суть ее состояла в том, что активные жители сами разрабатывали планы по благоустройству своих дворов и представляли их на суд специальной комиссии. На реализацию лучших проектов выделялось бюджетное финансирование. Благодаря программе сотни территорий были комплексно благоустроены.
В рамках проекта «Твой конструктор двора» побороться за бюджетное финансирование смогут жители 355 микрорайонов города. В ходе проведения «открытых мастерских» жители смогут взять уроки плотницкого дела и попробовать свои силы в изготовлении современных дворовых конструкций. Все архитектурные формы, которые будут изготовлены в процессе проведения мероприятий, останутся в пользование жителям. Кроме того, на районных фестивалях будут представлены каталоги малых архитектурных форм, из которых жители, как из конструктора, смогут создать проект своего двора.
Наиболее активные дворы, которые определятся в ходе рейтингового голосования 9 сентября, получат 100 тыс. рублей на благоустройство.
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