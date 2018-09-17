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Материалы по теме:

В Тольятти концентрация вредных веществ в воздухе побила 60-летний рекорд

В Тольятти концентрация вредных веществ в воздухе побила 60-летний рекорд

Региональные власти прокоментировали появление неприятных запахов в Тольятти. Как заявили в  пресс-службе облправительства, качество атмосферного  воздуха в Автограде находится на особом контроле.

Напомним, что с августа местные жители жалуются на неприятный запах. Наблюдения за  составом и качеством воздуха в 
18 сентября 2018, 02:45
Под Сызранью подросток чуть не сгорел заживо, перекапывая огород

Под Сызранью подросток чуть не сгорел заживо, перекапывая огород

Недавно едва не произошла трагедия под Сызранью. В пятницу, 14 сентября, 15-летний подросток копал землю на огороде соседей в поселке Ерик. Внезапно он задел лопатой электрический провод, ведущий к бане. Он получил травмы от  поражения электрическим током, у него обгорели 
18 сентября 2018, 01:33
В Тольятти с жильцов новостройки деньги за капремонт брали зря

В Тольятти с жильцов новостройки деньги за капремонт брали зря

Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила, законно ли начисляется плата за капремонт со стороны ТСН «Западная Пальмира». Выяснилось, что собственникам многоквартирного жилого дома № 17А по улице Спортивной, который ввели в эскплуатацию только 26  сентября 2014 года, с октября прошлого года 
18 сентября 2018, 01:09
В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной

В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной

Во вторник ночью, 18 сентября, в областной столице тушили крупный пожар. Сигнал о возгорании в доме на улице Паровозной в поселке Запанской в Железнодорожном районе поступил в 3:34. На месте событий горела квартира, причем, огонь вышел на кровлю здания. Пламенем 
18 сентября 2018, 12:38
Самарская полиция возьмет в аренду лошадей

Самарская полиция возьмет в аренду лошадей

Управление МВД России по Самарской области решило взять в аренду нескольких лошадей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Речь идет о племенных животных.

Лошади понадобятся правоохранителям в 2019 году. Подрядчик, который их предоставит, будет определен 4 октября. Победитель аукциона получит до 

18 сентября 2018, 12:17
Сенатором от Самарской области стал экс-посол Фарит Мухаметшин

Сенатором от Самарской области стал экс-посол Фарит Мухаметшин

В понедельник, 17 сентября, Дмитрий Азаров назначил сенатором от Самарской области бывшего Чрезвычайного и полномочного посла России в Молдавии Фарита Мухаметшина. Подписанный  губернатором документ о его назначении будет направлен в Совет Федерации, пишет «Самарское обозрение». Кроме дипломата в списке 
17 сентября 2018, 07:57
Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь

Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь

Дмитрий Азаров уже в статусе губернатора Самарской области, без приставки врио, пообщался с журналистами после церемонии инаугурации. Он отметил, что предстоит много работы, для того чтобы регион процветал.

«Служить на родной земле – это большая честь. Большая честь служить жителям Самарской 

17 сентября 2018, 03:52
Дмитрий Азаров официально стал губернатором Самарской области

Дмитрий Азаров официально стал губернатором Самарской области

Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. На официальной церемонии инаугурации в зале театра оперы и балета глава региона произнес слова клятвы.

«Клянусь при вступлении в полномочия губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека 
17 сентября 2018, 02:23
Идут последние приготовления к церемонии инаугурации губернатора Самарской области

Идут последние приготовления к церемонии инаугурации губернатора Самарской области

В театре оперы и балета идут последние приготовления к церемонии вступления Дмитрия Азарова в должность губернатора Самарской области. В фойе собираются приглашенные зрители. Готовится и рота почетного караула.

Напомним, церемония инаугурации должна начаться 17 сентября в 14:00.
17 сентября 2018, 01:29
17 сентября Дмитрий Азаров официально вступит в должность губернатора Самарской области

17 сентября Дмитрий Азаров официально вступит в должность губернатора Самарской области

В понедельник, 17 сентября, в Самарском академическом театре оперы и балета на площади Куйбышева пройдет церемоня вступления в должность губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Начало в 14:00.

Напомним, что выборы прошли 9 сентября. Победу в политической гонке одержал Дмитрий 
17 сентября 2018, 09:44
Николай Ренц готов покинуть высокий партийный пост

Николай Ренц готов покинуть высокий партийный пост

Главный врач Тольяттинской городской клинической больницы номер 5, Николай Ренц, готов покинуть пост секретаря тольяттинского отделения партии «Единая России». И таким образом лично ответить за поражение Едра на выборах в гордуму. Об этом он сообщил в интервью тольяттинским СМИ. В 
15 сентября 2018, 11:15
Дмитрий Азаров встретился с бывшими соперниками на пост губернатора

Дмитрий Азаров встретился с бывшими соперниками на пост губернатора

В среду, 12 сентября, глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с кандидатами, которые выдвигались на пост губернатора на выборах 9 сентября - Алексеем Лескиным из КПРФ, Александром Степановым из ЛДПР, Михаилом Маряхиным из «Справедливой России».
 
Напомним, что победу одержал Дмитрий Азаров, 
13 сентября 2018, 08:43
Шестой кассационный суд заработает в Самаре в октябре следующего года

Шестой кассационный суд заработает в Самаре в октябре следующего года

Шестой кассационный суд должен заработать в Самаре не позднее 1 октября 2019 года. Эта дата была озвучена в рамках встречи главы региона Дмитрия Азарова с заместителем генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде России Александром Паршиным. Учреждение разместится в здании, 

12 сентября 2018, 09:54
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