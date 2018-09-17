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В Тольятти концентрация вредных веществ в воздухе побила 60-летний рекорд
Региональные власти прокоментировали появление неприятных запахов в Тольятти. Как заявили в пресс-службе облправительства, качество атмосферного воздуха в Автограде находится на особом контроле.
Напомним, что с августа местные жители жалуются на неприятный запах. Наблюдения за составом и качеством воздуха в …
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18 сентября 2018, 02:45
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Под Сызранью подросток чуть не сгорел заживо, перекапывая огород
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18 сентября 2018, 01:33
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В Тольятти с жильцов новостройки деньги за капремонт брали зря
Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила, законно ли начисляется плата за капремонт со стороны ТСН «Западная Пальмира». Выяснилось, что собственникам многоквартирного жилого дома № 17А по улице Спортивной, который ввели в эскплуатацию только 26 сентября 2014 года, с октября прошлого года …
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18 сентября 2018, 01:09
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В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной
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18 сентября 2018, 12:38
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Самарская полиция возьмет в аренду лошадей
Управление МВД России по Самарской области решило взять в аренду нескольких лошадей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Речь идет о племенных животных.
Лошади понадобятся правоохранителям в 2019 году. Подрядчик, который их предоставит, будет определен 4 октября. Победитель аукциона получит до …
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18 сентября 2018, 12:17
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Сенатором от Самарской области стал экс-посол Фарит Мухаметшин
В понедельник, 17 сентября, Дмитрий Азаров назначил сенатором от Самарской области бывшего Чрезвычайного и полномочного посла России в Молдавии Фарита Мухаметшина. Подписанный губернатором документ о его назначении будет направлен в Совет Федерации, пишет «Самарское обозрение». Кроме дипломата в списке …
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17 сентября 2018, 07:57
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Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь
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17 сентября 2018, 03:52
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Дмитрий Азаров официально стал губернатором Самарской области
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17 сентября 2018, 02:23
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Идут последние приготовления к церемонии инаугурации губернатора Самарской области
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17 сентября 2018, 01:29
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17 сентября Дмитрий Азаров официально вступит в должность губернатора Самарской области
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17 сентября 2018, 09:44
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Николай Ренц готов покинуть высокий партийный пост
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15 сентября 2018, 11:15
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Дмитрий Азаров встретился с бывшими соперниками на пост губернатора
В среду, 12 сентября, глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с кандидатами, которые выдвигались на пост губернатора на выборах 9 сентября - Алексеем Лескиным из КПРФ, Александром Степановым из ЛДПР, Михаилом Маряхиным из «Справедливой России».
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13 сентября 2018, 08:43
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Шестой кассационный суд заработает в Самаре в октябре следующего года
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12 сентября 2018, 09:54