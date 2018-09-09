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В Самаре запустили подсветку у ракеты-носителя на проспекте Ленина

В Самаре запустили подсветку у ракеты-носителя на проспекте Ленина

В субботу, 8 сентября, в Самаре запустили художественную иллюминацию ракеты-носителя «Союз», расположенной на проспекте Ленина около музея «Самара Космическая». 
 
- Инициатива ветеранов ракетно-космической отрасли воплотилась в жизнь, - сообщили представители мэрии Самары.
 
Напомним, что за необходимое оборудование — 53  светодиодных 
9 сентября 2018, 09:33
Спикер Гордумы Самары Алексей Дегтев проголосовал на выборах

Спикер Гордумы Самары Алексей Дегтев проголосовал на выборах

В числе первых самарцев, которые пришли на избирательные участки, стал спикер Гордумы Алексей Дегтев. Он исполнил свой гражданский долг на участке, расположенном на улице Радонежской.

Напомним, в это воскресенье в Самарской области избираются губернатор, депутат Госдумы и члены представительных 
9 сентября 2018, 09:17
День выборов стартовал: в Самарской области открылись избирательные участки

День выборов стартовал: в Самарской области открылись избирательные участки

9 сентября в Самарской области — единый день голосования. В его рамках жителям региональной столицы предстоит выбрать губернатора Самарской области, а также депутата Государственной думы. На каждый пост претендуют по шестеро кандидатов.

Кроме того, тольяттинцы и сызранцы будут выбирать депутатов, которые 

9 сентября 2018, 08:05
Чем грозят новые санкции российской экономике

Чем грозят новые санкции российской экономике

Новый пакет американских санкций против российской экономики, по прогнозам аналитиков, будет утвержден ближе к ноябрю. США планируют запретить поставки в нашу страну продукции из самых разных сфер - станков, промышленного оборудования, сырья для химического и фармацевтического сектора. В этом случае 
8 сентября 2018, 10:10
321 КОИБ используют 9 сентября в Самарской области

321 КОИБ используют 9 сентября в Самарской области

На выборах в единый день голосования 9 сентября в Самарской области будут применяться 321 КОИБ — электронные урны для голосования. Чтобы показать, как новинка работает, представители избирательной комиссии организовали специальную акцию «Обмани КОИБ». Представитель IT-компании и члены Самарского независимого наблюдения 
29 августа 2018, 12:21
В Самарской области для избирателей, голосующих впервые, приготовили подарки

В Самарской области для избирателей, голосующих впервые, приготовили подарки

Член Центральной избирательной комиссии России Василий Лихачев посетил Самарскую область в последний раз перед общероссийским днем голосования 9 сентября. В целом глобальных нарушений в ходе агитационного процесса он не заметил, за что наградил членов регионального избиркома. Но отметил, что необходимо 
29 августа 2018, 11:21
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