Сезон текущего ремонта домов в разгаре. На какие услуги могут рассчитывать жители, сколько на счету их дома должно скопиться денег и чего лишаются те, кто копит долги по коммуналке? Смотрите программу «ЖКХ: вопросы и ответы» в понедельник, 27 мая, в 19:10.
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С 13 мая в Самаре и Тольятти начнут отключать горячую воду
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13 мая 2019, 07:45
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В Самаре и Тольятти будут вывешивать списки должников за тепло и горячую воду
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13 мая 2019, 05:05
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В Самаре на несколько дней отключат горячую воду
Самарцам рекомендуют готовиться к отключениям горячей воды. Уже через несколько дней в городе начнутся гидравлические испытания на тепловых сетях. Они необходимы для подготовки областного центра к следующему отопительному сезону. С их помощью коммунальщики смогут выявить изношенные участки на магистралях и …
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8 мая 2019, 04:02
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В Самаре снова прорвало водовод за ТЦ «Метро»
В воскресенье, 7 апреля, произошло повреждение трубопровода холодного водоснабжения в Красноглинском районе Самары. Примерно в 17:00 в центральном диспетчерском пункте датчики показали падение давления на насосных станциях, которые обслуживают Мехзавод, Крутые Ключи, Новую Самару. Местные жители жаловались диспетчеру на отсутствие …
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8 апреля 2019, 08:47
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Кому сделают ремонт: появился список самарских домов, которые обновят к ЧМ-2018
Фонд капитального ремонта Самарской области обнародовал в «Самарской газете» список ста первых домов, которые отремонтируют к ЧМ-2018. Речь идет о ремонте фасадов и кровли зданий, которые расположены на гостевых туристических маршрутах. Отметим, всего планируют обновить 238 домов.
г. …
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21 июня 2017, 07:14
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Неужели самарские дома ремонтируют зомби?
Блогер orokon13 пишет в ЖЖ-сообществе "Самара_ру": "Продолжаю "восхищаться" микро- и макротехнологиями, которые применяет ООО "Жилищно-коммунальная система" при ремонте многоквартирного дома. Результаты настолько сногсшибательны, что вновь хочу поделиться с сообществом". "Итак, поставлена задача № 1: отремонтировать кровельное покрытие дома. Я …
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20 июня 2017, 07:42
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В Самаре неотремонтированные фасады домов хотят замаскировать лианами
Блогер not_used_name предложил жителям Самары не тратить десятки лет в ожидании капитального ремонта, а прямо сейчас украсить дома лианами глицинии "Блю Мун". "Например, наш замечательный и прекрасный дом 1964 года постройки после посадки лиан станет еще прекраснее, - утверждает …
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31 мая 2017, 05:14
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В блогах: Реконструкция дома на углу Галактионовской и Льва Толстого
Блогер Евгений Бузин пишет, что "в центре Самары сейчас проводят масштабную реконструкцию дореволюционных зданий". "Ремонт некоторых из них уже завершен. Получилось красиво, сказать нечего. Из всех зданий, которые на сегодняшний день реконструированы, есть вопрос к реконструкции дома на пересечении …
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6 ноября 2015, 09:25
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