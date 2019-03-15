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Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом
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15 марта 2019, 06:12
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Прохожего на Ново-Садовой едва не убило куском фасада дома, отремонтированного к ЧМ-2018
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15 марта 2019, 05:23
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В Новокуйбышевске 19-летний рыбак провалился под лед
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15 марта 2019, 04:33
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Нового главу самарского Минкульта выберут на конкурсной основе
Министра культуры Самарской области выберут на конкурсной основе, рассказал губернатор Дмитрий Азаров во время своего выступления на финале конкурса управленцев «Лидеры России» в Сочи.
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15 марта 2019, 04:11
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Общественный совет по экологии при губернаторе создан в Самарской области
В Самарской области создан Общественный совет по экологической безопасности при губернаторе. Он был образован по поручению Дмитрия Азарова по итогам совещания, состоявшегося 14 августа 2018 года в Новокуйбышевске.
В состав совета вошли 27 человек. Это представители органов власти, общественных и коммерческих организаций, …
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6 марта 2019, 10:14
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Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон признан самым богатым человеком России
Самым богатым человеком России признан председатель правления НОВАТЭК, Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон. Список самых состоятельных и влиятельных опубликовал журнал Forbes. Михельсон занимает в мировом рейтинге 32-е место, а его состояние оценивается в $24 млрд. Второе место осталось за …
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5 марта 2019, 09:06
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В Новокуйбышевске внедрят раздельный сбор мусора и отремонтируют улицу Чернышевского
В понедельник, 4 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел в Новокуйбышевске совещание, посвященное развитию и перспективам города. Центральными темами стали модернизация очистных сооружений, снижение негативного воздействия промышленных предприятий на экологию, переход на раздельный сбор мусора. В частности, решено, что …
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5 марта 2019, 04:36
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За проезд под знаком экологической зоны начнут штрафовать?
Минтранс РФ готовит проект дорожной карты по созданию в городах специальных зон, в которые будет запрещен въезд для неэкологичного автотранспорта. Пока идею планируется реализовывать в порядке эксперимента на территории Москвы и Санкт-Петербурга, пишет «Коммерсантъ».
Зоны, которые попадут под …
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4 марта 2019, 03:06
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Китайские овощеводы пойманы на воровстве воды
В Самарской области впервые за причинение ущерба экологии пойманы с поличным подпольные китайские овощеводы. В момент проведения рейда представителей управления Росрыболовства и силовиков нелегальные фермеры из Поднебесной занимались несанкционированным забором воды из реки Кинель у села Красносамарское.
Главное нарушение …
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4 марта 2019, 10:07
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Для россиян введут кредитные рейтинги
Со следующего года россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора Объединенного кредитного бюро Николая Мясникова.
По словам специалиста, рейтинг будет формироваться на основании целого набора параметров: просрочек, …
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27 августа 2018, 02:40
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Телеканал «РЕН ТВ» показал лучшую долю за последние 10 лет
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6 февраля 2018, 12:51
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Составлен рейтинг лучших сценаристов в истории кино
Американский портал Vulture обнародовал рейтинг лучших сценаристов за всю историю кино. В него попали 100 драматургов мирового кинематографа.
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4 октября 2017, 10:11
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