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Материалы по теме:

Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом

Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом

В апреле жители Самары и Тольятти, которые живут в домах, где установлены общедомовые приборы учета, получат квитанции за март с перерасчетом за тепло и горячую воду. Речь идет о ресурсах, потребленных в прошлом году, сообщает «ЭнергосбыТ Плюс». Напомним, что по 
15 марта 2019, 06:12
Прохожего на Ново-Садовой едва не убило куском фасада дома, отремонтированного к ЧМ-2018

Прохожего на Ново-Садовой едва не убило куском фасада дома, отремонтированного к ЧМ-2018

В пятницу, 15 марта, случайный прохожий едва не получил серьезные травмы при обрушении части фасада дома № 169 по улице Ново-Садовой. Интересно, что не так давно этот дом приводили в порядок к чемпионату мира по футболу 2018.
«Улица Ново-Садовая, 169. Перед 
15 марта 2019, 05:23
В Новокуйбышевске 19-летний рыбак провалился под лед

В Новокуйбышевске 19-летний рыбак провалился под лед

В четверг, 14 марта, в Новокуйбышевске спасатели доставили на берег молодого человека, который провалился под лед. Ранее взрослый мужчина и 19-летний парень отправились порыбачить на реку Кривуша. Но из-за потепления лед на реке стал неоднородным и тонким, парень провалился. Мужчина, 
15 марта 2019, 04:33
Нового главу самарского Минкульта выберут на конкурсной основе

Нового главу самарского Минкульта выберут на конкурсной основе

Министра культуры Самарской области выберут на конкурсной основе, рассказал губернатор Дмитрий Азаров во время своего выступления на финале конкурса управленцев «Лидеры России» в Сочи. 

- Мы объявим открытый конкурс на замещение должности министра культуры Самарской области. Приглашаю всех желающих 
15 марта 2019, 04:11
Общественный совет по экологии при губернаторе создан в Самарской области

Общественный совет по экологии при губернаторе создан в Самарской области

В Самарской области создан Общественный совет по экологической безопасности при губернаторе. Он был образован по поручению Дмитрия Азарова по итогам совещания, состоявшегося 14 августа 2018 года в Новокуйбышевске.

В состав совета вошли 27 человек. Это представители органов власти, общественных и коммерческих организаций, 

6 марта 2019, 10:14
Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон признан самым богатым человеком России

Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон признан самым богатым человеком России

Самым богатым человеком России признан председатель правления НОВАТЭК, Почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон. Список самых состоятельных и влиятельных опубликовал журнал Forbes. Михельсон занимает в мировом рейтинге 32-е место, а его состояние оценивается в $24 млрд. Второе место осталось за  
5 марта 2019, 09:06
В Новокуйбышевске внедрят раздельный сбор мусора и отремонтируют улицу Чернышевского

В Новокуйбышевске внедрят раздельный сбор мусора и отремонтируют улицу Чернышевского

В понедельник, 4 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел в Новокуйбышевске совещание, посвященное развитию и перспективам города. Центральными темами стали модернизация очистных сооружений, снижение негативного воздействия промышленных предприятий на экологию, переход на раздельный сбор мусора. В частности, решено, что 
5 марта 2019, 04:36
За проезд под знаком экологической зоны начнут штрафовать?

За проезд под знаком экологической зоны начнут штрафовать?

Минтранс РФ готовит проект дорожной карты по созданию в городах специальных зон, в которые будет запрещен въезд для неэкологичного автотранспорта. Пока идею планируется реализовывать в порядке эксперимента на территории Москвы и Санкт-Петербурга, пишет «Коммерсантъ».

Зоны, которые попадут под 
4 марта 2019, 03:06
Китайские овощеводы пойманы на воровстве воды

Китайские овощеводы пойманы на воровстве воды

В Самарской области впервые за причинение ущерба экологии пойманы с поличным подпольные китайские овощеводы. В момент проведения рейда представителей управления Росрыболовства и силовиков нелегальные фермеры из Поднебесной занимались несанкционированным забором воды из реки Кинель у села Красносамарское.

Главное нарушение 
4 марта 2019, 10:07
Для россиян введут кредитные рейтинги

Для россиян введут кредитные рейтинги

Со следующего года россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора Объединенного кредитного бюро Николая Мясникова.

По словам специалиста, рейтинг будет формироваться на основании целого набора параметров: просрочек, 
27 августа 2018, 02:40
Телеканал «РЕН ТВ» показал лучшую долю за последние 10 лет

Телеканал «РЕН ТВ» показал лучшую долю за последние 10 лет

В новом году «РЕН ТВ» продолжает серию успехов. Доля января составила 6,5% (Россия, Все 25-54) – и стала лучшим январским показателем с 2008 года. Кроме того, в первом месяце года канал занял 2 место в мужской аудитории 25-54 с долей 

6 февраля 2018, 12:51
Составлен рейтинг лучших сценаристов в истории кино

Составлен рейтинг лучших сценаристов в истории кино

Американский портал Vulture обнародовал рейтинг лучших сценаристов за всю историю кино.  В него попали 100 драматургов мирового кинематографа.
Первую строку занял автор фильмов «В джазе только девушки» и «Потерянный уик-энд» Билли Уайлдер, скончавшийся 15 лет назад в 95-летнем возрасте. Он работал над 

4 октября 2017, 10:11
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