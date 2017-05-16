Этим летом самарские школьники смогут отдохнуть в 10 муниципальных оздоровительных лагерях, а также в 178 с дневным пребыванием, организованных на базе школ. К первой смене практически все готово.
Наталия Кудрявцева, руководителя Департамента образования г.о. Самара:
- С 25 по 30 мая также пройдет проверка лагерей в участием представителей администрации г.о., надзорных органов и также пригласим депутатов Думы г.о. Самара.
Также школьников ждут на подработку. Трудоустроиться на летние каникулы смогут больше 2 с половиной тысяч подростков. Для них открыты вакансии подсобных рабочих, уборщиков территории, а также помощников садовника, офис-менеджера, социального работника, почтальона и вожатого. Занятость не полная, зарплата составит около 8 тысяч рублей в месяц.
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