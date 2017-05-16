В Самаре задержан 17-летний студент медицинского колледжа, который, по версии следствия, являлся членом крупной наркоторговой группировки. Предполагается, что он продавал синтетические наркотики, закладывая их в тайники. Клиентов находил через Интернет.

В квартире молодого человека в Октябрьском районе провели обыск и обнаружили …