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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Самарским школам на капремонт нужно денег в пять раз больше

Самарским школам на капремонт нужно денег в пять раз больше

До начала летних каникул осталось всего две недели. Как только закончится учебный процесс, в школах должен начаться капитальный ремонт. Но финансирования на это не хватает. Проблема широко обсуждалась сегодня на профильном комитете в городской думе.
В этом году на капитальный 

16 мая 2017, 04:29
Ученье – свет: В Самаре планируют построить девять новых школ

Ученье – свет: В Самаре планируют построить девять новых школ

Участки для четырех образовательных учреждений уже найдены. Определены еще несколько площадок, где, вероятно, в перспективе появятся школы, информирует горадминистрация.
Как сообщается, ранее для постройки новых объектов были утверждены 4 территории в Октябрьском и Кировском районах, где загруженность уже имеющихся школ 

16 мая 2017, 07:12
Рособрнадзор: Каждый десятый учитель русского и математики плохо знает свой предмет

Рособрнадзор: Каждый десятый учитель русского и математики плохо знает свой предмет

Более 11% преподавателей русского языка и математики в российских школах плохо владеют своим предметом. Так заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, информирует РИА Новости.
По словам чиновника, как минимум, каждый десятый учитель имеет проблемы с русским языком и математикой. Такой факт 

27 апреля 2017, 05:12
Более совершенные светофоры установят около самарских школ

Более совершенные светофоры установят около самарских школ

В Самаре на перекрестках и вблизи школ установят современные противобликовые светофоры за 1 млн рублей. Тендер по определению подрядчика для монтажа устройств объявила мэрия города.

Согласно техзаданию, электронное оборудование сначала появится в районе четырех образовательных учреждений - школ №5, 83, 141 

24 апреля 2017, 01:19
Ученые сравнили уровень знаний британских и российских первоклассников

Ученые сравнили уровень знаний британских и российских первоклассников

Ученые провели сравнительный анализ уровня знаний у английских и российских первоклассников. В результате исследования эксперты из Высшей школы экономики и Университета Дарема выяснили, что российские дети приходят в школу с лучшей подготовкой, но впоследствии британцы их опережают.
В процессе своей 

27 декабря 2016, 01:19
Каждый третий самарец выйдет на работу в новогодние праздники

Каждый третий самарец выйдет на работу в новогодние праздники

Еще столько же попробуют найти подработку, выяснили специалисты одного из порталов по трудоустройству. Среди вариантов дополнительного источника дохода самыми популярными оказались ремонтные работы, вождение такси, проведение праздников, расклеивание объявлений, написание курсовых, копирайтинг, а также услуги в сфере красоты - стрижка, маникюр, 

21 декабря 2016, 04:07
Ученые: Каждый третий первоклассник не справляется с нагрузкой

Ученые: Каждый третий первоклассник не справляется с нагрузкой

Ученые определили, готовы ли российские первоклассники к новому учебному году. Как выяснилось, каждый третий школьник не справляется с учебной нагрузкой в первом классе. В исследовании приняли участие 82 ребенка.
Эксперименты проводили специалисты из Южного Федерального университета. В них ученые задействовали 

31 августа 2016, 02:26
Супруги-преподаватели втайне друг от друга спали с учениками

Супруги-преподаватели втайне друг от друга спали с учениками

Об этой скандальной истории рассказали американские информагентства. Правоохранители Соединенных Штатов арестовали двух супругов-преподавателей, спавших со своими учениками втайне друг от друга. Пара, обвиняющаяся в сексуальных контактах с учащимися, работает в христианской школе. Как утверждается, только в зале судебного заседания каждый 
1 апреля 2016, 02:13
Самарцы ищут подработку

Самарцы ищут подработку

В условиях сложной экономической ситуации больше половины самарцев собираются искать подработку. Опрос, в котором приняли участие 1130 респондентов, провела служба исследований Зарплата.ру. Жалованье устраивает лишь 14% опрошенных, 85% недовольны уровнем своего дохода. Из них 40% собираются сменить место работы, а 
4 февраля 2016, 11:09
В США еще одну учительницу осудили на 30 лет за интимные отношения с учениками

В США еще одну учительницу осудили на 30 лет за интимные отношения с учениками

В Америке вынесли приговор еще одной учительнице за секс с учениками. Напомним, чуть ранее 30-летняя Дженнифер Фихтер получила 22 года тюрьмы за отношения с 17-летними. Новый приговор получила учительница английского Брианна Алтис (36 лет) из Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Брианна имела 
10 июля 2015, 06:41
Самарский студент подработал на пожизненный срок

Самарский студент подработал на пожизненный срок

В Самаре задержан 17-летний студент медицинского колледжа, который, по версии следствия, являлся членом крупной наркоторговой группировки. Предполагается, что он продавал синтетические наркотики, закладывая их в тайники. Клиентов находил через Интернет.

В квартире молодого человека в Октябрьском районе провели обыск и обнаружили 

8 декабря 2014, 12:17
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