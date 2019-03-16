8
57
41
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12.03.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12.03.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

15 фактов о работе и зарплате в Самаре

15 фактов о работе и зарплате в Самаре

Эксперты GorodRabot.ru собрали 15 самых интересных фактов о работе и зарплате в Самаре.



1. По статистике GorodRabot.ru, средняя заработная плата в Самаре — 30 572₽. С марта 
12 марта 2019, 12:27
Рекордный рост рынка страхования в России. В чем причины и каковы последствия?

Рекордный рост рынка страхования в России. В чем причины и каковы последствия?

Российский страховой рынок показывает рекордный рост. По подсчетам Центрального банка, количество взносов граждан страховщикам увеличилось с 8% в 2017-м году до 15% в 2018-м. Показатель стал рекордным за последние 6 лет, а общий объем рынка составил 1,5 триллиона рублей. Рекордные 
12 марта 2019, 11:37
В Самарской области побит рекорд по количеству осадков

В Самарской области побит рекорд по количеству осадков

В воскресенье, 10 марта, на метеостанции Авангард в Алексеевском районе региона выпало рекордное количество осадков. Как сообщили в Приволжском УГМС, за сутки показатель составил 8,7 мм, что на 3,3 мм больше прошлого максимума. Предыдущий рекорд установили еще в 1978 
11 марта 2019, 11:51
Самара выбирает

Самара выбирает "Блогера года"

Телерадиокомпания ТЕРРА проводит очередной ежегодный конкурс «Лучший блогер года». Призы разыгрываются сразу в нескольких номинациях - в Живом журнале, Вконтакте и в Facebook.

Конкурс проходит в 

11 марта 2019, 09:43
С 11 марта меняется расписание судов на линии Самара-Рождествено

С 11 марта меняется расписание судов на линии Самара-Рождествено

С 11 марта изменится расписание движения судов на воздушной подушке. Это связано с наступлением межнавигационного периода. Первый рейс «амфибий» из Самары будет отправляться в 6:30, а в 19:30 будет уходить последний борт из Рождествено. Суда будут курсировать с интервалом в 
7 марта 2019, 11:13
Найден. Погиб. Тринадцатилетний мальчик ушел в школу и не вернулся

Найден. Погиб. Тринадцатилетний мальчик ушел в школу и не вернулся

Волонтеры группы Лиза Алерт объявили об окончании поисков подростка в Самаре. В семь часов утра он ушел в школу, но на уроках так и не появился. В половине шестого вечера стало известно, что ребенок погиб.
 
Очевидцы сообщили, что тело 
2 марта 2019, 08:23
В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения

В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения

В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок и предупредили, что если это не будет 
27 февраля 2019, 12:43
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе

На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе

Во вторник, 19 февраля, в поселке Мехзавод в областной столице снег с крыши сошел на ребенка. Это случилось около дома № 2 в 4 квартале. Маленький мальчик получил ушиб головы, и ему потребовалась помощь врачей. Администрация Красноглинского района Самары подтвердила, 
20 февраля 2019, 02:49
Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине

Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине

Стали известны детали трагедии в Малой Царевщине. В субботу, 16 февраля, в 21:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России сообщили, что с крыши двухэтажного частного жилого дома на улице Шоссейной в Малой 
18 февраля 2019, 02:15
Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине

Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине

В Самаре началась доследственная проверка из-за гибели женщины, на которую сошел снег с крыши веранды дома. Трагедия случилась в субботу, 16 февраля, примерно в 22:00. Под тяжестью снега обрушилась кровля веранды дома на улице Шоссейной в селе Малая Царевщина. В 
18 февраля 2019, 12:29
Вот это «рекорд»! В Самаре фура протаранила 16 автомобилей

Вот это «рекорд»! В Самаре фура протаранила 16 автомобилей

Сегодня, 2 февраля, около 10 часов утра 28-летний водитель за рулем многотонного грузовика устроил крупное ДТП на окраине самарского поселка Зубчаниновка. В районе дома №78а большегруз снес сразу … 16 припаркованных автомобилей. Также «добычей» грузовика стала опора линии электропередач. Столб 
2 февраля 2019, 01:57
В Самаре

В Самаре "КамАЗ" раздавил женщину

Трагедия произошла 11 июня в 16:10 на перекрестке улиц Антонова-Овсеенко и Карбышева. Под колесами "КамАЗа" погибла пожилая женщина. Водитель автомобиля, на котором размещена символика муниципального предприятия «Пассажиравтотранс», уверяет, что поворачивал с дублирующей Антонова-Овсеенко дороги на Карбышева с минимальной скоростью. Пешеходов 
11 июня 2015, 06:17
Стала известна причина потопа на ул. Карбышева в Самаре

Стала известна причина потопа на ул. Карбышева в Самаре

В компании «Самарские коммунальные системы» сообщили, что в понедельник, 20 октября, на ул. Карбышева, 29 произошла утечка из водовода диаметром 600 мм. Причина – износ трубы. Поврежденный участок отключили от водоснабжения. Вода подается в жилые дома и учреждения по резервной 
21 октября 2014, 04:05
Появилось видео потопа на ул. Карбышева в Самаре

Появилось видео потопа на ул. Карбышева в Самаре

Сегодня, 20 октября, в соцсетях появилось видео коммунальной аварии на ул. Карбышева в Самаре. По предварительной информации, улицу затопило водой из-за прорыва трубы.

<iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=125161790&id=169997391&hash=9d42bf2791d55520&hd=1" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>

<iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=125161790&id=169997374&hash=de076fb7b74d3e96&hd=1" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
20 октября 2014, 05:45
В Самаре на 4-летнюю девочку упала сосулька

В Самаре на 4-летнюю девочку упала сосулька

В больницу им. Калинина с подозрением на травму связочного аппарата шеи госпитализирована 4-летняя девочка.  Как сообщает портал «Волга-Ньюс» со ссылкой на данные самарской станции скорой помощи, ребенок пострадал от упавшей сосульки. Инцидент произошел 3 апреля 2014 года. Известно, что 
8 апреля 2014, 05:18
В Самаре временно изменилась схема движения автобусов №75 и №89

В Самаре временно изменилась схема движения автобусов №75 и №89

По улице Мориса Тореза в Самаре на участке от Энтузиастов до Карбышева временно ограничено движение транспорта. Там ремонтируют водопровод.

По информации городского департамента транспорта, в связи с этим изменены схемы движения двух автобусов.

Маршрут №75 будет следовать в объезд по улицам Промышленности 

21 марта 2014, 10:54
В Самаре девушке на голову упала сосулька

В Самаре девушке на голову упала сосулька

20 февраля около трех часов дня на ул. Молодогвардейской на голову 16-летней девушке упал лед с крыши, сообщает ИА «Волга Ньюс». Прохожие вызвали бригаду «скорой». Пострадавшую отвезли в больницу им. Пирогова. У девушки диагностирован ушиб теменной области головы и 
21 февраля 2014, 11:21
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх