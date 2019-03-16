|
15 фактов о работе и зарплате в Самаре
Эксперты GorodRabot.ru собрали 15 самых интересных фактов о работе и зарплате в Самаре.
1. По статистике GorodRabot.ru, средняя заработная плата в Самаре — 30 572₽. С марта …
|
12 марта 2019, 12:27
|
Рекордный рост рынка страхования в России. В чем причины и каковы последствия?
|
12 марта 2019, 11:37
|
В Самарской области побит рекорд по количеству осадков
В воскресенье, 10 марта, на метеостанции Авангард в Алексеевском районе региона выпало рекордное количество осадков. Как сообщили в Приволжском УГМС, за сутки показатель составил 8,7 мм, что на 3,3 мм больше прошлого максимума. Предыдущий рекорд установили еще в 1978 …
|
11 марта 2019, 11:51
|
Самара выбирает "Блогера года"
|
11 марта 2019, 09:43
|
С 11 марта меняется расписание судов на линии Самара-Рождествено
|
7 марта 2019, 11:13
|
Найден. Погиб. Тринадцатилетний мальчик ушел в школу и не вернулся
|
2 марта 2019, 08:23
|
В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения
В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок и предупредили, что если это не будет …
|
27 февраля 2019, 12:43
|
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
|
23 февраля 2019, 09:58
|
На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе
|
20 февраля 2019, 02:49
|
Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине
Стали известны детали трагедии в Малой Царевщине. В субботу, 16 февраля, в 21:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России сообщили, что с крыши двухэтажного частного жилого дома на улице Шоссейной в Малой …
|
18 февраля 2019, 02:15
|
Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине
|
18 февраля 2019, 12:29
|
Вот это «рекорд»! В Самаре фура протаранила 16 автомобилей
|
2 февраля 2019, 01:57
|
В Самаре "КамАЗ" раздавил женщину
Трагедия произошла 11 июня в 16:10 на перекрестке улиц Антонова-Овсеенко и Карбышева. Под колесами "КамАЗа" погибла пожилая женщина. Водитель автомобиля, на котором размещена символика муниципального предприятия «Пассажиравтотранс», уверяет, что поворачивал с дублирующей Антонова-Овсеенко дороги на Карбышева с минимальной скоростью. Пешеходов …
|
11 июня 2015, 06:17
|
Стала известна причина потопа на ул. Карбышева в Самаре
|
21 октября 2014, 04:05
|
Появилось видео потопа на ул. Карбышева в Самаре
Сегодня, 20 октября, в соцсетях появилось видео коммунальной аварии на ул. Карбышева в Самаре. По предварительной информации, улицу затопило водой из-за прорыва трубы.
<iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=125161790&id=169997391&hash=9d42bf2791d55520&hd=1" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
<iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=125161790&id=169997374&hash=de076fb7b74d3e96&hd=1" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
|
20 октября 2014, 05:45
|
В Самаре на 4-летнюю девочку упала сосулька
В больницу им. Калинина с подозрением на травму связочного аппарата шеи госпитализирована 4-летняя девочка. Как сообщает портал «Волга-Ньюс» со ссылкой на данные самарской станции скорой помощи, ребенок пострадал от упавшей сосульки. Инцидент произошел 3 апреля 2014 года. Известно, что …
|
8 апреля 2014, 05:18
|
В Самаре временно изменилась схема движения автобусов №75 и №89
По улице Мориса Тореза в Самаре на участке от Энтузиастов до Карбышева временно ограничено движение транспорта. Там ремонтируют водопровод.
По информации городского департамента транспорта, в связи с этим изменены схемы движения двух автобусов.
Маршрут №75 будет следовать в объезд по улицам Промышленности …
|
21 марта 2014, 10:54
|
В Самаре девушке на голову упала сосулька
20 февраля около трех часов дня на ул. Молодогвардейской на голову 16-летней девушке упал лед с крыши, сообщает ИА «Волга Ньюс». Прохожие вызвали бригаду «скорой». Пострадавшую отвезли в больницу им. Пирогова. У девушки диагностирован ушиб теменной области головы и …
|
21 февраля 2014, 11:21
Мы Вам перезвоним!