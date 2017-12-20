На кольце улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии сегодня, 20 декабря, в 13:40, произошло ДТП. Столкнулись троллейбус и вазовская модель. В итоге было затруднено движение, поскольку свободной оставалась только одна полоса.
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В Оренбуржье разбилась вазовская легковушка с жителями Самарской области
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23 декабря 2017, 04:36
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В Тольятти 18-летний водитель на Калине сбил насмерть пенсионера
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23 декабря 2017, 04:03
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В Самаре электричка снесла «Запорожец»
Авария случилась на ЖД-переезде на улице Речной в Самаре - попытка автомобилиста проскочить перед электричкой едва не окончилась трагедией, сообщают в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». По словам водителя ЗАЗ Сенс, семафор был выключен, а потому удар электропоезда стал …
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23 декабря 2017, 03:42
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Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре
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22 декабря 2017, 03:14
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Самарские гаишники провели рейд на обводной
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21 декабря 2017, 08:53
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В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено»
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20 декабря 2017, 03:46
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Жители "Новой Самары" и Мехзавода временно останутся без холодной воды
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20 декабря 2017, 03:40
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21 декабря полностью закроют движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской
С 21 декабря по ночам будут перекрывать движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской. Там начнут переустраивать линии электропередач. Завершить работы и открыть проезд планируют 24 декабря. Напомню, реконструкция Ташкентской началась более года назад. Сейчас готовность - почти 90%. Осталось …
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20 декабря 2017, 03:36
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В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную
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20 декабря 2017, 10:14
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В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов
В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов. Во вторник, 19 декабря, около часа дня в МЧС поступило сообщение об утечке на трубе диаметром 250 миллиметров, расположенной на улице Дзержинского.
«На обратную схему теплоснабжения переключен 31 жилой многоквартирный дом …
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19 декабря 2017, 03:40
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Дорожные знаки разрешили устанавливать на зданиях и ограждениях
О новом нацстандарте, подразумевающем возможность нахождения знаков дорожного движения на домах и ограждениях, рассказали «Известия». Как поясняют специалисты, новшество касается лишь разряда знаков парковки, например «Остановка запрещена» и т.п.
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18 декабря 2017, 10:12
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СМИ рассказали о планах уменьшить дорожные знаки в России вдвое
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7 декабря 2017, 10:06
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В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи
Автомобиль Porsche разбился на пересечении пр. Масленникова и Ново-Садовой в Самаре утром в четверг, 30 ноября. В результате дорожно-транспортного происшествия образовалась пробка.
По словам очевидцев, иномарка столкнулась с трамваем, из-за чего движение на линии также оказалось парализовано.
«Все …
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30 ноября 2017, 11:54