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Материалы по теме:

В Оренбуржье разбилась вазовская легковушка с жителями Самарской области

В Оренбуржье разбилась вазовская легковушка с жителями Самарской области

32-летний водитель не справился с управлением, допустил съезд машины в кювет с дальнейшим опрокидыванием.
23 декабря 2017, 04:36
В Тольятти 18-летний водитель на Калине сбил насмерть пенсионера

В Тольятти 18-летний водитель на Калине сбил насмерть пенсионера

Вчера, 22 декабря, поздно вечером в Тольятти на улице Громовой произошло ДТП со смертельным исходом.

По версии полицейских, автомобиль Lada Kalina, которым управлял 18 летний водитель, совершил наезд на 60 летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте. 
23 декабря 2017, 04:03
В Самаре электричка снесла «Запорожец»

В Самаре электричка снесла «Запорожец»

Авария случилась на ЖД-переезде на улице Речной в Самаре - попытка автомобилиста проскочить перед электричкой едва не окончилась трагедией, сообщают в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». По словам водителя ЗАЗ Сенс, семафор был выключен, а потому удар электропоезда стал 
23 декабря 2017, 03:42
Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре

Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре

В четверг, 21 декабря, в Самаре на трассе М-5 произошла жуткая авария. В 11:10 на 902-м километре дороги столкнулись два грузовика - Man и Daf. По данным полицейских, «Ман», двигавшийся из Самары, выехал на встречную полосу.

«В результате ДТП 
22 декабря 2017, 03:14
Самарские гаишники провели рейд на обводной

Самарские гаишники провели рейд на обводной

На «Обводной» дороге Самары за последний месяц из-за нарушений езды по встречной полосе произошло 4 ДТП, в которых пострадали 8 человек, двое — дети. Для профилактики аварий на этом участке трассы сотрудники ГАИ провели рейд с помощью машины скрытого контроля.

21 декабря 2017, 08:53
В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено»

В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено»

В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено», сообщили очевидцы в соцсети. Фото с места происшествия появилось в паблике «ДТП Самара». По сообщению автора, авария произошла на перекрестке улиц Пензенской и Дачной прямо на трамвайной линии. Передняя 
20 декабря 2017, 03:46
Жители

Жители "Новой Самары" и Мехзавода временно останутся без холодной воды

Обновлено: 
В четверг, 21 декабря, в поселке Мехзавод и микрорайоне «Новая Самара» с 10:00 до 00:00 будет отключено холодное водоснабжение. Это связано с работами по переврезке водовода в рамках реконструкции Московского шоссе. На время ремонта к домам подвезут воду в 

20 декабря 2017, 03:40
21 декабря полностью закроют движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской

21 декабря полностью закроют движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской

С 21 декабря по ночам будут перекрывать движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской. Там начнут переустраивать линии электропередач. Завершить работы и открыть проезд планируют 24 декабря. Напомню, реконструкция Ташкентской началась более года назад. Сейчас готовность - почти 90%. Осталось 

20 декабря 2017, 03:36
В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную

В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную

Появились подробности о коммунальном происшествии на улице Ново-Вокзальной. Там зафиксирован порыв трубы теплосети. Как уже сообщала "ТЕРРА", по словам местных жителей, в домах в районе пересечения с улицей Вольской отключили тепло и горячую воду. На "Предприятии тепловых сетей" сообщили, что 

20 декабря 2017, 10:14
В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов

В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов

В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов. Во вторник, 19 декабря, около часа дня в МЧС поступило сообщение об утечке на трубе диаметром 250 миллиметров, расположенной на улице Дзержинского.

«На обратную схему теплоснабжения переключен 31 жилой многоквартирный дом 

19 декабря 2017, 03:40
Дорожные знаки разрешили устанавливать на зданиях и ограждениях

Дорожные знаки разрешили устанавливать на зданиях и ограждениях

О новом нацстандарте, подразумевающем возможность нахождения знаков дорожного движения на домах и ограждениях, рассказали «Известия». Как поясняют специалисты, новшество касается лишь разряда знаков парковки, например «Остановка запрещена» и т.п.
Стандарт регламентирует установку знаков направления размещения парковки. В ряде случаев, отмечают 

18 декабря 2017, 10:12
СМИ рассказали о планах уменьшить дорожные знаки в России вдвое

СМИ рассказали о планах уменьшить дорожные знаки в России вдвое

В Российской Федерации габариты дорожных знаков нескоростной улично-дорожной сети станут меньше примерно в 2 раза. Речь идет об участках со скоростью движения до 60 км/ч. Об этом рассказывают «Известия».
По сведениям специалистов Росстандарта, в РФ разрешат размещать знаки размером до 

7 декабря 2017, 10:06
В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи

В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи

Автомобиль Porsche разбился на пересечении пр. Масленникова и Ново-Садовой в Самаре утром в четверг, 30 ноября. В результате дорожно-транспортного происшествия образовалась пробка.
 
По словам очевидцев, иномарка столкнулась с трамваем, из-за чего движение на линии также оказалось парализовано.

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30 ноября 2017, 11:54
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