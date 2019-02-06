Кадровая политика, развитие инфраструктуры, «Крылья Советов»: о чем говорил губернатор Дмитрий Азаров на своей первой пресс-конференции Свою первую пресс-конференцию губернатор Дмитрий Азаров начал с подведения итогов прошлого года. Главными задачами стали проведение выборов президента и Чемпионата мира по футболу. И с тем, и с другим удалось справиться на отлично. Явка на участки была примерно равна среднероссийской, …