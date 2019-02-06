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Материалы по теме:

Павлу Колобкову показали, как в Самаре ищут звезд спорта

Павлу Колобкову показали, как в Самаре ищут звезд спорта

Самару с рабочим визитом посетил Министр спорта России Павел Колобков. Он провел совещание с губернатором Дмитрием Азаровым по реализации национального проекта «Спорт — норма жизни». Его цель — доведение к 2024 году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

5 февраля 2019, 12:34
Дмитрий Азаров: «газовый вопрос» в Самарской области улажен

Дмитрий Азаров: «газовый вопрос» в Самарской области улажен

29 января состоялось пленарное заседание Самарской Губернской Думы, на котором присутствовал глава региона Дмитрий Азаров. На нем был поднят и так называемый «газовый вопрос». В общественные приемные депутатов поступила масса обращений от граждан, связанных с тем, что они могут получить 

29 января 2019, 11:56
Дмитрий Азаров раскритиковал работу по устранению последствий коммунальных аварий в Самаре

Дмитрий Азаров раскритиковал работу по устранению последствий коммунальных аварий в Самаре

Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию, связанную с двумя подряд крупными коммунальными авариями, которые произошли в Самаре. По его словам, к проблемам с теплоснабжением в городе привели действия энергокомпании. Кроме того, глава региона остался недоволен и работой оперативного штаба, созданного для 

23 января 2019, 11:21
Кадровая политика, развитие инфраструктуры, «Крылья Советов»: о чем говорил губернатор Дмитрий Азаров на своей первой пресс-конференции

Кадровая политика, развитие инфраструктуры, «Крылья Советов»: о чем говорил губернатор Дмитрий Азаров на своей первой пресс-конференции

Свою первую пресс-конференцию губернатор Дмитрий Азаров начал с подведения итогов прошлого года. Главными задачами стали проведение выборов президента и Чемпионата мира по футболу. И с тем, и с другим удалось справиться на отлично.  Явка на участки была примерно равна среднероссийской, 
18 января 2019, 06:34
В Самаре возводят стены нового детсада на Алма-Атинской

В Самаре возводят стены нового детсада на Алма-Атинской

В Самаре приступили к монтажу стен нового детского сада, который будет располагаться на улице Алма-Атинской в районе жилых домов № 138-142. Об этом в своем твиттере рассказала Управляющий микрорайоном № 37 (Кировский район) Любовь Калашникова. Напомним, что детский сад 
13 декабря 2018, 09:58
В 2019 году в Стройкерамике планируют построить новый детсад взамен аварийного

В 2019 году в Стройкерамике планируют построить новый детсад взамен аварийного

В начале 2019 года в поселке Стройкерамика планируют начать строительство нового детского сада. Об этом сообщили представители министерства образования Самарской области 11 декабря. 
 
- Из-за того, что проект был разработан в 2015 году, необходимо скорректировать проектно-сметную документацию. После чего он 
11 декабря 2018, 04:20
Жители Самары обсудят строительство новой школы на территории ЗИМа

Жители Самары обсудят строительство новой школы на территории ЗИМа

Прямо за зданием КРЦ «Звезда» может появиться новая школа с детским садиком. Вопрос о строительстве объёкта для «дошкольного, начального и среднего общего образования» уже вынесен на публичные слушания. Высота здания не должна будет превышать 25 метров (не более пяти этажей). Общая площадь участка под строительство составляет 25,9 тысяч кв. м. По предварительным 

3 декабря 2018, 05:46
До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре

До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре

До конца этого года в Самаре откроют еще один детский сад на 230 мест. Он находится в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе. Как сообщили на еженедельном рабочем совещании в городской администрации,  учреждение рассчитано на 230 мест, в нем планируется сделать 
19 ноября 2018, 05:17
Подрядчиков заставят отремонтировать 14 самарских дорог за свой счет

Подрядчиков заставят отремонтировать 14 самарских дорог за свой счет

Активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг самарских дорог, у которых заканчивается срок гарантийного обслуживания. Всего в городе насчитывается 14 таких трасс. Список был размещен в социальных сетях и их пользователям предложили оценить текущее состояние дорожного полотна. В итоге был высказан 

2 октября 2018, 10:16
Самарские активисты ОНФ получили удостоверения общественных инспекторов по охране окружающей среды

Самарские активисты ОНФ получили удостоверения общественных инспекторов по охране окружающей среды

На сегодняшний день удостоверение общественных инспекторов по охране окружающей среды получили 33 активиста Общероссийского народного фронта. Будущие инспекторы, только за прошедший год провели более 200 рейдов и организовали 24 субботника, в которых приняли участие более 5000 человек. Удостоверение нужно, чтобы 

20 июля 2018, 03:56
Как повышают производительность труда в Самарской области

Как повышают производительность труда в Самарской области

Россия по производительности труда отстает от развитых стран, например Японии или США, в среднем, в 1,5-2 раза. Улучшить этот показатель к 2024 году в своих новых майских указах поручил президент Владимир Путин. Для этого уже создана специальная пилотная программа, мониторингом 

3 июля 2018, 06:09
Дмитрий Азаров принял участие в конференции ОНФ в Самаре

Дмитрий Азаров принял участие в конференции ОНФ в Самаре

О незаконных свалках, разбитых дорогах, обеспечении доступной среды для людей с ограниченными возможностями, о том, что успели сделать по этим направлениям в 2017 году, а что нет, в среду, 15 ноября, говорили на региональной конференции активистов Общероссийского народного фронта. Подобные 

16 ноября 2017, 10:40
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