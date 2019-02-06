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Павлу Колобкову показали, как в Самаре ищут звезд спорта
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5 февраля 2019, 12:34
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Дмитрий Азаров: «газовый вопрос» в Самарской области улажен
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29 января 2019, 11:56
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Дмитрий Азаров раскритиковал работу по устранению последствий коммунальных аварий в Самаре
Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию, связанную с двумя подряд крупными коммунальными авариями, которые произошли в Самаре. По его словам, к проблемам с теплоснабжением в городе привели действия энергокомпании. Кроме того, глава региона остался недоволен и работой оперативного штаба, созданного для …
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23 января 2019, 11:21
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Кадровая политика, развитие инфраструктуры, «Крылья Советов»: о чем говорил губернатор Дмитрий Азаров на своей первой пресс-конференции
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18 января 2019, 06:34
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В Самаре возводят стены нового детсада на Алма-Атинской
В Самаре приступили к монтажу стен нового детского сада, который будет располагаться на улице Алма-Атинской в районе жилых домов № 138-142. Об этом в своем твиттере рассказала Управляющий микрорайоном № 37 (Кировский район) Любовь Калашникова. Напомним, что детский сад …
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13 декабря 2018, 09:58
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В 2019 году в Стройкерамике планируют построить новый детсад взамен аварийного
В начале 2019 года в поселке Стройкерамика планируют начать строительство нового детского сада. Об этом сообщили представители министерства образования Самарской области 11 декабря.
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11 декабря 2018, 04:20
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Жители Самары обсудят строительство новой школы на территории ЗИМа
Прямо за зданием КРЦ «Звезда» может появиться новая школа с детским садиком. Вопрос о строительстве объёкта для «дошкольного, начального и среднего общего образования» уже вынесен на публичные слушания. Высота здания не должна будет превышать 25 метров (не более пяти этажей). Общая площадь участка под строительство составляет 25,9 тысяч кв. м. По предварительным …
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3 декабря 2018, 05:46
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До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре
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19 ноября 2018, 05:17
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Подрядчиков заставят отремонтировать 14 самарских дорог за свой счет
Активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг самарских дорог, у которых заканчивается срок гарантийного обслуживания. Всего в городе насчитывается 14 таких трасс. Список был размещен в социальных сетях и их пользователям предложили оценить текущее состояние дорожного полотна. В итоге был высказан …
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2 октября 2018, 10:16
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Самарские активисты ОНФ получили удостоверения общественных инспекторов по охране окружающей среды
На сегодняшний день удостоверение общественных инспекторов по охране окружающей среды получили 33 активиста Общероссийского народного фронта. Будущие инспекторы, только за прошедший год провели более 200 рейдов и организовали 24 субботника, в которых приняли участие более 5000 человек. Удостоверение нужно, чтобы …
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20 июля 2018, 03:56
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Как повышают производительность труда в Самарской области
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3 июля 2018, 06:09
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Дмитрий Азаров принял участие в конференции ОНФ в Самаре
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16 ноября 2017, 10:40
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