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Одним ударом: Ученые рассказали, как астероид уничтожит Землю
Американское издание Geophysical Research Letters рассказывает о разрушительных последствиях для Земли в случае падения гигантского астероида. Коллектив ученых создал компьютерную модель, сымитировав падение свыше 50 000 астероидов - от самых маленьких, до тех, чей размер составляет сотни метров в диаметре.
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5 июля 2017, 01:13
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Самарцам заплатят за огороды: суд обязал чиновников приготовить для выплат миллионы рублей
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28 июня 2017, 02:56
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СМИ: Земля погрузится во тьму на две недели в 2017 году
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23 июня 2017, 07:57
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В Самаре церковь получила почти 2 гектара земли в районе ТЦ «Космопорт»
Самарская мэрия разрешила Приходу храма в честь Святителя Николая Чудотворца, который находится на улице Карбышева, начать разработку проектов планировки и межевания участка в Советском районе города. Соответствующее распоряжение городских властей, опубликовано на сайте мэрии. Согласно документам, религиозной организации под капитальное …
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15 июня 2017, 12:34
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Между Самарой и Новокуйбышевском появятся плодородные поля площадью 1000 га
За воплощение проекта в жизнь правительство области заплатит 29 миллионов рублей. Земля, которую предстоит ввести в сельхозоборот, расположена в границах бывшего совхоза «Молодая Гвардия» в Волжском районе рядом с посёлком Кряж.
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7 июня 2017, 04:42
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Самарские дороги загрузят дачниками с 1 мая
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28 апреля 2017, 12:26
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Не все дачники смогут проехать на свои участки
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12 апреля 2017, 02:38
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В Самаре в «Амбаре» открыли кинотеатр
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1 сентября 2016, 11:07
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В Самаре напротив «Амбара» посадят 1000 деревьев
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23 июня 2016, 10:23
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В Самаре откроют школу садовода
Проект стартует 23 января. Все желающие смогут услышать лекции и консультации ведущих специалистов Самарской области. Организатором школы выступает реготделение Союза садоводов России при поддержке областного минсельхоза.
Самарским дачникам расскажут о современных подходах получения высокого урожая, помогут определиться с выбором …
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14 января 2016, 01:13