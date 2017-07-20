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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 20 июля 2017г 
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Одним ударом: Ученые рассказали, как астероид уничтожит Землю

Одним ударом: Ученые рассказали, как астероид уничтожит Землю

Американское издание Geophysical Research Letters рассказывает о разрушительных последствиях для Земли в случае падения гигантского астероида. Коллектив ученых создал компьютерную модель, сымитировав падение свыше 50 000 астероидов - от самых маленьких, до тех, чей размер составляет сотни метров в диаметре.

5 июля 2017, 01:13
Самарцам заплатят за огороды: суд обязал чиновников приготовить для выплат миллионы рублей

Самарцам заплатят за огороды: суд обязал чиновников приготовить для выплат миллионы рублей

Сегодня служители Фемиды поставили точку в споре дачников Орлова оврага и чиновников регионального минтранса. Красноглинский районный суд встал на сторону граждан и обязал ведомство компенсировать людям потерянные земельные участки, на месте которых в 2016 году вдруг построили дорогу. Как уже 

28 июня 2017, 02:56
СМИ: Земля погрузится во тьму на две недели в 2017 году

СМИ: Земля погрузится во тьму на две недели в 2017 году

В ряде средств массовой информации появились сообщения, что по причине особого положения Юпитера и Венеры наша планета погрузится во тьму на 15 дней. При этом авторы публикаций ссылаются на экспертов американского космического ведомства или даже на экс-руководителя NASA Чарльза Болдена.

23 июня 2017, 07:57
В Самаре церковь получила почти 2 гектара земли в районе ТЦ «Космопорт»

В Самаре церковь получила почти 2 гектара земли в районе ТЦ «Космопорт»

Самарская мэрия разрешила Приходу храма в честь Святителя Николая Чудотворца, который находится на улице Карбышева, начать разработку проектов планировки и межевания участка в Советском районе города. Соответствующее распоряжение городских властей, опубликовано на сайте мэрии. Согласно документам, религиозной организации под капитальное 
15 июня 2017, 12:34
Между Самарой и Новокуйбышевском появятся плодородные поля площадью 1000 га

Между Самарой и Новокуйбышевском появятся плодородные поля площадью 1000 га

За воплощение проекта в жизнь правительство области заплатит 29 миллионов рублей. Земля, которую предстоит ввести в сельхозоборот, расположена в границах бывшего совхоза «Молодая Гвардия» в Волжском районе рядом с посёлком Кряж.
Сейчас территория заросла травой, кустарниками и мелколесьем, так как 

7 июня 2017, 04:42
Самарские дороги загрузят дачниками с 1 мая

Самарские дороги загрузят дачниками с 1 мая

1 мая в Самаре официально начинаются дачные перевозки, сообщает мэрия. В продажу уже поступили сезонки на 4, 8 и 16 поездок, их можно купить на остановках и автостанциях. В выходные, 29 и 30 апреля, завершатся пробные рейсы, которые транспортники использовали 

28 апреля 2017, 12:26
Не все дачники смогут проехать на свои участки

Не все дачники смогут проехать на свои участки

22, 29 и 30 апреля в Самаре пустят пер­вые пробные автобусы по дачным маршрутам, сообщает городской департамент транспорта. В этом году движение по 34-м садово-огородным направлениям будет организовано по средам, пятницам, субботам, воскресеньям и в празднич­ные дни с 6 утра 

12 апреля 2017, 02:38
В Самаре в «Амбаре» открыли кинотеатр

В Самаре в «Амбаре» открыли кинотеатр

Сегодня, 1 сентября, в торговом комплексе «Амбар» начал работу новый кинотеатр - Ambar Cinema. В 12 кинозалах могут разместиться более 2000 человек. В некоторых залах установлены специальные кресла, которые двигаются, в зависимости от происходящего на экране, сообщается на сайте проекта.

По 

1 сентября 2016, 11:07
В Самаре напротив «Амбара» посадят 1000 деревьев

В Самаре напротив «Амбара» посадят 1000 деревьев

На Южном шоссе напротив ТК «Амбар» посадят деревья и кустарники. На магистрали запланировано благоустройство разделительной полосы. Речь идет об участке от поста ДПС до слияния дороги по направлению к Уральскому шоссе.

Информация о тендере на саженцы размещена на официальном 
23 июня 2016, 10:23
В Самаре откроют школу садовода

В Самаре откроют школу садовода

Проект стартует 23 января. Все желающие смогут услышать лекции и консультации ведущих специалистов Самарской области. Организатором школы выступает реготделение Союза садоводов России при поддержке областного минсельхоза.

Самарским дачникам расскажут о современных подходах получения высокого урожая, помогут определиться с выбором 
14 января 2016, 01:13
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