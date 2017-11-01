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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Материалы по теме:

Новые сложности при строительстве трамвайной линии к стадиону ЧМ-2018

Новые сложности при строительстве трамвайной линии к стадиону ЧМ-2018

Новые сложности при строительстве трамвайной линии к стадиону «Самара Арена», на котором в 2018 году должны пройти матчи чемпионата мира по футболу. По данным подрядчика, около 2 соток земли на Московском шоссе, в районе бывшего пельменного цеха, до сих пор 

1 ноября 2017, 04:27
В Самаре началось раскружаливание арены для игр ЧМ-2018

В Самаре началось раскружаливание арены для игр ЧМ-2018

Во вторник, 31 октября, началось раскружаливание стадиона «Самара Арена». С технической стороной процесса во время осмотра объекта детально ознакомился врио губернатора Дмитрий Азаров. Как пояснил заместитель гендиректора ПСО «Казань» Сергей Пономарев, строители постепенно уберут временные опоры, поддерживающие купол стадиона. Сначала 

31 октября 2017, 07:02
На «Самара Арене» появились кресла для болельщиков ЧМ-2018

На «Самара Арене» появились кресла для болельщиков ЧМ-2018

На стадионе «Самара Арена» установлены первые десять зрительских кресел отечественного производства, сообщили в ФГУП «Спорт-Ин», которое является заказчиком стадионов для ЧМ-2018 года. На странице организации опубликовано фото.

«На будущем футбольном поле продолжаются подготовительные работы для устройства «пирога», - указано в сообщении.

Напомним, 

27 октября 2017, 04:49
Для охраны объектов ЧМ-2018 выберут лучших секьюрити

Для охраны объектов ЧМ-2018 выберут лучших секьюрити

Президент РФ Владимир Путин дал поручение усилить меры безопасности на объектах транспортной и гостиничной инфраструктуры в регионах к ЧМ по футболу 2018 года. Ответственность за его выполнение возлагается на глав соответствующих субъектов, ФСБ и оргкомитет «Россия-2018». Поручение необходимо выполнить к 

27 октября 2017, 02:17
Что в Самаре делает первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов?

Что в Самаре делает первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов?

Сегодня в Самаре работает межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. В нем принимают участие первые лица региона и руководители ряда федеральных структур, в частности первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов. 

27 октября 2017, 12:16
Названа сумма штрафа за «неустранение дефектов» подрядчиком «Самара Арены»

Названа сумма штрафа за «неустранение дефектов» подрядчиком «Самара Арены»

Компанию ПСО «Казань», которая является генеральным подрядчиком строительства стадиона «Самара Арена», оштрафуют на 200 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает федеральное агентство «Р-спорт». Санкции наложены за «неустранение дефектов, выявленных в ходе выполнения работ». Напомним, что 
25 октября 2017, 03:54
В сети появился видеоролик о строительстве трамвайной линии до стадиона “Самара Арена”

В сети появился видеоролик о строительстве трамвайной линии до стадиона “Самара Арена”

Как видно на видео, рельсы на текущий момент уложены лишь на небольшом участке. На остальном же отрезке продолжаются работы по подготовке основания для путей.

Общая протяженность всего трамвайного полотна должна составить 1689, 7 метра – от улицы Ташкентской до разворотного кольца 

21 августа 2017, 11:37
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