Проект новой трамвайной линии к стадиону «Самара Арена» требует корректировки, которая обойдется городскому бюджету в 7 с половиной миллионов рублей. Проектировщику необходимо изменить положение трассы трамвайных путей на подходе к разворотному кольцу около спортобъекта, заменить импортные материалы подвесок контактной сети и контактного провода на отечественные, скорректировать проектные решения диспетчерского пункта разворотного кольца, заменить три стационарные тяговые подстанции на модульные, в том числе одну - в историческом центре города. Все это должно быть сделано за три месяца. Планируется, что уже в апреле 2018 года по новой линии будут курсировать трамваи.
|
Новые сложности при строительстве трамвайной линии к стадиону ЧМ-2018
|
1 ноября 2017, 04:27
|
В Самаре началось раскружаливание арены для игр ЧМ-2018
Во вторник, 31 октября, началось раскружаливание стадиона «Самара Арена». С технической стороной процесса во время осмотра объекта детально ознакомился врио губернатора Дмитрий Азаров. Как пояснил заместитель гендиректора ПСО «Казань» Сергей Пономарев, строители постепенно уберут временные опоры, поддерживающие купол стадиона. Сначала …
|
31 октября 2017, 07:02
|
На «Самара Арене» появились кресла для болельщиков ЧМ-2018
На стадионе «Самара Арена» установлены первые десять зрительских кресел отечественного производства, сообщили в ФГУП «Спорт-Ин», которое является заказчиком стадионов для ЧМ-2018 года. На странице организации опубликовано фото.
«На будущем футбольном поле продолжаются подготовительные работы для устройства «пирога», - указано в сообщении.
Напомним, …
|
27 октября 2017, 04:49
|
Для охраны объектов ЧМ-2018 выберут лучших секьюрити
Президент РФ Владимир Путин дал поручение усилить меры безопасности на объектах транспортной и гостиничной инфраструктуры в регионах к ЧМ по футболу 2018 года. Ответственность за его выполнение возлагается на глав соответствующих субъектов, ФСБ и оргкомитет «Россия-2018». Поручение необходимо выполнить к …
|
27 октября 2017, 02:17
|
Что в Самаре делает первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов?
|
27 октября 2017, 12:16
|
Названа сумма штрафа за «неустранение дефектов» подрядчиком «Самара Арены»
Компанию ПСО «Казань», которая является генеральным подрядчиком строительства стадиона «Самара Арена», оштрафуют на 200 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает федеральное агентство «Р-спорт». Санкции наложены за «неустранение дефектов, выявленных в ходе выполнения работ». Напомним, что …
|
25 октября 2017, 03:54
|
В сети появился видеоролик о строительстве трамвайной линии до стадиона “Самара Арена”
|
21 августа 2017, 11:37