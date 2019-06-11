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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.06.2019 
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Материалы по теме:

Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России

Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России

В среду, 12 июня, в столице 63-го региона будет отмечаться День России. В связи с праздничными мероприятиями в Самаре перекроют несколько улиц в историческом центре. С 18:00 вторника, 11 июня до 18:00 12 июня будет запрещена парковка автомобилей на улице 
11 июня 2019, 10:26
В Самаре будут работать археологи из Венгрии

В Самаре будут работать археологи из Венгрии

В середине июля на территории Самарской области начнет работать международная археологическая экспедиция с участием специалистов из Венгрии, сообщает региональное правительство. Археологи Самарского национального исследовательского университета имени Королева и Католического университета Будапешта реализуют совместный проект «Древние мадьяры в Среднем Поволжье». Цель 
11 июня 2019, 09:33
В День России для самарцев приготовили грандиозный квест

В День России для самарцев приготовили грандиозный квест

В среду, 12 июня, в День России самарцев приглашают поучаствовать в масштабном квесте. По задумке организаторов, игра позволит горожанам узнать много интересных исторических фактов, познакомиться с историей, культурой и особенностями быта всех 85 субъектов России. Присоединиться к команде, проходящей квест, 
11 июня 2019, 08:54
В Самаре тушили сараи на Печерской

В Самаре тушили сараи на Печерской

В понедельник, 10 июня, пожарные тушили крупное возгорание на улице Печерской. Сигнал о ЧП поступил в 19:52, около дома № 22 на Печерской горели сараи на площади 200 кв.м. На место происшествия выехали пожарные расчеты, потушить возгорание удалось только в 
11 июня 2019, 08:24
В Самаре иномарка сбила 12-летнего велосипедиста на парковке ТЦ

В Самаре иномарка сбила 12-летнего велосипедиста на парковке ТЦ

В воскресенье, 9 июня, в столице 63-го региона произошла авария, в которой пострадал велосипедист. В 12:12 36-летний мужчина ехал на иномарке «Ниссан» по парковке ТЦ «Московский» со стороны Ракитовского шоссе в направлении «Касторамы». По пути автомобилист сбил велосипедиста, сообщили в 
10 июня 2019, 01:22
В реке Большой Кинель погибла 27-летняя девушка

В реке Большой Кинель погибла 27-летняя девушка

В воскресенье, 9 июня, спасатели работали на реке Большой Кинель в Усть-Кинельском. К оперативной службе обратились полицейские, которые рассказали, что в реке утонула 27-летняя девушка. Водолазный отряд выехал на место событий в 08:15, в 11:20 погибшую обнаружили в пяти метрах 
10 июня 2019, 11:00
В Тольятти спасатели освободили застрявшую в заборе косулю

В Тольятти спасатели освободили застрявшую в заборе косулю

В выходные тольяттинские спасатели вызволили из беды дикое животное: в санатории «Прилесье» в заборе застряла косуля. 
 
- Очевидцы сообщили - голова косули зажата между железными прутьями забора. Для освобождения животного потребовался гидравлический инструмент, - сообщил глава Центра гражданской защиты Андрей Дербенев. 
10 июня 2019, 09:36
Под Сызранью мужчина упал в колодец и погиб

Под Сызранью мужчина упал в колодец и погиб

В четверг, 6 июня, произошла трагедия в Сызранском районе. Вечером, в 18:00 в поселке Междуреченск упал в технический колодец мужчина в возрасте примерно 60 лет. 

- Пострадавший хрипел от боли, когда на место происшествия прибыли спасатели, - цитирует слова 
7 июня 2019, 08:27
77-летний тольяттинец сбил двух подростков на «зебре»

77-летний тольяттинец сбил двух подростков на «зебре»

Среда, 5 июня, выдалась урожайной на дорожные аварии в Тольятти. Сначала автоледи на иномарке Nissan Juke сбила 15-летнего велосипедиста, когда двигалась по жилой зоне вдоль дома № 21 по улице Льва Толстого. В этот момент парень пересекал проезжую часть. Он 
6 июня 2019, 05:10
В Турции спасли туристку, которую укусил скорпион

В Турции спасли туристку, которую укусил скорпион

В Турции прошла операция по спасению туристки. Женщина отправилась на прогулку по Ликийской Тропе. В какой-то момент ее в левую руку укусил скорпион. Через некоторое время она почувствовала себя плохо. Друзья женщины связались с местными спасателями, и те приступили к 
6 июня 2019, 01:30
В Тольятти пропала 15-летняя девушка

В Тольятти пропала 15-летняя девушка

В Самарской области ищут 15-летнюю Екатерину Крайнюкову. По информации поискового отряда «Лиза Алерт», девочка не выходит на связь с 27 мая, она исчезла в Тольятти после Последнего звонка. 

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые ниже плеч, глаза карие.
29 мая 2019, 10:51
В Жигулевске пенсионер на «десятке» сбил подростка

В Жигулевске пенсионер на «десятке» сбил подростка

В воскресенье вечером, 26 мая, в Жигулевске произошла авария, в которой пострадал пешеход. 69-летний водитель ехал на ВАЗ-2110 по улице Морквашинской в сторону Транспортной. По пути автомобилист сбил 16-летнего подростка, который внезапно появился на проезжей части. Мальчик двигался не по 
27 мая 2019, 03:47
В Сызрани подростки разбили светофор и подкладывали камни на железнодорожные пути

В Сызрани подростки разбили светофор и подкладывали камни на железнодорожные пути

Правоохранителям позвонила дежурная станции Сызрань-2 и рассказала, что в районе поселка Сердовино подростки кладут посторонние предметы перед приближающимся грузовым составом. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выехали на место и нашли четырех школьников — местных ребят в возрасте от 9 до 
14 мая 2019, 04:18
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