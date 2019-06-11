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Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России
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11 июня 2019, 10:26
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В Самаре будут работать археологи из Венгрии
В середине июля на территории Самарской области начнет работать международная археологическая экспедиция с участием специалистов из Венгрии, сообщает региональное правительство. Археологи Самарского национального исследовательского университета имени Королева и Католического университета Будапешта реализуют совместный проект «Древние мадьяры в Среднем Поволжье». Цель …
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11 июня 2019, 09:33
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В День России для самарцев приготовили грандиозный квест
В среду, 12 июня, в День России самарцев приглашают поучаствовать в масштабном квесте. По задумке организаторов, игра позволит горожанам узнать много интересных исторических фактов, познакомиться с историей, культурой и особенностями быта всех 85 субъектов России. Присоединиться к команде, проходящей квест, …
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11 июня 2019, 08:54
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В Самаре тушили сараи на Печерской
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11 июня 2019, 08:24
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В Самаре иномарка сбила 12-летнего велосипедиста на парковке ТЦ
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10 июня 2019, 01:22
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В реке Большой Кинель погибла 27-летняя девушка
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10 июня 2019, 11:00
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В Тольятти спасатели освободили застрявшую в заборе косулю
В выходные тольяттинские спасатели вызволили из беды дикое животное: в санатории «Прилесье» в заборе застряла косуля.
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10 июня 2019, 09:36
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Под Сызранью мужчина упал в колодец и погиб
В четверг, 6 июня, произошла трагедия в Сызранском районе. Вечером, в 18:00 в поселке Междуреченск упал в технический колодец мужчина в возрасте примерно 60 лет.
- Пострадавший хрипел от боли, когда на место происшествия прибыли спасатели, - цитирует слова …
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7 июня 2019, 08:27
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77-летний тольяттинец сбил двух подростков на «зебре»
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6 июня 2019, 05:10
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В Турции спасли туристку, которую укусил скорпион
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6 июня 2019, 01:30
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В Тольятти пропала 15-летняя девушка
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29 мая 2019, 10:51
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В Жигулевске пенсионер на «десятке» сбил подростка
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27 мая 2019, 03:47
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В Сызрани подростки разбили светофор и подкладывали камни на железнодорожные пути
Правоохранителям позвонила дежурная станции Сызрань-2 и рассказала, что в районе поселка Сердовино подростки кладут посторонние предметы перед приближающимся грузовым составом. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выехали на место и нашли четырех школьников — местных ребят в возрасте от 9 до …
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14 мая 2019, 04:18
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