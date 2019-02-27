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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

Всех самарских пенсионеров переведут на «МИР»

Всех самарских пенсионеров переведут на «МИР»

Всех самарских пенсионеров переведут на банковские карты национальной платежной системы «МИР», сообщает региональное управление Пенсионного фонда России. Жители области, которые получают пособия по картам иностранных систем Visa и MasterCard, будут также переведены на «МИР», когда у первых истечет срок 
27 февраля 2019, 09:03
Стадион «Самара Арена» готов принять игру с «Енисеем»

Стадион «Самара Арена» готов принять игру с «Енисеем»

В среду, 27 февраля, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов заявил, что стадион «Самара Арена» готов принять игру 9 марта с «Енисеем». Газон надлежащего качества, проводятся все необходимые работы на прилегающей территории, чистится от снега крыша. Однако остаётся фактор 
27 февраля 2019, 07:00
В блогах. Курмыши, Пиня, Заволга: все мемы про Самару

В блогах. Курмыши, Пиня, Заволга: все мемы про Самару

Самарец Вадим Назаров решил собрать в "Фейсбуке" все мемы про жителей Самары. "Итак, самарец думает, что Жигулёвские горы - это горы. Самарец говорит обвешанному сумками, что тот как Пиня. Если самарец заблудится, то в курмышах. Самарец не знает точно, 
27 февраля 2019, 06:06
В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской

В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской

В среду, 27 февраля, в областной столице встали трамваи на улице Ставропольской. Как рассказывают очевидцы, на путях между улицей Советской Армии и Партсъезда застрял грузовик. Фура перегородила проезд, и пассажирам трамвая пришлось искать другие способы добраться до места назначения - 
27 февраля 2019, 05:31
Пени за вывоз мусора в январе самарцам не начислят

Пени за вывоз мусора в январе самарцам не начислят

Жителям Самарской области не начислят пени за вывоз мусора в январе 2019 года, заявила компания "ЭкоСтройРесурс". Руководство регионального оператора приняло такое решение из-за задержки выставленных квитанций. Вины населения здесь нет, это не должно стать поводом для начисления неустойки, посчитали бизнесмены. 

27 февраля 2019, 02:11
В Венеции введут плату за въезд в исторический центр

В Венеции введут плату за въезд в исторический центр

Власти Венеции пошли на интересный шаг. Они решили собирать с туристов деньги за въезд в исторический центр города. Система должна заработать с 1 мая.

По словам городских властей, новая мера необходима для регулирования туристического потока, который захлестывает Венецию каждый 
27 февраля 2019, 01:49
В Самаре под суд пойдет подозреваемый в педофилии

В Самаре под суд пойдет подозреваемый в педофилии

В среду, 27 февраля, в Советском районном суде областной столицы началось предварительное слушание уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в развращении 11-летней школьницы (на тот момент ей было 10 лет). По версии следствия, 26 и 27 февраля 
27 февраля 2019, 01:34
В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения

В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения

В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок и предупредили, что если это не будет 
27 февраля 2019, 12:43
Стало известно, когда будет решена проблема нехватки мест в яслях в Самарской области

Стало известно, когда будет решена проблема нехватки мест в яслях в Самарской области

Региональные СМИ цитируют слова нового регионального министра образования и науки Виктора Акопьяна. Он пообещал, что проблема с катастрофической нехваткой мест в яслях будет решена к началу 2022 года. В Самарской области до этого времени планируют открыть более 30 детских садов. 
27 февраля 2019, 09:21
В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну

В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну

В Самарской губдуме предложили принимать в школы детей с непостоянной регистрацией во вторую очередь. В настоящее время в Самаре наблюдается проблема с зачислением в первые классы по временной прописке. В части районов города не хватает мест в школах, поэтому родители 
26 февраля 2019, 11:07
Численность населения Самарской области сокращается

Численность населения Самарской области сокращается

Численность населения в Самарской области уменьшилась почти на 10 тысяч человек, говорится в отчете Самарастата. В регионе в прошлом году родились 33 тысячи человек, умерли - около 43-х. Количество родившихся по сравнению с 2017-м сократилось на 1,5 тысячи, или на 

26 февраля 2019, 02:45
В Самарской области хотят изменить порядок зачисления первоклашек в школу

В Самарской области хотят изменить порядок зачисления первоклашек в школу

В самарской Губдуме предложили принимать в школы детей с непостоянной регистрацией во вторую очередь. В настоящее время в Самаре наблюдается проблема с зачислением в первые классы по временной прописке. В части районов города не хватает мест в школах. Поэтому родители 

26 февраля 2019, 02:05
Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год

Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год

Во вторник, 26 февраля, депутаты Самарской губернской думы внесли изменения в бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. В областной казне на  2019 год учтены значимые поправки на сумму более 11 млрд рублей. Расходная часть бюджета на этот 
26 февраля 2019, 01:11
В Самаре потратят 4,4 млн на газоны

В Самаре потратят 4,4 млн на газоны

В Самаре потратят почти 4 млн 400 тысяч рублей на газоны на площади Славы перед Белым домом, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика для благоустройства участка ищет областное казенное учреждение "Служба эксплуатации зданий и сооружений". Работы планируется оплатить 
21 февраля 2019, 11:17
Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

Новые санкции в отношении российских банков и компаний могут быть приняты властями США уже до начала весны. Сейчас соответствующий законопроект, который американские политики называют "Закон из Ада", внесён в Конгресс. По оценкам экспертов, он может нанести ущерб российской экономике, сопоставимый 
18 февраля 2019, 10:27
Плотность населения влияет на счастье людей

Плотность населения влияет на счастье людей

По мнению специалистов Ванкуверской школы экономики, чем выше плотность населения в городе, тем каждый человек несчастнее. В исследовании участвовали 400 тысяч респондентов.

В общей сложности, в  20% областей, где живут самые несчастные люди, плотность населения тоже была в восемь 
24 мая 2018, 10:05
Сколько весит население Земли?

Сколько весит население Земли?

Английские исследователи определили, сколько весит все население нашей планеты. Они также установили, как именно эта масса распределяется между полными и худыми.
По сведениям экспертов Лондонской школы гигиены, все население Земли весит порядка 287 млн тонн. При этом 15 млн. тонн 

29 мая 2017, 11:09
Сызрань вымирает?

Сызрань вымирает?

По итогам 2016 года численность населения Сызрани уменьшилась на 1300 человек и опустилась ниже психологической отметки в 175 тысяч жителей. Такие неутешительные данные приводятся в очередном отчете о социально-экономическом развитии города. Сейчас в Сызрани проживают 174 тысячи 23 человека. В 

25 мая 2017, 11:43
В Самарской области опережающими темпами идет старение населения

В Самарской области опережающими темпами идет старение населения

Причем, опережающими темпами не только по сравнению со всей Россией, но в ПФО. По информации минздрава губернии, за последние 5 лет удельный вес населения старше трудоспособного возраста вырос на 10,5%. Кроме того, за пятилетку на 7,6% уменьшился удельный вес фертильных 

13 марта 2017, 06:25
Самарская область потеряла 85 тысяч человек за последние 15 лет

Самарская область потеряла 85 тысяч человек за последние 15 лет

По данным Самарастата стабильная убыль населения наблюдается в губернии с 1996 года. Тогда в регионе проживали 3 миллиона 306 тысяч человек. Сейчас - 3 миллиона 206 тысяч. В частности, на 80 тысяч сократилось число городских жителей.
Рождаемость не превышает смертность 

23 июня 2016, 02:36
Китайцам разрешили рожать второго ребенка

Китайцам разрешили рожать второго ребенка

В Поднебесной теперь семьям официально разрешено рожать более одного ребенка. Постановление на этот счет было подписано лидерами компартии. Программа, в рамках которой декларировалось право одной семейной пары лишь на одного ребенка, действовала более 35 лет и была призвана снизить численность 
29 октября 2015, 04:37
В Самарской области за полгода родилось 275 двоен и 3 тройни

В Самарской области за полгода родилось 275 двоен и 3 тройни

Сотрудники управления ЗАГС Самарской области подвели итоги работы за первую половину 2015 года. О результатах ведомства его руководитель Екатерина Мельник рассказала на расширенном совещании в областном правительстве.

С начала года в регионе умерло свыше 24,1 тысячи человек, родилось более 
31 июля 2015, 10:00
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