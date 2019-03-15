|
Вандал из Самары, который разрисовал объект культурного наследия, заплатит штраф
Районный суд Самарского района вынес решение по резонансному делу об осквернении объекта культурного наследия. В мае прошлого года 26-летний местный житель разрисовал входную дверь старинного здания - «Дома Егорова» на улице Куйбышева. Сейчас в этом помещении располагается студия кинематографистов. Вскоре …
|
15 марта 2019, 02:30
|
В Самаре шофер автобуса № 34 избил пассажира
В пятницу, 15 марта, произошел неприятный инцидент в одном из самарских автобусов. Жителя областной столицы избил водитель транспортного средства, пишет 63.ru. По информации представителей компании-перевозчика «СамараАвтоГаз», это случилось в автобусе № 34.
- Руководство предприятия сразу же отреагировало. …
|
15 марта 2019, 01:33
|
В Самаре перекроют Ново-Садовую в районе Постникова оврага
|
15 марта 2019, 12:57
|
В Самарской области с поля украли 13 быков
|
15 марта 2019, 11:43
|
В Самаре автобус № 12 изменил маршрут из-за ремонта трубопровода на Елизарова
В областной столице изменилась схема движения автобуса № 12, который перевозит пассажиров от 15-го микрорайона до Авиационного завода. Сейчас коммунальщики ведут работы на трубопроводе холодного водоснабжения на улице Елизарова, от улицы Свободы до проспекта Металлургов. По информации департамента транспорта Самары, …
|
14 марта 2019, 02:51
|
В Самаре на вывоз снега из дворов потратят еще 50 млн рублей
Районам областной столицы планируется выделить дополнительно 50 млн рублей на вывоз снега с внутриквартальных территорий. Вопрос рассмотрели накануне на заседании по бюджету, налогам и экономике самарской гордумы. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин пояснил, что средства …
|
13 марта 2019, 05:27
|
В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно
|
13 марта 2019, 02:49
|
В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской
В областной столице очередная крыша не выдержала веса снега и обвалилась. На этот раз пострадала кровля трехэтажного здания №94 по улице Молодогвардейской, которое было возведено еще в начале прошлого века. Когда-то там располагался доходный дом.
|
13 марта 2019, 01:56
|
Верхний слой покрытия на Заводском шоссе уложат в мае-июне
|
12 марта 2019, 08:59
|
В Самаре обещают в течение месяца восстановить крыши домов, пострадавших от снега
|
11 марта 2019, 07:57
|
В конце марта между Кошелев Парком и стадионом «Самара Арена» пустят автобусы
|
20 февраля 2019, 08:19
|
Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
|
16 февраля 2019, 09:28
Мы Вам перезвоним!