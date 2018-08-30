Администрация Самары провела очередной этап работы по анализу пассажирских перевозок. По его результатам было решено ввести двухсменный график работы на автобусных маршрутах №№ 1 и 50. Благодаря этому удалось увеличить количество рейсов, выполняемых в течение дня.
Еще одним нововведением на маршрутах №№ 5д и 50 стал пуск на линию более вместительных автобусов ЛиАЗ. Также, дополнительный подвижной состав был выделен для перевозки дачников.
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