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В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года
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29 октября 2018, 05:37
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В Самаре пройдет «Ночь искусств»
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29 октября 2018, 05:25
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Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста
В Самарской области полицейские расследовали криминальную историю, в которой предполагаемого злоумышленника удерживали в запертой комнате его соседи. Правоохранителям позвонили из села Новый Сарбай в Кинельском районе и рассказали, что в больницу попал 50-летний мужчина с ножевым ранением. Когда силовики приехали …
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29 октября 2018, 05:06
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В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых
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29 октября 2018, 04:38
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В Самаре сельхозярмарку перенесут к музею имени Алабина
Стало известно, что сельскохозяйственная ярмарка в Самаре будет работать до 25 ноября. Однако, она поменяет локацию - ее решили перенести на площадку около музея Алабина.
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29 октября 2018, 03:27
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В Самаре появились еще одни «Крылья Советов»
В понедельник, 29 октября, в перерыве матча между самарскими «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» болельщикам представят новую регбийную команду, которая будет выступать под брендом «Крыльев Советов». Планируется, что она будет участвовать в Чемпионате России среди любительских коллективов. Команду сформируют на …
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29 октября 2018, 10:56
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Молодежка питерского «Зенита» обыграла «Крылья Советов»
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29 октября 2018, 09:26
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До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут
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26 октября 2018, 12:26
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«Крылья Советов» тренируются перед матчем с «Зенитом»
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25 октября 2018, 02:47
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На обновленном поле «Металлурга» сыграют ветераны сборной России и «Крыльев»
В воскресенье, 28 октября, официально откроется обновленное основное поле стадиона «Металлург». Первый матч на новом искусственном покрытии сыграют сборная ветеранов России и команда ветеранов «Крыльев Советов». На поле выйдут прославленные ветераны в возрастной категории 50+.
За сборную России будут …
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24 октября 2018, 08:32
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С застройщика «Самара Арены» требуют 2,7 млн рублей за свет
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24 октября 2018, 07:35
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Фирму, которая строила стадион «Самара Арена», признали банкротом
Арбитражный суд Татарстана признал финансово несостоятельной компанию, которая строила стадион «Самара Арена». Речь идет о фирме «Татдорстрой». Иск о банкротстве поступил от московского общества «МК-Логистика», которому казанское предприятие задолжало более 9 миллионов рублей. В отношении последнего введена процедура наблюдения. Арбитражному …
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23 октября 2018, 11:15
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«Крылья Советов» одолели питерский «Зенит-2»
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30 сентября 2017, 06:16
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«Крылья Советов» победили «Зенит» на выезде!
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29 августа 2015, 11:22
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«Зенит» заплатит 240 тыс. рублей штрафа по итогам матча с «Крыльями Советов»
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27 марта 2014, 02:02