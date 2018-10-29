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В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

До конца 2018 года в общественном транспорте Самары планируют ввести оплату банковскими бесконтактными картами. Как сообщили в городском департаменте транспорта, на стоимость проезда это никак не повлияет - тариф для пассажиров останется на уровне расчета с помощью транспортных карт, то 
29 октября 2018, 05:37
В Самаре пройдет «Ночь искусств»

В Самаре пройдет «Ночь искусств»

В воскресенье, 4 ноября, в областной столице пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». На этот раз ее слоганом стали слова «Искусство объединяет». В этом году акция приурочена ко Дню народного единства, в ней будут участвовать дома культуры, библиотеки, музеи, галереи. Для 
29 октября 2018, 05:25
Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста

Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста

В Самарской области полицейские расследовали криминальную историю, в которой предполагаемого злоумышленника удерживали в запертой комнате его соседи. Правоохранителям позвонили из села Новый Сарбай в Кинельском районе и рассказали, что в больницу попал 50-летний мужчина с ножевым ранением. Когда силовики приехали 
29 октября 2018, 05:06
В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых

В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых

В Самарскую область поступили 614 350 доз противогриппозной вакцины для взрослых. Как сообщает региональный минздрав, в ближайшие дни ее развезут по медицинским учреждениям. Напомним, что детская вакцина уже отправлена в поликлиники и больницы. Вторая партия поступила в регион 24 октября, 
29 октября 2018, 04:38
В Самаре сельхозярмарку перенесут к музею имени Алабина

В Самаре сельхозярмарку перенесут к музею имени Алабина

Стало известно, что сельскохозяйственная ярмарка в Самаре будет работать до 25 ноября. Однако, она поменяет локацию -  ее решили перенести на площадку около музея Алабина. 
 
- Учитывая благоприятные погодные условия и социальную значимость сельскохозяйственной ярмарки, департаментом разработана концепция ее переноса на 
29 октября 2018, 03:27
В Самаре появились еще одни «Крылья Советов»

В Самаре появились еще одни «Крылья Советов»

В понедельник, 29 октября, в перерыве матча между самарскими «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» болельщикам представят новую регбийную команду, которая будет выступать под брендом «Крыльев Советов». Планируется, что она будет участвовать в Чемпионате России среди любительских коллективов. Команду сформируют на 
29 октября 2018, 10:56
Молодежка питерского «Зенита» обыграла «Крылья Советов»

Молодежка питерского «Зенита» обыграла «Крылья Советов»

В воскресенье, 28 октября, в Самаре в матче 12 тура Первенства молодежных команд клубов премьер-лиги встречались самарские «Крылья Советов» и питерский «Зенит». Игра завершилась в пользу гостей со счетом 2:1. Со стороны «Зенита» голы забили Алексей Плотников на 42-й минуте 
29 октября 2018, 09:26
До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут

До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут

С ноября в областной столице заработает регулярный маршрут до стадиона «Самара Арена»: новую трамвайную ветку на Московском шоссе включили в городскую маршрутную сеть. По словам руководителя департамента транспорта Самары Юрия Тапилина, пока один состав будет ходить раз в 30 минут. 
26 октября 2018, 12:26
«Крылья Советов» тренируются перед матчем с «Зенитом»

«Крылья Советов» тренируются перед матчем с «Зенитом»

Футболисты самарских «Крыльев Советов» готовятся к матчу с питерским «Зенитом». Напомним, что игра запланирована на понедельник, 29 октября, на стадионе «Самара Арена». Она начнется в 19:00.

В тренировке в среду, 24 октября, приняли участие все игроки команды. Занятие продолжалось 
25 октября 2018, 02:47
На обновленном поле «Металлурга» сыграют ветераны сборной России и «Крыльев»

На обновленном поле «Металлурга» сыграют ветераны сборной России и «Крыльев»

В воскресенье, 28 октября, официально откроется обновленное основное поле стадиона «Металлург». Первый матч на новом искусственном покрытии сыграют сборная ветеранов России и команда ветеранов «Крыльев Советов». На поле выйдут прославленные ветераны в возрастной категории 50+.

За сборную России будут 
24 октября 2018, 08:32
С застройщика «Самара Арены» требуют 2,7 млн рублей за свет

С застройщика «Самара Арены» требуют 2,7 млн рублей за свет

«Самараэнерго» начало через суд взыскивать долги с ПСО «Казань» за электроснабжение стадиона «Самара Арена». Соответствующий иск поступил в арбитраж Самарской области. Сумма требования - 2 млн 700 тысяч рублей. Энергетики предупреждают, что вскоре могут последовать и другие исковые заявления, так 
24 октября 2018, 07:35
Фирму, которая строила стадион «Самара Арена», признали банкротом

Фирму, которая строила стадион «Самара Арена», признали банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал финансово несостоятельной компанию, которая строила стадион «Самара Арена». Речь идет о фирме «Татдорстрой». Иск о банкротстве поступил от московского общества «МК-Логистика», которому казанское предприятие задолжало более 9 миллионов рублей. В отношении последнего введена процедура наблюдения. Арбитражному 
23 октября 2018, 11:15
«Крылья Советов» одолели питерский «Зенит-2»

«Крылья Советов» одолели питерский «Зенит-2»

Сегодня, 30 сентября, в матче 16-го тура первенства ФНЛ самарские «Крылья Советов» обыграли «Зенит-2» из Санкт-Петербурга со счетом 1:0.

На 11-й минуте гости получили отличный шанс повести в счете. Конюхов нарушил правила на Панюкове, и арбитр указал на 11-метровую 
30 сентября 2017, 06:16
«Крылья Советов» победили «Зенит» на выезде!

«Крылья Советов» победили «Зенит» на выезде!

Голы
Габулов 17 (0:1). Надсон 49 (1:1 - автогол). Корниленко 52 (1:2). Корниленко 56 (1:3).
Состав
"Зенит": Лодыгин, Нету, Гарай, Кришито, Смольников (Анюков, 75), Шатов, Юсупов (Рязанцев, 46), Хави Гарсия, Витсель (Данни, 61), Халк, Дзюба.
"Крылья Советов": Конюхов, Бурлак, Концедалов, 
29 августа 2015, 11:22
«Зенит» заплатит 240 тыс. рублей штрафа по итогам матча с «Крыльями Советов»

«Зенит» заплатит 240 тыс. рублей штрафа по итогам матча с «Крыльями Советов»

26 марта в Доме футбола прошло очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были приняты решения о штрафных санкциях по итогам 22-го тура чемпионата России. Решением комиссии питерский «Зенит» заплатит 240 тысяч рублей штрафа за поведение своих болельщиков и тренера 

27 марта 2014, 02:02
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