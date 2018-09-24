|
В Самаре 71-летний байкер спровоцировал ДТП и попал в больницу
|
24 сентября 2018, 05:15
|
В Самаре арт-объект в честь водопровода затопил двор
В воскресенье, 23 сентября, жители областной столицы пожаловались в Твиттере, что во дворе дома № 54 на Полевой дал течь новый арт-объект. Памятник был установлен в честь городского водопровода. Вода затопила территорию двора. На сигнал отреагировали глава Самары Елена …
|
24 сентября 2018, 04:40
|
В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего
|
24 сентября 2018, 04:26
|
В Самаре эвакуатор повредил 4 иномарки
|
24 сентября 2018, 03:27
|
В Самаре ограничат движение транспорта около стадиона «Самара Арена»
|
23 сентября 2018, 09:58
|
Застройщик стадиона «Самара Арена» начал рассчитываться с долгами за электричество
Застройщик стадиона «Самара Арена» ПСО «Казань» начал погашать задолженность за потребленную электроэнергию, сообщает пресс-служба «Самараэнерго». В адрес энергетиков поступил первый транш в размере 2 млн рублей. На сегодняшний день долг генподрядчика перед поставщиком ресурса составляет более 13 млн. рублей.
|
20 сентября 2018, 06:05
|
Новички «Крыльев Советов» встретятся с болельщиками в Загородном парке
В пятницу, 21 сентября, в Загородном парке «Крылья Советов» представят болельщикам своих новичков, пополнивших клуб в летнее трансферное окно. Игроки, главный тренер команды Андрей Тихонов и генеральный директор клуба Виталий Шашков встретятся с поклонниками клуба на свежем воздухе. Представители «КС» …
|
18 сентября 2018, 11:03
|
«Крылья Советов» до конца сезона отправили фан-сектор на пятый ярус трибуны D
Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о переносе сектора активной поддержки на пятый ярус трибуны D (до конца сезона).
Решение было принято, после того как Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал команду на 100 тысяч рублей за скандирование фанатами нецензурных …
|
18 сентября 2018, 09:11
|
Стало известно, почему просела территория около «Самара Арены»
Стали известны причины просадки основания территории возле стадиона «Самара Арена». Министр строительства региона Александр Баландин сообщил в своем микроблоге в твиттер: «Над этим вопросом сейчас ведётся работа. Ведутся метрологические исследования по уровню грунтовых вод и просадке оснований для принятия дальнейших …
|
17 сентября 2018, 10:15
|
«Крылья Советов» в Туле крупно проиграли местному «Арсеналу» со счетом 0:4
|
16 сентября 2018, 02:04
|
На стадион «Самара Арена» будут водить экскурсии
Футбольный клуб «Крылья Советов» будет проводить экскурсии по стадиону «Самара Арена». Первая из них запланирована на 19 сентября, начнется в 16:00. Участники экскурсии побывают на футбольной арене, построенной к ЧМ-2018, зайдут в раздевалки спортсменов, зал для пресс-конференций, медиа-трибуну и зону …
|
13 сентября 2018, 09:41