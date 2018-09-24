5
21
49
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.09.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре 71-летний байкер спровоцировал ДТП и попал в больницу

В Самаре 71-летний байкер спровоцировал ДТП и попал в больницу

В воскресенье, 23 сентября, в 14:30 произошла авария с мотоциклом в Самаре.  По информации сотрудников ГИБДД, 71-летний мужчина ехал по улице Победы на своем мотоцикле «Урал» со стороны Пугачевской в  направлении Советской. По предварительной версии,  пенсионер не смог выбрать безопасную 
24 сентября 2018, 05:15
В Самаре арт-объект в честь водопровода затопил двор

В Самаре арт-объект в честь водопровода затопил двор

В воскресенье, 23 сентября, жители областной столицы пожаловались в Твиттере, что во дворе дома № 54 на Полевой дал течь новый арт-объект. Памятник был установлен в честь городского водопровода. Вода затопила территорию двора. На сигнал отреагировали глава Самары Елена 
24 сентября 2018, 04:40
В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего

В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего

Полицейские в Отрадном задержали мужчину, который придумал опасную забаву. Он стрелял в воздух около пивного магазина и случайно задел прохожего. К правоохранителям обратился местный житель: он испугался, услышав на улице звуки стрельбы. По словам очевидцев, молодые люди, которые палили в 
24 сентября 2018, 04:26
В Самаре эвакуатор повредил 4 иномарки

В Самаре эвакуатор повредил 4 иномарки

В понедельник, 24 сентября, в центре Самары эвакуатор повредил четыре машины и спровоцировал аварию «паровозиком».

По словам очевидцев, эвакуатор поворачивал с улицы Льва Толстого на Буянова. Во время движения у  него отошел в сторону  правый аутригер (выносная опора), которым 
24 сентября 2018, 03:27
В Самаре ограничат движение транспорта около стадиона «Самара Арена»

В Самаре ограничат движение транспорта около стадиона «Самара Арена»

В понедельник, 24 сентября, на стадионе «Самара Арена» состоится матч 8 тура чемпионата Российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Краснодаром». В связи с футбольным поединком на окрестных улицах введут ограничения движения. С 15:00 до 23:00 нельзя будет проехать по улицам: 
23 сентября 2018, 09:58
Застройщик стадиона «Самара Арена» начал рассчитываться с долгами за электричество

Застройщик стадиона «Самара Арена» начал рассчитываться с долгами за электричество

Застройщик стадиона «Самара Арена» ПСО «Казань» начал погашать задолженность за потребленную электроэнергию, сообщает пресс-служба «Самараэнерго». В адрес энергетиков поступил первый транш в размере 2 млн рублей. На сегодняшний день долг генподрядчика перед поставщиком ресурса составляет более 13 млн. рублей.
20 сентября 2018, 06:05
Новички «Крыльев Советов» встретятся с болельщиками в Загородном парке

Новички «Крыльев Советов» встретятся с болельщиками в Загородном парке

В пятницу, 21 сентября, в  Загородном парке «Крылья Советов» представят болельщикам своих  новичков, пополнивших клуб в летнее трансферное окно. Игроки, главный тренер команды Андрей Тихонов и генеральный директор клуба Виталий Шашков встретятся с поклонниками клуба на свежем воздухе. Представители «КС» 
18 сентября 2018, 11:03
«Крылья Советов» до конца сезона отправили фан-сектор на пятый ярус трибуны D

«Крылья Советов» до конца сезона отправили фан-сектор на пятый ярус трибуны D

Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о переносе сектора активной поддержки на пятый ярус трибуны D (до конца сезона).

Решение было принято, после того как Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал команду на 100 тысяч рублей за скандирование фанатами нецензурных 
18 сентября 2018, 09:11
Стало известно, почему просела территория около «Самара Арены»

Стало известно, почему просела территория около «Самара Арены»

Стали известны причины просадки основания территории возле стадиона «Самара Арена». Министр строительства региона Александр Баландин  сообщил в своем микроблоге в твиттер: «Над этим вопросом сейчас ведётся работа. Ведутся метрологические исследования по уровню грунтовых вод и просадке оснований для принятия дальнейших 
17 сентября 2018, 10:15
«Крылья Советов» в Туле крупно проиграли местному «Арсеналу» со счетом 0:4

«Крылья Советов» в Туле крупно проиграли местному «Арсеналу» со счетом 0:4

В матче 7-го тура РПЛ "Крылья Советов" 15 сентября на выезде в Туле уступили местному "Арсеналу" — 0:4, сообщает пресс-служба самарского ФК. В составе туляков 2 мяча забил Сергей Ткачев. На 21-й минуте после подачи с правого фланга у Кангвы 

16 сентября 2018, 02:04
На стадион «Самара Арена» будут водить экскурсии

На стадион «Самара Арена» будут водить экскурсии

Футбольный клуб «Крылья Советов» будет проводить экскурсии по стадиону «Самара Арена». Первая из них запланирована на 19 сентября, начнется в 16:00. Участники экскурсии побывают на  футбольной арене, построенной к ЧМ-2018, зайдут в раздевалки спортсменов, зал для пресс-конференций, медиа-трибуну и зону 
13 сентября 2018, 09:41
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх