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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

После ЧМ-2018 изменится схема движения транспорта у стадиона «Самара Арена»

После ЧМ-2018 изменится схема движения транспорта у стадиона «Самара Арена»

После окончания чемпионата мира по футболу в Самаре планируют изменить транспортную логистику около нового стадиона. 
 
- По окончании ЧМ-18 логистика будет меняться (около стадиона), поскольку мы сейчас работаем в рамках определенных правил и требований. Будут сделаны парковки для болельщиков «Крыльев 
5 июля 2018, 11:15
Маршрут автобусов №35 продлили до Дома молодежи в Самаре

Маршрут автобусов №35 продлили до Дома молодежи в Самаре

С 5 июля в Самаре изменится схема движения автобусов, которые курсируют по маршруту №35. Теперь они будут перевозить пассажиров от улицы Советской Армии (НФС) до Дома молодежи. Ранее они доезжали только до остановки «Экономическая академия».
 
- Интервал движения составит в среднем 
5 июля 2018, 08:18
Суточный запас пельменей съели бразильцы в Самаре

Суточный запас пельменей съели бразильцы в Самаре

В Самаре приехавшие на ЧМ-2018 бразильские болельщики съели в фанзоне суточный запас пельменей. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и ценовой политики министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов. Как уже сообщалось ранее, пельмени вместе с расстегаями 
4 июля 2018, 03:58
Фото в блогах: что австралийцы оставили хозяину самарской квартиры

Фото в блогах: что австралийцы оставили хозяину самарской квартиры

Самарец сдал квартиру австралийским болельщикам и уже после их отъезда обнаружил, что квартиранты кое-что забыли. Фото находки опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» Ольга Кардашевская: «Как вас зовут?» (2 раза); 
4 июля 2018, 02:48
Сколько болельщиков соберет матч ЧМ Швеция – Англия в Самаре

Сколько болельщиков соберет матч ЧМ Швеция – Англия в Самаре

В Самаре на матч 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу ожидают порядка десяти тысяч болельщиков из Швеции и Англии. Сборные этих стран сыграют на стадионе «Самара Арена» в субботу, 7 июля. Ожидаемое число иностранных туристов сообщили в областном департаменте туризма: 5,5 
4 июля 2018, 01:23
Появилось фото нового арт-объекта ЧМ, созданного болельщиками в Самаре

Появилось фото нового арт-объекта ЧМ, созданного болельщиками в Самаре

В Самаре появилась «Стена болельщиков». Накануне ее открыли в фан-зоне на площади Куйбышева. 
4 июля 2018, 12:23
Появилась новая схема перекрытия дорог Самары до 1 сентября

Появилась новая схема перекрытия дорог Самары до 1 сентября

В Самаре на все лето перекрывают две улицы в центре города – участки Молодогвардейской Комсомольской. Ограничение движения транспорта в связи со строительством инженерных сетей, сообщает мэрия Самары. Движение будет закрыто до 24:00 1 сентября 2018 года на участках: ул. Молодогвардейской 

7 июня 2018, 12:57
Дороги Самары перекроют из-за Крестного ходa

Дороги Самары перекроют из-за Крестного ходa

В Самаре в субботу, 2 июня, в связи с проведением Крестного хода в день памяти святителя Алексия перекроют дороги в центре города. Перекроют три улицы: с 10:00 по улице Некрасовской от Ленинской до Куйбышева, с 11часов по улице Куйбышева от 

1 июня 2018, 02:48
В выходные перекроют движение транспорта у набережной в Самаре

В выходные перекроют движение транспорта у набережной в Самаре

В Самаре в выходные ограничат движение транспорта в районе набережной Волги в связи с проведением межрегионального фестиваля набережных «ВолгаФест». Будут перекрыты участки дорог по Волжскому проспекту – от Ульяновской до Лесной, и по улице Лесной – от Волжского проспекта до 

1 июня 2018, 12:42
Болельщики этим летом «вытеснят» «классических» туристов в России

Болельщики этим летом «вытеснят» «классических» туристов в России

Во время чемпионата мира по футболу в России снизится турпоток: по подсчетам Ассоциации туроператоров, в июне-июле Россия недосчитается до 700 тысяч своих «классических» туристов, то есть примерно 90% от их обычного числа. Но это не станет проблемой - болельщики компенсируют 
30 мая 2018, 11:17
Врачей, работающих на ЧМ-2018, снабдят специальными аптечками

Врачей, работающих на ЧМ-2018, снабдят специальными аптечками

Для 6,5 тысяч медиков, которые будут работать на чемпионате мира по футболу-2018, подготовлены специальные аптечки с расширенной укладкой и пособиями. Аптечку пополнило мощное обезболивающее, диазепамы, реланиумы, препараты, снимающие чувство страха, эпилептические припадки и дефибриллятор, рассказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. 
3 мая 2018, 10:12
Срок ввода в эксплуатацию стадиона

Срок ввода в эксплуатацию стадиона "Самара Арена" перенесен на 2018 год

Аналогичное решение принято в отношении стадиона в Калининграде. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения были внесены в нормативные акты "Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство стадиона в городе Калининград" и "Об осуществлении бюджетных 

19 апреля 2017, 06:40
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