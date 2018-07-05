Дополнительный пассажирский поезд №210/177 поедет из российской столицы в Самару накануне игры между сборными Швеции и Англии. Напомним, что матч четвертьфинала ЧМ-2018 пройдет на стадионе «Самара Арена» в ближайшую субботу, 7 июля.
Состав отправится из Москвы в 17:48 в пятницу, 6 июля, а прибудет в Самару в 10:07 в субботу. Время указано московское. В общей сложности, болельщики проведут в пути 18 часов.
- Основные остановки — Рузаевка и Рязань. С учетом пожеланий пассажиров в составы включены купейные вагоны, - сообщили представители Куйбышевской железной дороги.
Обратно в Москву поезд отправится в 04:25 8 июля, а прибудет на место назначения в 22:35. По прогнозам матч могут посетить 5,5 тыс. болельщиков Швеции и 3,5 тыс. фанатов сборной Великобритании.
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