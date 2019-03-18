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Крупная самарская аптечная сеть сменила хозяина
Одну из крупнейших самарских аптечных сетей - «Биомед» выкупил уфимский ритейлер «Фармленд», пишут региональные СМИ. В настоящее время проводится ребрендинг. Сеть «Биомед», в которую входит порядка 60 точек продаж, считается аффилированной известному самарскому бизнесмену Дмитрию Островскому, владельцу «Гиппократа». В 2017 …
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18 марта 2019, 09:33
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В Самаре перепланируют территорию около «дома-кукурузы» на проспекте Ленина
В Самаре подготовят документы по перепланировке квартала в районе известного «дома-кукурузы». Речь идет об участке по периметру улиц Челюскинцев, Радонежской, Осипенко и проспекта Ленина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Площадь территории, отданной под перепланировку, составит почти 20 гектаров. Подрядчику …
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18 марта 2019, 09:17
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Председателем Самарского областного суда назначен Вадим Кудинов
В понедельник, 18 марта, председателем Самарского областного суда указом президента России официально назначен Вадим Кудинов. В документе говорится, что срок его полномочий составляет шесть лет. Его предшественница Любовь Дроздова занимала эту должность почти 12 лет. Она ушла в …
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18 марта 2019, 07:39
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21 марта в Самаре включат сирены оповещения о ЧС
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18 марта 2019, 05:41
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Около миллиона российских семей смогут получить сертификаты на бесплатный отдых
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16 марта 2019, 08:05
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Конец амнистии. Что изменилось для дачников с марта 2019-го?
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6 марта 2019, 08:25
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В Тольятти нашли парк Черного властелина
Один из парков Тольятти приобрел странное название. Правда, только на Google-картах. Жители Автограда заметили в родном городе Центральный парк Черного властелина — известного мема, популярного героя Рунета. Обычно он предстает перед публикой в образе крепкого афроамериканца в черной кожаной кепке …
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4 февраля 2019, 09:00
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Тольяттинке запретили лететь в жаркие страны из-за долга в 300 тысяч
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24 января 2019, 10:51
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Зарубежный отдых для самарцев подорожает
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11 января 2019, 10:45
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Отдых за рубежом для россиян станет дороже
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11 сентября 2018, 10:49
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Где отдыхают самарцы этим летом
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3 августа 2018, 12:35
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