Конец амнистии. Что изменилось для дачников с марта 2019-го? … В России частично закончилась «дачная амнистия», которую ввели ещё в середине нулевых. С марта этого года больше нельзя узаконить дом в упрощенном порядке, теперь придется получать разрешение на строительство. Однако до начала весны 2020-го ещё можно в упрощенном порядке оформить