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Крупная самарская аптечная сеть сменила хозяина

Крупная самарская аптечная сеть сменила хозяина

Одну из крупнейших самарских аптечных сетей - «Биомед» выкупил уфимский ритейлер «Фармленд», пишут региональные СМИ. В настоящее время проводится ребрендинг. Сеть «Биомед», в которую входит порядка 60 точек продаж, считается аффилированной известному самарскому бизнесмену Дмитрию Островскому, владельцу «Гиппократа». В 2017 
18 марта 2019, 09:33
В Самаре перепланируют территорию около «дома-кукурузы» на проспекте Ленина

В Самаре перепланируют территорию около «дома-кукурузы» на проспекте Ленина

В Самаре подготовят документы по перепланировке квартала в районе известного «дома-кукурузы». Речь идет об участке по периметру улиц Челюскинцев, Радонежской, Осипенко и проспекта Ленина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Площадь территории, отданной под перепланировку, составит почти 20 гектаров. Подрядчику 
18 марта 2019, 09:17
Председателем Самарского областного суда назначен Вадим Кудинов

Председателем Самарского областного суда назначен Вадим Кудинов

В понедельник, 18 марта, председателем Самарского областного суда указом президента России официально назначен Вадим Кудинов. В документе говорится, что срок его полномочий составляет шесть лет. Его предшественница Любовь Дроздова занимала эту должность почти 12 лет. Она ушла в 
18 марта 2019, 07:39
21 марта в Самаре включат сирены оповещения о ЧС

21 марта в Самаре включат сирены оповещения о ЧС

В четверг, 21 марта, в Самаре включат электросирены и сиренно-речевые установки на крышах жилых и административных зданий. Сделать это планируется с 10:00 до 10:05 по местному времени. Как сообщили в самарской мэрии, на этот день запланировали проверку региональной автоматизированной системы 
18 марта 2019, 05:41
Около миллиона российских семей смогут получить сертификаты на бесплатный отдых

Около миллиона российских семей смогут получить сертификаты на бесплатный отдых

В России родители с детьми из многодетных, неполных и малоимущих семей смогут отправиться на отдых на отечественные курорты за счет государства. К разработке механизма выдачи специального сертификата приступили в министерства просвещения.

По оценкам ведомства, воспользоваться им смогут не менее 
16 марта 2019, 08:05
Конец амнистии. Что изменилось для дачников с марта 2019-го?

Конец амнистии. Что изменилось для дачников с марта 2019-го?

В России частично закончилась «дачная амнистия», которую ввели ещё в середине нулевых. С марта этого года больше нельзя узаконить дом в упрощенном порядке, теперь придется получать разрешение на строительство. Однако до начала весны 2020-го ещё можно в упрощенном порядке оформить 
6 марта 2019, 08:25
В Тольятти нашли парк Черного властелина

В Тольятти нашли парк Черного властелина

Один из парков Тольятти приобрел странное название. Правда, только на Google-картах. Жители Автограда заметили в родном городе Центральный парк Черного властелина — известного мема, популярного героя Рунета. Обычно он предстает перед публикой в образе крепкого афроамериканца в черной кожаной кепке 

4 февраля 2019, 09:00
Тольяттинке запретили лететь в жаркие страны из-за долга в 300 тысяч

Тольяттинке запретили лететь в жаркие страны из-за долга в 300 тысяч

Тольяттинка едва не осталась без отпуска за границей из-за крупного долга. Судебные приставы должны были взыскать с этой женщины почти 300 тысяч рублей задолженности в пользу кредитной организации. Дама не спешила погасить свой долг, пока не решила как следует отдохнуть 
24 января 2019, 10:51
Зарубежный отдых для самарцев подорожает

Зарубежный отдых для самарцев подорожает

Волна всеобщего подорожания в ближайшие месяцы накроет и туристическую сферу. В предстоящем летнем сезоне зарубежный отдых для россиян вырастет в цене, как минимум, на 20 %. В предстоящем летнем сезоне стоимость туристических путевок практически по всем направлениям вырастет на 20-30 
11 января 2019, 10:45
Отдых за рубежом для россиян станет дороже

Отдых за рубежом для россиян станет дороже

Глава Ростуризма Олег Сафонов предупредил о скором скачке цен на отдых за границей. Он тоже вызван падением курса рубля. Сейчас, по словам федерального чиновника, туроператоры искусственно сдерживают расценки и порой из-за этого даже работают себе в убыток, лишь бы не 
11 сентября 2018, 10:49
Где отдыхают самарцы этим летом

Где отдыхают самарцы этим летом

В июне-июле этого года жители Самарской области чаще, чем в прошлом году, летали из аэропорта «Курумоч» на зарубежные курорты. Число отдыхающих за границей выросло на 23%, если сравнивать с показателями за этот же период 2017 года. Услугами воздушной гавани воспользовались 
3 августа 2018, 12:35
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