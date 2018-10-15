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В блогах: как в Тольятти подъезд может внезапно превратиться в разноцветное г.

В блогах: как в Тольятти подъезд может внезапно превратиться в разноцветное г.

Тольяттинка Наталья Козловская также в "ФБ" показала, как обычный подъезд многоэтажки может внезапно превратиться в разноцветное месиво, если в управляющей компании работают дальтоники, страдающие дурновкусием. "Боюсь представить, в какие цвета покрашены стены квартиры директора УК "Содружество", - негодует автор. 
15 октября 2018, 07:38
Геннадий Котельников выбран кандидатом на пост спикера губдумы

Геннадий Котельников выбран кандидатом на пост спикера губдумы

Ректора СамГМУ Геннадия Котельникова выдвинули кандидатом на пост спикера Самарской губдумы. За него проголосовали 142 участника внеочередной конференции регионального отделения партии "Единая Россия". 13 человек проголосовали за Александра Живайкина.
 
Напомним, пост спикера областного парламента стал вакантным после смерти прежнего председателя Виктора 
15 октября 2018, 07:23
«Крылья Советов»: запрещенных препаратов в крови Тигиева не нашли

«Крылья Советов»: запрещенных препаратов в крови Тигиева не нашли

Самарский футбольный клуб опубликовал официальный комментарий о громких задержаниях своих футболистов в минувшие выходные. Напомним, что по подозрению в пьяном вождении задержали сразу двух игроков команды — Евгения Башкирова и Георгия Тигиева. Как сообщала общественная организация «Ночной патруль», медицинское 
15 октября 2018, 06:24
«Самарский подшипниковый завод» выплатил все долги по зарплате

«Самарский подшипниковый завод» выплатил все долги по зарплате

Стало известно, что долги по зарплате перед работниками «Самарского подшипникового завода» полностью погашены. В октябре деньги перечислили 1085 сотрудникам предприятия. Общая сумма составила 50,6 млн рублей. Напомним, что по решению Арбитражного суда Самарской области от 13 апреля ОАО «СПЗ» признали 
15 октября 2018, 04:27
Глава Госжилинспекции Самарской области отправится в СИЗО

Глава Госжилинспекции Самарской области отправится в СИЗО

В четверг, 11 октября, Самарский районный суд принял решение об аресте руководителя Госжилинспекции Самарской области Андрея Абриталина на 1 месяц и 28 дней — до 8 декабря. Он проведет это время в СИЗО. Напомним, что сейчас чиновник подозревается в мошенничестве 
12 октября 2018, 08:45
Главу Госжилинспекции Самарской области задержали на 3 дня

Главу Госжилинспекции Самарской области задержали на 3 дня

Главу региональной Госжилинспекции Андрея Абриталина задержали на три дня. В течение этого срока следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о его аресте. Напомним, что в отношении высокопоставленного чиновника возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
11 октября 2018, 12:27
Министром образования Самарской области стал Виктор Акопьян

Министром образования Самарской области стал Виктор Акопьян

Стало известно, что на должность министра образования и науки Самарской области распоряжением губернатора Дмитрия Азарова назначен главный редактор издательства «Просвещение» Виктор Акопьян. В четверг, 11 октября, вице-губернатор Александр Нефедов представил коллективу ведомства нового руководителя. 
 
Сейчас ему 41 год, в 1999 году 
11 октября 2018, 11:55
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