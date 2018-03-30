Утром 29 марта на «Металлурге» прошли большие учения. На них отрабатывалось организация оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавшим в чрезвычайной ситуации на стадионе. В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, Поисково-спасательной службы области, Центра медицины катастроф и других оперативных служб. В качестве статистов работали 40 студентов.
По «легенде», в 10:00 на пульт дежурного МЧС поступила информация о частичном обрушении трибун стадиона. По условиям, это произошло прямо во время матча, на котором находились 42 тысячи зрителей. После этого начинается паника и давка болельщиков в результате чего, по предварительным данным, пострадало 273 человека, из них: погибших 19 человек, в крайне тяжелом и тяжелом состоянии 63 человек, средней тяжести 81 человек, легкой степени тяжести 110 человек. Среди пострадавших 7 детей.
В этих непростых условиях оперативные службы должны были отработать несколько задач: организация оповещения, сбора, анализа и данных оперативной обстановки, взаимодействие с органами управления других министерств и ведомств, планирование медицинского обеспечения пострадавших в ЧС и многое другое, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.
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