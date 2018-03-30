Дочь и внучка спасли пенсионерку от смерти в Сызрани 25 марта в Сызрани едва не разыгралась трагедия. Около 10 утра мать с дочкой пришли в квартиру дома №5 по улице Баженова, чтобы навестить бабушку. Однако, когда они постучали в дверь, им никто не открыл. Родственники забили тревогу, так как …