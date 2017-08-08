Голая правда: В Самаре обнаженная женщина упала с пятого этажа и набросилась на врачей Странный случай произошел накануне в Самаре на улице Аэродромной. 29-летняя полностью обнаженная женщина упала с 5-го этажа многоквартирного дома. Как говорят очевидцы, она забралась на крышу по пожарной лестнице, сняла с себя одежду и шагнула вниз.

По словам свидетелей, женщина …