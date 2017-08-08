Во вторник, 8 августа, в Самаре произошла трагедия – в Кировском районе при падении с высоты погиб малыш. По данным следователей, ребенку было полтора года. Он выпал из окна квартиры на девятом этаже жилого дома, расположенного по улице Олимпийской. Это случилось примерно в 9:30. Смерть ребенка наступила на месте. Следователи начали проверку. Назначено судебно-медицинское исследование.
По информации ведомства, малыш проживал со своей 40-летней мамой, которая состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних – у женщины были проблемы с алкоголем. «В момент трагедии она находилась дома, но в другой комнате», - указано в сообщении СУ СК России по Самарской области.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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