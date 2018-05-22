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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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«Двойная сплошная» неожиданно появилась и исчезла с проспекта Кирова в Самаре

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Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая

Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая

В Самаре устронят колеи на Московском шоссе. Об этом на заседании Самарской губернской думы во вторник, 24 марта, сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Колейность была выявлена на участке от улицы Мичурина. Подрядчик – «Самаратрансстрой». 

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Фото в блогах: что появилось вместо снесенного рынка на Московском шоссе?

Фото в блогах: что появилось вместо снесенного рынка на Московском шоссе?

Жительница Самары Татьяна Наумова обратила внимание на заброшенный пустырь на месте многострадального рынка на пересечении Революционной и Московского шоссе. «Сам не ам и другому не дам. Чиновники базар разогнали, но вместо него ничего так и не появилось. Бурьян, помойки и 
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В блогах: Московское шоссе превратилось в интеллектуальную игру

В блогах: Московское шоссе превратилось в интеллектуальную игру

Блогер mihail_ivanovic предложил «уважаемым самарским знатокам и читателям поиграть в «Что? Где? Когда?».

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16 апреля 2018, 01:18
В Самаре начнется реконструкция проспекта Кирова

В Самаре начнется реконструкция проспекта Кирова

В Самаре в 2019 году планируется начать реконструкцию проспекта Кирова. Дорогу предполагается расширить, чтобы Кировский мост заработал в полную силу. По словам главы региона Дмитрия Азарова, уже разработана проектная документация.  

«Рассчитываю, что уже в следующем году мы к 
26 января 2018, 11:52
В Самаре на развязке Московского шоссе и Кирова появились троллейбусы

В Самаре на развязке Московского шоссе и Кирова появились троллейбусы

В Самаре с 23 января возобновляется движение троллейбусов в районе перекрестка Московского шоссе и проспекта Кирова, сообщает мэрия. Два года, пока шло строительство двухуровневой развязки, троллейбусы там не ходили. В понедельник, 22 января, были совершены пробные поездки для тестирования новой 

23 января 2018, 10:10
Самарские полицейские готовятся к сокращению штата

Самарские полицейские готовятся к сокращению штата

Сокращение сотрудников МВД, которое после предновогоднего указа президента Владимира Путина формально началось с 1 января, коснется ГИБДД и ДПС. В целом по стране штат этих служб уменьшится на 10 тысяч единиц. В первую очередь будут ликвидированы вакансии, на которые не 

10 января 2018, 08:00
В Самарской области осудили мужчину, сбившего насмерть инспектора ДПС

В Самарской области осудили мужчину, сбившего насмерть инспектора ДПС

В Красноярском районном суде вынесли приговор мужчине, который сбил инспектора ДПС. Трагедия произошла 9 мая прошлого года. Водитель ехал на машине по трассе М-5. На одном из участков дороги он не справился с управлением. В итоге машину занесло на обочину. 
10 января 2018, 05:40
В Самаре из-за аварии на водоводе затопило проспект Кирова

В Самаре из-за аварии на водоводе затопило проспект Кирова

Вечером во вторник, 29 ноября, в Самаре на проспекте Кирова случился потоп. Из-за аварии на водоводе, которая случилась в районе памятника "Ил-2", затопило дорогу. На место аварии выезжали сотрудники коммунальных служб. Очевидец опубликовал в соцсети фото с места происшествия около 
30 ноября 2017, 08:44
В Самаре инспекторы ДПС помогли беременной попасть в роддом

В Самаре инспекторы ДПС помогли беременной попасть в роддом

В Самаре полицейские помогли быстро доставить беременную женщину в больницу. Инспекторы ДПС дежурили возле ТЦ «Амбар», когда за помощью к ним обратился молодой мужчина.  Он сказал, что у его жены начались роды и, опасаясь пробок, он попросил у полицейских содействия. 

14 ноября 2017, 03:30
ГИБДД разрешили останавливать авто в любом месте на дороге

ГИБДД разрешили останавливать авто в любом месте на дороге

Информацию о грядущих изменениях разместило МВД РФ на официальном сайте правовой информации. Новые правила начинают действовать 20 октября.
В частности, новый регламент подразумевает, что руководители структурных подразделений ДПС получат возможность самостоятельно определять места для надзора за соблюдением ПДД и способы 

12 октября 2017, 03:07
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