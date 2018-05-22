В Самаре установят стационарные посты ДПС на Московском шоссе и проспекте Кирова. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Один пост разместят на 23 километре Московского шоссе, другой возле дома №1 по проспекту Кирова, рядом с мостом. На эти цели предполагается выделить 1,75 миллиона рублей. Для полицейских соорудят два модульных здания с несколькими комнатами. Предусмотрены помещения для дежурных, для приема пищи и отдыха, а также тамбур и туалет. Победителя определят 25 мая. Работы должны быть выполнены за 23 дня с момента заключения контракта.
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