В Самаре обсуждается вопрос по борьбе с пробками на въезде в город по Московскому шоссе. Одним из вариантов решения проблемы должна стать установка светофора с кнопкой для пешеходов в районе гостиницы «Моя». С его помощью можно будет накапливать группы людей, желающих пересечь трассу, и организованно пропускать, создавая меньше проблем для автомобилистов, сообщает организация «Дорсигнал».
Проблема с пробками на Московском шоссе стала особенно актуальной после того, как там вырос микрорайон «Крутые Ключи». Из-за недостатка пешеходных переходов местные жители выходят на проезжую часть там, где им удобно. В итоге это создает большие помехи для движения.
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