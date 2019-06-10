В Самаре в ближайшее время снесут аварийную двухэтажку на улице Красноармейской, 11, которая находится за Домом Промышленности. Сейчас уже подписано постановление об изъятии участка под зданием, а также двух муниципальных квартир. Городской департамент управления имуществом будет заказчиком работ по оценке …