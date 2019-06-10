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Самарцам запретили выезжать в леса в выходные
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10 июня 2019, 05:50
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«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»
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10 июня 2019, 05:14
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В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta
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10 июня 2019, 04:38
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Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры
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10 июня 2019, 04:12
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Не уступил дорогу: в Новокуйбышевске столкнулись иномарка и мотоцикл
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10 июня 2019, 03:17
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В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе
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4 июня 2019, 05:13
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В Самаре автомобилисты остановились на Московском шоссе, пропуская утку с утятами
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4 июня 2019, 04:14
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В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников
В Самаре, видимо, поставлена точка в истории с высаженными на Московском шоссе туями: в понедельник, 3 июня, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов представил общественности схему высадки зеленых насаждений взамен засохших кустарников. Как говорилось ранее, …
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3 июня 2019, 03:23
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На Московском шоссе вместо погибших туй посадят другие растения
Подрядчик добровольно согласился исполнить гарантийные обязательства по госконтракту на реконструкцию Московского шоссе и высадить на магистрали новые зеленые насаждения. Об этом в четверг, 30 мая, сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов. Взамен погибших туй появятся …
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31 мая 2019, 02:16
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В Самаре на Высоковольтной демонтировали незаконную автостоянку
В Советском районе Самары местная прокуратура демонтировала незаконную автостоянку. Последняя располагалась на пересечении Советской Армии с Высоковольтной.
"Мониторинг в сфере соблюдения земельного законодательства и законности нахождения автомобильных стоянок на территории района проводится постоянно, - пояснили в надзорном ведомстве. - …
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16 февраля 2019, 04:52
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В Самаре снесут четыре аварийных дома
В областной столице для муниципальных нужд собираются изъять участки и несколько квартир в Куйбышевском, Самарском и Кировском районах. Эти территории освободят от многоквартирных домов, которые ранее признали аварийными. Их планируют снести, а местные жители получат другие квартиры.
В …
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26 ноября 2018, 03:31
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В Самаре снесли незаконный магазин на Управленческом
В областной столице снесли незаконный торговый павильон в Красноглинском районе. В отделе судебных приставов возбудили исполнительное производство об освобождении самовольно занятого земельного участка площадью 19,5 квадратных метров. Магазин находился на улице Сергея Лазо. Суд обязал собственника демонтировать конструкцию за свой …
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8 ноября 2018, 02:35
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В Самаре снесут двухэтажный дом на Красноармейской
В Самаре в ближайшее время снесут аварийную двухэтажку на улице Красноармейской, 11, которая находится за Домом Промышленности. Сейчас уже подписано постановление об изъятии участка под зданием, а также двух муниципальных квартир. Городской департамент управления имуществом будет заказчиком работ по оценке …
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6 ноября 2018, 11:09
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