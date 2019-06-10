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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.06.2019 
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Самарцам запретили выезжать в леса в выходные

Самарцам запретили выезжать в леса в выходные

Со вторника, 11 июня по 14 июня в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов (5-й класс). Главное управление ГУ МЧС России по региону напоминает самарцам, что не стоит нарушать запрет на посещение лесов,  разводить костры в лесу и на 
10 июня 2019, 05:50
«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»

«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»

ООО «Ашан» подал иск в отношении ООО «Виктор и Ко Московский» - оператора самарского ТРК «Московский». С ответчика требуют взыскать более 3 млрд рублей. Как говорится в сообщении компании, «в ходе действия контракта ООО «Ашан» столкнулось с нарушениями обязательств по 
10 июня 2019, 05:14
В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta

В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta

В понедельник, 10 июня, в Красноглинском районе Самары произошла смертельная авария. В 14:00 на пересечении Волжского шоссе и улицы Сергея Лазо столкнулись Lada Granta и мотоцикл. Молодой человек, который управлял байком, погиб на месте, а водитель легковушки — 37-летняя женщина 
10 июня 2019, 04:38
Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры

Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры

В столице 63-го региона местная жительница задолжала за пользование квартирой 3 млн рублей. Фирма, которая сдала жилье этой даме, обратилась в суд. Квартира площадью 178 квадратных метров располагалась в престижном районе города. Служители Фемиды рассмотрели дело и встали на сторону 
10 июня 2019, 04:12
Не уступил дорогу: в Новокуйбышевске столкнулись иномарка и мотоцикл

Не уступил дорогу: в Новокуйбышевске столкнулись иномарка и мотоцикл

В воскресенье, 9 июня, произошла крупная дорожная авария в Новокуйбышевске. Вечером, в 19:30 33-летний водитель иномарки «Шевроле» ехал по улице Осипенко со стороны улицы 50-летия НПЗ в направлении проспекта Мира. По предварительным данным, автомобилист при повороте налево вне перекрестка не 
10 июня 2019, 03:17
В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе

В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе

С понедельника, 24 июня, в Самаре запретят остановку машин на кольцевой развязке Московского шоссе и улицы Авроры. О нововведении стало известно сегодня, 4 июня. Автомобилистов просят быть внимательными — ведь машины нарушителей будут отвозить на штрафстоянки. Как пояснили в министерстве 

4 июня 2019, 05:13
В Самаре автомобилисты остановились на Московском шоссе, пропуская утку с утятами

В Самаре автомобилисты остановились на Московском шоссе, пропуская утку с утятами

Во вторник днем, 4 июня, в столице 63-го региона произошел необычный инцидент. В районе 17-го километра Московского шоссе автомобилисты обратили внимание на пернатое семейство - утку с утятами, которые пересекали трассу со стороны Алма-Атинской. Среди бела дня птицы неторопливо перешли 
4 июня 2019, 04:14
В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников

В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников

В Самаре, видимо, поставлена точка в истории с высаженными на Московском шоссе туями: в понедельник, 3 июня, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов представил общественности схему высадки зеленых насаждений взамен засохших кустарников. Как говорилось ранее, 
3 июня 2019, 03:23
На Московском шоссе вместо погибших туй посадят другие растения

На Московском шоссе вместо погибших туй посадят другие растения

Подрядчик добровольно согласился исполнить гарантийные обязательства по госконтракту на реконструкцию Московского шоссе и высадить на магистрали новые зеленые насаждения. Об этом в четверг, 30 мая, сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов. Взамен погибших туй появятся 
31 мая 2019, 02:16
В Самаре на Высоковольтной демонтировали незаконную автостоянку

В Самаре на Высоковольтной демонтировали незаконную автостоянку

В Советском районе Самары местная прокуратура демонтировала незаконную автостоянку. Последняя располагалась на пересечении Советской Армии с Высоковольтной.
 
"Мониторинг в сфере соблюдения земельного законодательства и законности нахождения автомобильных стоянок на территории района проводится постоянно, - пояснили в надзорном ведомстве. - 
16 февраля 2019, 04:52
В Самаре снесут четыре аварийных дома

В Самаре снесут четыре аварийных дома

В областной столице для муниципальных нужд собираются изъять участки и несколько квартир в Куйбышевском, Самарском и Кировском районах. Эти территории освободят от многоквартирных домов, которые ранее признали аварийными. Их планируют снести, а местные жители получат другие квартиры.

В 
26 ноября 2018, 03:31
В Самаре снесли незаконный магазин на Управленческом

В Самаре снесли незаконный магазин на Управленческом

В областной столице снесли незаконный торговый павильон в Красноглинском районе. В отделе судебных приставов возбудили исполнительное производство об освобождении самовольно занятого земельного участка площадью 19,5 квадратных метров. Магазин находился на улице Сергея Лазо. Суд обязал собственника демонтировать конструкцию за свой 
8 ноября 2018, 02:35
В Самаре снесут двухэтажный дом на Красноармейской

В Самаре снесут двухэтажный дом на Красноармейской

В Самаре в ближайшее время снесут аварийную двухэтажку на улице Красноармейской, 11, которая находится за Домом Промышленности. Сейчас уже подписано постановление об изъятии участка под зданием, а также двух муниципальных квартир. Городской департамент управления имуществом будет заказчиком работ по оценке 
6 ноября 2018, 11:09
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