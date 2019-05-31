5
01
01
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая

Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая

В понедельник, 27 мая, в столице 63-го региона состоялось судебное заседание, на котором обсуждалась дальнейшая судьба туй на Московском шоссе. Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на газонах вдоль Московского шоссе посадили 3800 туй и кустарников 
28 мая 2019, 11:40
Видео: в тоннеле на Московском шоссе 4 машины столкнулись «паровозиком»

Видео: в тоннеле на Московском шоссе 4 машины столкнулись «паровозиком»

В понедельник, 20 мая, в Самаре произошла массовая авария в тоннеле на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Там «паровозиком» на крайней левой полосе по направлению из города столкнулись четыре машины. Как рассказали в соцсети очевидцы, в ДТП участвовали три легковушки 
20 мая 2019, 03:00
В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе

В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе

Стало известно, что 18 и 22 мая в Самаре из-за футбольных матчей перекроют дублер Московского шоссе на отрезке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Об этом говорится в соответствующем приказе регионального Минтранса. В субботу, на «Самара Арене» пройдет матч 
17 мая 2019, 04:15
«Героические растения»: Выжившие на Московском шоссе туи пересадят подальше от дороги

«Героические растения»: Выжившие на Московском шоссе туи пересадят подальше от дороги

Жители Самары опять обеспокоились многострадальными туями, которые высадили вдоль Московского шоссе в преддверии чемпионата мира по футболу. Многие деревья уже погибли, но есть еще те, кто героически, вопреки всему борется за жизнь.
 
«Не все туи на Московском шоссе погибли. 
9 мая 2019, 12:08
Самарская область стала четвертой по объему турпотока в России во время ЧМ-2018

Самарская область стала четвертой по объему турпотока в России во время ЧМ-2018

Самарская область во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года стала четвертой в стране по турпотоку после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

- У нас было полмиллиона туристов из разных стран и континентов и, конечно же, из России. Все прошло 
22 апреля 2019, 05:19
В Самаре вандалы разрисовали фасад дома с портретом Владимира Середавина

В Самаре вандалы разрисовали фасад дома с портретом Владимира Середавина

Неизвестные вандалы  испортили в столице 63-го региона фасады домов, которые в прошлом году отремонтировали и привели в порядок в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. В частности, речь идет о доме № 4 по улице Губанова и № 260 
15 апреля 2019, 05:24
Вместо туй на Московском шоссе высадят подходящие местному климату деревья

Вместо туй на Московском шоссе высадят подходящие местному климату деревья

На газонах вдоль Московского шоссе, на которых в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года посадили 3800 туй и кустарников можжевельника, а также 3 тысячи саженцев черемухи, березы, боярышника высадят другие деревья. Напомним, что уже в мае прошлого года 
8 апреля 2019, 02:37
«Безответственность и халатность!» В Самаре снова погибают туи

«Безответственность и халатность!» В Самаре снова погибают туи

В Самаре снова погибают туи. На этот раз осыпающиеся деревья самарцы обнаружили на набережной реки Волга. «Жалко туи в сугробах на набережной, осыпаются, не защищены», - написал в Твиттере один из жителей Самары. На ситуацию уже отреагировали мобильная приемная 
17 марта 2019, 03:52
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх