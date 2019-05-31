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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
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31 мая 2019, 04:55
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Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд
В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, …
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31 мая 2019, 04:29
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом
Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это …
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31 мая 2019, 03:42
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В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина
В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая …
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31 мая 2019, 02:51
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Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая
В понедельник, 27 мая, в столице 63-го региона состоялось судебное заседание, на котором обсуждалась дальнейшая судьба туй на Московском шоссе. Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на газонах вдоль Московского шоссе посадили 3800 туй и кустарников …
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28 мая 2019, 11:40
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Видео: в тоннеле на Московском шоссе 4 машины столкнулись «паровозиком»
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20 мая 2019, 03:00
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В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе
Стало известно, что 18 и 22 мая в Самаре из-за футбольных матчей перекроют дублер Московского шоссе на отрезке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Об этом говорится в соответствующем приказе регионального Минтранса. В субботу, на «Самара Арене» пройдет матч …
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17 мая 2019, 04:15
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«Героические растения»: Выжившие на Московском шоссе туи пересадят подальше от дороги
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9 мая 2019, 12:08
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Самарская область стала четвертой по объему турпотока в России во время ЧМ-2018
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22 апреля 2019, 05:19
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В Самаре вандалы разрисовали фасад дома с портретом Владимира Середавина
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15 апреля 2019, 05:24
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Вместо туй на Московском шоссе высадят подходящие местному климату деревья
На газонах вдоль Московского шоссе, на которых в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года посадили 3800 туй и кустарников можжевельника, а также 3 тысячи саженцев черемухи, березы, боярышника высадят другие деревья. Напомним, что уже в мае прошлого года …
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8 апреля 2019, 02:37
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«Безответственность и халатность!» В Самаре снова погибают туи
В Самаре снова погибают туи. На этот раз осыпающиеся деревья самарцы обнаружили на набережной реки Волга. «Жалко туи в сугробах на набережной, осыпаются, не защищены», - написал в Твиттере один из жителей Самары. На ситуацию уже отреагировали мобильная приемная …
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17 марта 2019, 03:52
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