Праздник спорта с этой пятницы в ежедневном режиме ожидает посетителей 2 очереди набережной. У бассейна ЦСК ВВС открылась выставка «Самара - 2018», посвященная грядущему чемпионату мира по футболу.
Александр Филатов, зам. Главы г.о. Самара - руководитель Департамента управления делами Администрации: « Хочу вас поздравить с этим событием, что эта выставка появилась. В самом центре - на нашей прекрасной набережной, с удовольствием ознакомиться и вы получите прекрасные впечатления».
Площадка представляет собой сборную конструкцию, которая по форме напоминает стадион «Самара Арена». Ранее она работала на форуме «IВолга» и на фестивале авторской песни имени Валерия Грушина.
Галина Андриянова, председатель Думы г. о. Самара:
«Мне кажется за эти 3 года, когда Владимир Владимирович Путин дал старт именно здесь в Самаре строительству стадиона - мы стали немножко по другому относится к своему городу. Мы стали немного по-другому относиться к тем традициям, которые у нас здесь уже сформировались. Мне очень хочется, чтобы эта болезнь футболом дала стимул в жизни».
Технологические возможности выставки позволяют «окунуться» в богатую историю Самары, узнать об интересных фактах из его жизни. При осмотре экспозиции посетителей сопровождает видеоряд, световое и звуковое оформление. На открытии пришли ветераны команды «Крылья Советов», которые смогли оценить экспозицию.
Валериан Панфилов, ветеран ПФК «Крылья Советов»:
«Важно, что такой прекрасный форум пройдет и в нашем городе. Что мы уже играли, правда, рядом с этим стадионом. И ветераны надеются, что когда закончится чемпионат и нам ветеранам дадут поиграть на этом прекрасном стадионе».
Вход на выставку свободный. Экспозиция открыта для посетителей ежедневно с 12:30 до 20:30.
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