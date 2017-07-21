9
46
57
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       88888888888  888     888            8888888  Y88b   d88P  888888888  
 888           888      888     888              888     Y88b d88P   888        
 888           888      888     888              888      Y88o88P    888        
 888           888      888     888  888  888    888       Y888P     8888888b.  
 888           888      888     888  888  888    888        888           "Y88b 
 888           888      888     888  888  888    888        888             888 
 888           888      Y88b. .d88P  Y88b 888    888        888      Y88b  d88P 
 88888888      888       "Y88888P"    "Y88888  8888888      888       "Y8888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

На Ташкентской уложили плитку: есть видео

На Ташкентской уложили плитку: есть видео

В сети появилось новое видео, снятое с воздуха над улицей Ташкентской. Сейчас вдоль трамвайной линии обустраивают пешеходную зону, участки в районе трамвайной остановки выложили плиткой. В кадр попал отрезок Ташкентской от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
Напомним, масштабные ремонтные работы 
20 июля 2017, 04:02
Что самарские заключенные будут выпускать для ЧМ-2018?

Что самарские заключенные будут выпускать для ЧМ-2018?

В ГУФСИН по Самарской области объявили о запуске производства продукции в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Согласно сообщению ведомства, в проекте задействованы колонии №6, 10 и 13. Там будут выпускать металлические ограждения для внутридомовых территорий, цветочные 

20 июля 2017, 07:16
Когда в Самаре начнут перекрывать мост через Сок?

Когда в Самаре начнут перекрывать мост через Сок?

Завершить ремонт на трассе Волжский – Курумоч - «Урал» под Самарой планируют через месяц. Рабочие уже уложили верхний слой асфальтового покрытия.  Протяженность дороги – почти четыре километра. Она является частью гостевого маршрута ЧМ-2018. По ней болельщики будут добираться из аэропорта 

20 июля 2017, 01:06
«Самара Арену» спрячут за специальными экранами

«Самара Арену» спрячут за специальными экранами

Сметная документация второго этапа благоустройства вокруг стадиона «Самара Арена» прошла Госэкспертизу. Получено положительное заключение, сообщили в правительстве Самарской области. Согласно проекту, к ЧМ-2018 вокруг лесопарка рядом со стадионом появится ограждение и камеры наблюдения. Также будут установлены специальные экраны для защиты 

20 июля 2017, 12:02
Что угрожает самарцам на пляжах?

Что угрожает самарцам на пляжах?

В Самаре официально открыты 8 пляжей. Сегодня на них ни души. Желающих искупаться в шторм не находится. Тем не менее, на случай появления любителей экстрима, или просто нетрезвых граждан, там дежурят спасатели. Они работают ежедневно с 10-ти утра до девяти 

6 июля 2017, 05:50
Осрамили выставку #ЯРОССИЯ: блогер о новой грамматической ошибке самарских чиновников

Осрамили выставку #ЯРОССИЯ: блогер о новой грамматической ошибке самарских чиновников

Блогер Анна Носова нашла очередную ошибку, которую пропустили самарские чиновники. «Русский писатель Константин Паустовский писал: «По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Истинная 
26 июня 2017, 08:00
Появилось видео закрытого на ремонт участка самарской набережной

Появилось видео закрытого на ремонт участка самарской набережной

В Интернете появилось видео с набережной в районе Ладьи, которая закрыта на реконструкцию. Ход работ сняли с воздуха. Как уже сообщала «ТЕРРА» ремонтировать четвертую очередь набережной начали в марте. Рабочим нужно укрепить монумент Ладья, построить новый фонтан, детскую и 
16 июня 2017, 01:45
В Самаре открылась посвященная мундиалю выставка

В Самаре открылась посвященная мундиалю выставка "Крылья будущего"

В Самаре открылась выставка, посвященная грядущему мундиалю, под названием "Крылья будущего". Она развернулась на площадке "Самары Космической". Это самый посещаемый музей города. В прошлом году здесь побывали 84 тысячи человек. Теперь по соседству с залами, где представлены космические экспонаты, расположились 

15 июня 2017, 05:09
В Самаре открылся фестиваль набережных «Волгафест»

В Самаре открылся фестиваль набережных «Волгафест»

Сегодня, 11 июня, на Полевом спуске в Самаре начались мероприятия фестиваля «Волгафест», пишет 63.ru

На набережную горожане начали прибывать уже с 11:00. Организаторы установили сцену на площадке, с которой лестницы ведут на пляж. Самарцы заранее заняли зрительские места 
11 июня 2017, 06:37
На самарских остановках устроили выставку современного искусства

На самарских остановках устроили выставку современного искусства

В Самаре остановки общественного транспорта работами современных российских и европейских художников. Проект называется «Улица как музей, музей как улица». Тема самарской выставки – еда.  

«Еда — первая ассоциация с Фабрикой-кухней, крупным механизированным предприятием общественного питания в 1930-е годы 
8 июня 2017, 07:00
Опасные участки тольяттинской набережной засыпают бетонным ломом

Опасные участки тольяттинской набережной засыпают бетонным ломом

Тольяттинец Андрей Дербенев в «Фейсбуке» сообщил, что проблема набережной 8-го квартала обсуждалась на комиссии по чрезвычайным ситуациям в мэрии Тольятти 30 мая. На данный момент оба провала засыпают бетонным ломом. Далее планируется закрыть весь участок металлическим забором (400 метров). 
1 июня 2017, 08:23
В самарском музее Алабина открылась выставка «История славянской письменности»

В самарском музее Алабина открылась выставка «История славянской письменности»

В самарском музее Алабина состоялось открытие новой выставки «История славянской письменности». Горожан познакомят с истоками русской культуры, с жизнью и деятельностью создателей славянской азбуки - Кирилла и Мефодия. В экспозиции – роскошные факсимильные издания древних фолиантов, а также подлинные рукописные 

25 мая 2017, 07:16
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна