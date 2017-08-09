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Жара на льду: как хоккейная молодежка Тольятти билась за победу в Магнитогорске
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9 августа 2017, 07:07
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Самарские гребцы привезли из Москвы золото и серебро
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9 августа 2017, 08:10
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Ледовое побоище: появилось видео драки хоккеистов России и Канады в Сочи
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8 августа 2017, 12:31
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Тольяттинцы оказались быстрыми и выносливыми
Тольяттинский бегун Юрий Чечун выиграл международный легкоатлетический марафон «Европа – Азия». Соревнования проходили в Екатеринбурге. Участниками стали почти 5000 любителей и профессиональных спортсменов. Представитель самарской области одержал победу на марафонской дистанции - 42,2 километра. Она имела официальный статус Кубка России.
Юрий …
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8 августа 2017, 08:12
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День ВДВ: где будут гулять самарские десантники?
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2 августа 2017, 09:16
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День города: куда перенесут праздник и кто выступит перед самарцами?
Блогер ahalayma_halay решил выяснить, кого из артистов самарцы хотели бы увидеть и услышать в День города. "В мэрии сейчас ломают голову, где и как проводить этот праздник, - утверждает автор. - Площадь Куйбышева закрыта. Есть версия сделать праздник под …
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2 августа 2017, 06:18
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Как моряки в Самаре День ВМФ отмечали
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31 июля 2017, 01:12
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Битва за барана: как в Самаре отметили Сабантуй – 2017?
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3 июля 2017, 05:04