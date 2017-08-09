9
18
09
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 9 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
             d8b  888       888888888   888       888       888   .d8888b.  
             Y8P  888       888         888       888   o   888  d88P  Y88b 
                  888       888         888       888  d8b  888  888    888 
 888d888    8888  888  888  8888888b.   88888b.   888 d888b 888  Y88b. d888 
 888P"      "888  888 .88P       "Y88b  888 "88b  888d88888b888   "Y888P888 
 888         888  888888K          888  888  888  88888P Y88888         888 
 888         888  888 "88b  Y88b  d88P  888 d88P  8888P   Y8888  Y88b  d88P 
 888         888  888  888   "Y8888P"   88888P"   888P     Y888   "Y8888P"  
             888                                                            
            d88P                                                            
          888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Жара на льду: как хоккейная молодежка Тольятти билась за победу в Магнитогорске

Жара на льду: как хоккейная молодежка Тольятти билась за победу в Магнитогорске

Хоккеисты тольяттинской молодежной команды «Ладья» стали победителями турнира команд МХЛ в Магнитогорске.
 
В финальном матче соперником волжан стали хозяева турнира – «Стальные Лисы». После двух периодов была ничья - 1:1.
 
Судьба матча решилась в третьем – автозаводцы забросили 

9 августа 2017, 07:07
Самарские гребцы привезли из Москвы золото и серебро

Самарские гребцы привезли из Москвы золото и серебро

На чемпионате России по академической гребле, который состоялся в Москве, самарские спортсмены завоевали пять медалей. Золотые – у Максима Телицына (на фото), который взял сразу две высшие награды, а также у Алекандра Вязовкина. Елена Сенюкова и Алина Завитневич стали серебряными 

9 августа 2017, 08:10
Ледовое побоище: появилось видео драки хоккеистов России и Канады в Сочи

Ледовое побоище: появилось видео драки хоккеистов России и Канады в Сочи

7 августа олимпийская сборная России одержала победу над национальной командой Канады в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open со счетом 3:2.

Присутствующим на стадионе игра запомнилась и из-за инцидента, который случился на исходе второго периода. На канале ХК «Сочи» в YouTube 

8 августа 2017, 12:31
Тольяттинцы оказались быстрыми и выносливыми

Тольяттинцы оказались быстрыми и выносливыми

Тольяттинский бегун Юрий Чечун выиграл международный легкоатлетический марафон «Европа – Азия». Соревнования проходили в Екатеринбурге. Участниками стали почти 5000 любителей и профессиональных спортсменов. Представитель самарской области одержал победу на марафонской дистанции - 42,2 километра. Она имела официальный статус Кубка России.

Юрий 

8 августа 2017, 08:12
День ВДВ: где будут гулять самарские десантники?

День ВДВ: где будут гулять самарские десантники?

2 августа в Самаре состоятся торжественные мероприятия, посвященные 87-й годовщине Воздушно-десантных войск.
2 августа 2017, 09:16
День города: куда перенесут праздник и кто выступит перед самарцами?

День города: куда перенесут праздник и кто выступит перед самарцами?

Блогер ahalayma_halay решил выяснить, кого из артистов самарцы хотели бы увидеть и услышать в День города. "В мэрии сейчас ломают голову, где и как проводить этот праздник, - утверждает автор. - Площадь Куйбышева закрыта. Есть версия сделать праздник под 
2 августа 2017, 06:18
Как моряки в Самаре День ВМФ отмечали

Как моряки в Самаре День ВМФ отмечали

День Военно-Морского Флота накануне с размахом отметили по всей России. В Самаре центр торжеств находился на набережной Волги, где собрались как ветераны, так и молодежь, которой еще только предстоит погрузиться в атмосферу ВМФ. Задолго до начала торжеств самарская набережная начала 

31 июля 2017, 01:12
Битва за барана: как в Самаре отметили Сабантуй – 2017?

Битва за барана: как в Самаре отметили Сабантуй – 2017?

В субботу татары всего мира встретили праздник плуга - знаменитый Сабантуй. В Самаре центром его проведения традиционно стал парк Гагарина. Несмотря на проливной дождь, на национальные гуляния туда пришли тысячи самарцев и гостей региона - в том числе, из Татарстана.

Центр 

3 июля 2017, 05:04
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна