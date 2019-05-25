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В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»
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24 мая 2019, 04:36
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В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки
В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили …
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24 мая 2019, 04:19
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Под Самарой произошла массовая авария
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24 мая 2019, 03:21
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В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков
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24 мая 2019, 03:05
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С 13 мая в Самаре и Тольятти начнут отключать горячую воду
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13 мая 2019, 07:45
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В Самаре и Тольятти будут вывешивать списки должников за тепло и горячую воду
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13 мая 2019, 05:05
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В Самаре на несколько дней отключат горячую воду
Самарцам рекомендуют готовиться к отключениям горячей воды. Уже через несколько дней в городе начнутся гидравлические испытания на тепловых сетях. Они необходимы для подготовки областного центра к следующему отопительному сезону. С их помощью коммунальщики смогут выявить изношенные участки на магистралях и …
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8 мая 2019, 04:02
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В Самаре "ЖКС" пригрозили отзывом лицензии
Крупнейшей управляющей компании Самары - ООО "Жилищно-коммунальная система", обслуживающей более 1200 многоквартирных домов в Октябрьском, Железнодорожном и Советском районах пригрозили отзывом лицензии. Лицензионная комиссия областной Госжилинспекции уличила коммунальщиков в нарушении требований Жилищного кодекса России. Как выяснилось, в Самарской области название …
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6 мая 2019, 08:38
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В Самаре обновили старый канализационный коллектор на Мехзаводе
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23 апреля 2019, 05:04
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В Самаре отправили в отставку директора УК «ЖКС», на которую поступило около 1800 жалоб
С пятницы, 5 апреля, в отставку был отправлен Евгений Пономарев, исполнительный директор управляющей компании «ЖКС», входящей в состав холдинга «ДомКом Инвест». Перед этим заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин провел сложные и напряженные переговоры с руководством компании, которая обслуживает 904 …
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5 апреля 2019, 12:42
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В Самаре ТСЖ не заплатили за отопление и горячую воду 600 млн рублей
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26 марта 2019, 08:06
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Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд рублей
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20 марта 2019, 02:37
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