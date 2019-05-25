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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В пятницу, 24 мая, в областной столице произошло ЧП. По информации наших телезрителей, обрушились 24 этажа лестничных проемов в жилом комплексе «Логика» на пересечении улиц Авроры и Съездовской. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация сейчас уточняется, официально она не 
24 мая 2019, 04:36
В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили 
24 мая 2019, 04:19
Под Самарой произошла массовая авария

Под Самарой произошла массовая авария

В пятницу, 24 мая, под Самарой на оренбургской трассе, в районе кладбища Песчаная Глинка случилось ДТП с участием нескольких легковых машин, «ГАЗели» и большегруза. По предварительной информации, у фуры отлетело колесо. В результате столкновения грузовая «ГАЗель» осталась без кузова. Информация 
24 мая 2019, 03:21
В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

Специалисты прокомментировали слухи о массовой гибели мальков в Сызрани. Ранее местные рыбаки рассказали, что нашли мертвую рыбу на берегу реки. По их словам, причиной гибели мальков могло стать понижение уровня воды в Волге — она обмелела очень быстро и часть 
24 мая 2019, 03:05
С 13 мая в Самаре и Тольятти начнут отключать горячую воду

С 13 мая в Самаре и Тольятти начнут отключать горячую воду

13 мая в Самаре и Тольятти начнется отключение горячей воды. В крупнейших городах региона стартуют гидравлические испытания тепловых сетей, сообщает самарский филиал «Т Плюс». В частности, в Самаре планируется проверка коммуникаций в Советском, Промышленном и Кировском районах. В связи с 

13 мая 2019, 07:45
В Самаре и Тольятти будут вывешивать списки должников за тепло и горячую воду

В Самаре и Тольятти будут вывешивать списки должников за тепло и горячую воду

Теплоэнергетики и старшие по домам начали размещать на подъездах списки должников за отопление и горячую воду. Они появятся на более чем 2000 зданий в Самаре и Тольятти  в рамках акции «Внимание, должник!». На начало мая общая сумма долгов физических лиц 
13 мая 2019, 05:05
В Самаре на несколько дней отключат горячую воду

В Самаре на несколько дней отключат горячую воду

Самарцам рекомендуют готовиться к отключениям горячей воды. Уже через несколько дней в городе начнутся гидравлические испытания на тепловых сетях. Они необходимы для подготовки областного центра к следующему отопительному сезону. С их помощью коммунальщики смогут выявить изношенные участки на магистралях и 

8 мая 2019, 04:02
В Самаре

В Самаре "ЖКС" пригрозили отзывом лицензии

Крупнейшей управляющей компании Самары - ООО "Жилищно-коммунальная система", обслуживающей более 1200 многоквартирных домов в Октябрьском, Железнодорожном и Советском районах пригрозили отзывом лицензии. Лицензионная комиссия областной Госжилинспекции уличила коммунальщиков в нарушении требований Жилищного кодекса России. Как выяснилось, в Самарской области название 
6 мая 2019, 08:38
В Самаре обновили старый канализационный коллектор на Мехзаводе

В Самаре обновили старый канализационный коллектор на Мехзаводе

В Самаре обновили канализационный коллектор диаметром 600 мм в поселке Мехзавод. Он принимал все сточные воды и давно отработал отведенный ему нормативный срок эксплуатации. Как отметили в «РКС-Самара», по правилам, его должны были заменить еще на рубеже веков, но этого 
23 апреля 2019, 05:04
В Самаре отправили в отставку директора УК «ЖКС», на которую поступило около 1800 жалоб

В Самаре отправили в отставку директора УК «ЖКС», на которую поступило около 1800 жалоб

С пятницы, 5 апреля, в отставку был отправлен Евгений Пономарев, исполнительный директор управляющей компании «ЖКС», входящей в состав холдинга «ДомКом Инвест». Перед этим заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин провел сложные и напряженные переговоры с руководством компании, которая обслуживает 904 
5 апреля 2019, 12:42
В Самаре ТСЖ не заплатили за отопление и горячую воду 600 млн рублей

В Самаре ТСЖ не заплатили за отопление и горячую воду 600 млн рублей

Самарские теплоэнергетики составили топ-10 злостных неплательщиков за отопление и горячую воду среди местных товариществ собственников жилья. В общей сложности, ТСЖ на сегодняшний день не перечислили около 600 млн рублей. Лидером антирейтинга стала организация с долгом в 16 млн рублей, самая 
26 марта 2019, 08:06
Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд рублей

Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд рублей

К началу весны долги жителей 63-го региона за горячую воду и отопление превысили 1,1 млрд рублей. Как сообщили в самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс», задолженность жителей губернской столицы составляет 864,7 млн рублей, тольяттинцев - 315,4 млн рублей, новокуйбышевцев - 1,7 млн 
20 марта 2019, 02:37
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