В Самаре и Тольятти будут вывешивать списки должников за тепло и горячую воду … Теплоэнергетики и старшие по домам начали размещать на подъездах списки должников за отопление и горячую воду. Они появятся на более чем 2000 зданий в Самаре и Тольятти в рамках акции «Внимание, должник!». На начало мая общая сумма долгов физических лиц