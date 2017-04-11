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Разрушается элитный дом в центре Самары: видео
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11 апреля 2017, 04:56
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У станции метро «Алабинская» начнут разбирать и извлекать на поверхность горнопроходческий щит массой 300 тонн
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10 апреля 2017, 05:22
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Появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе в Самаре
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10 апреля 2017, 11:46
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При строительстве метро в Риме найден самый древний акведук в мире
Древний акведук, или канал для подачи воды, находился на 17 метров ниже современной римской площади Селимонтана. Возраст найденного объекта – 2300 лет.
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7 апреля 2017, 02:20
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Американский президент Дональд Трамп в юности был зацепером
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7 апреля 2017, 11:41
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Эксклюзивные подробности строительства метро в Самаре
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7 апреля 2017, 11:21
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Видео в блогах: «Ад на Ново-Вокзальной»
Самарец Алексей Башмаков показал в "Фейсбуке", с каким усилием приходится преодолевать автомобилистам практически полностью убитый участок дороги на улице Ново-Вокзальной, между 11-м и 7-м микрорайонами. "Еще с прошлой осени местные жители куда только не жаловались - писали через "твиттер"-приемные сити-менеджеру, …
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7 апреля 2017, 05:45
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В Петербурге в результате взрыва рухнула стена многоэтажки, есть видео
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6 апреля 2017, 04:57
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Фото: что происходит на перекрытом участке Ново-Садовой в Самаре
В социальной сети появились фотографии с места строительства камеры съездов станции метро «Алабинская». Напомним, работы ведутся на участке улицы Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Ранее сообщалось, что открыть движение по этому отрезку дороги планируют летом 2017 года, ориентировочно в …
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5 апреля 2017, 04:07
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В Самаре запретили остановку автомобилей на дублере Ново-Садовой
В понедельник, 6 марта, на дублере улицы Ново-Садовой напротив завода Тарасова появились новые дорожные знаки. На указанном участке запрещена остановка транспортных средств, там работает эвакуатор. Знаки будут действовать до 1 апреля, говорится в сообщении АСАДО.
Отметим, аналогичные меры действуют на дублерах …
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6 марта 2017, 02:40
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В Самаре движение транспорта по Ново-Садовой изменится летом 2017 года
Глава регионального минстроя Алексей Гришин рассказал, когда в Самаре отроют движение транспорта по улице Ново-Садовой. Речь идет об участке от улицы Первомайской до Полевой. Перекрытие связано с работами по завершению строительства станции метро «Алабинская».
Подземные электрички на участке до станции «Российская» …
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30 ноября 2016, 12:50
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В Самаре очевидец сделал новое фото кабана с Ново-Садовой
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29 ноября 2016, 10:23