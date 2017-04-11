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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2017г 
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О своем необычном хобби в школьные годы Дональд Трамп рассказал лично. Он признался, что поездка в метро, между вагонами, доставляла ему огромное удовольствие. Начальник транспортной полиции Нью-Йорка отреагировал на это призывом к горожанам не следовать примеру президента.
Юный Трамп проживал 

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Эксклюзивные подробности строительства метро в Самаре

Эксклюзивные подробности строительства метро в Самаре

Щит диаметром 5,7 метра завершает работу на глубине 18 метров в районе пересечения Первомайской и Самарской. В ближайшее время его начнут извлекать. Эксклюзивный сюжет из самарской подземки смотрите в выпусках новостей на телеканале "ТЕРРА - РЕН ТВ" в понедельник, 10 

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Видео в блогах: «Ад на Ново-Вокзальной»

Видео в блогах: «Ад на Ново-Вокзальной»

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В Петербурге в результате взрыва рухнула стена многоэтажки, есть видео

В Санкт-Петербурге произошел новый взрыв. ЧП случилось примерно 15:05 в 16-этажном доме на проспекте Солидарности. По словам очевидцев, были слышны два хлопка на уровне 12 или 13 этажа. В результате обрушилась часть стены здания. В Сети появилось видео с последствиям 
6 апреля 2017, 04:57
Фото: что происходит на перекрытом участке Ново-Садовой в Самаре

Фото: что происходит на перекрытом участке Ново-Садовой в Самаре

В социальной сети появились фотографии с места строительства камеры съездов станции метро «Алабинская». Напомним, работы ведутся на участке улицы Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Ранее сообщалось, что открыть движение по этому отрезку дороги планируют летом 2017 года, ориентировочно в 
5 апреля 2017, 04:07
В Самаре запретили остановку автомобилей на дублере Ново-Садовой

В Самаре запретили остановку автомобилей на дублере Ново-Садовой

В понедельник, 6 марта, на дублере улицы Ново-Садовой напротив завода Тарасова появились новые дорожные знаки. На указанном участке запрещена остановка транспортных средств, там работает эвакуатор. Знаки будут действовать до 1 апреля, говорится в сообщении АСАДО.

Отметим, аналогичные меры действуют на дублерах 

6 марта 2017, 02:40
В Самаре движение транспорта по Ново-Садовой изменится летом 2017 года

В Самаре движение транспорта по Ново-Садовой изменится летом 2017 года

Глава регионального минстроя Алексей Гришин рассказал, когда в Самаре отроют движение транспорта по улице Ново-Садовой. Речь идет об участке от улицы Первомайской до Полевой. Перекрытие связано с работами по завершению строительства станции метро «Алабинская».

Подземные электрички на участке до станции «Российская» 

30 ноября 2016, 12:50
В Самаре очевидец сделал новое фото кабана с Ново-Садовой

В Самаре очевидец сделал новое фото кабана с Ново-Садовой

Во дворах на пересечении улиц Ново-Садовой и Аминева снова видели кабана. В понедельник, 28 ноября, в Интернете появились фотографии, сделанные очевидцем. На одном из снимков видно, как животное спокойно направляется куда-то по тропинке между автостоянкой и детской площадкой.

Отметим, 
29 ноября 2016, 10:23
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