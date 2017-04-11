Появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе в Самаре В Интернете появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе на пересечении с проспектом Кирова. Как уже сообщала «ТЕРРА», главную городскую магистраль реконструируют вплоть до выезда из Самары в районе ТЦ «Мега». Еще одна двухуровневая развязка построена на пересечении …