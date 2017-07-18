Раскрыто убийство молодого самарца. 18-летний парень умер от ножевого ранения в субботу, 15 июля, в городской больнице. Как установили полицейские, у потерпевшего произошел конфликт с незнакомцем на улице Ново-Вокзальной. После словесной перепалки один из мужчин достал нож. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Это 32-летний мужчина, попадавший в материале силовиков за совершение кражи. В содеянном он признался, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Уголовное дело возбуждено региональным Следственным управлением СК России.
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Как разрулить конфликт самарских вузов?
Как стало известно ТЕРРЕ, федеральное Министерство образования и науки завершает анализ конфликта, возникшего между двумя самарскими объединившимися вузами - техническим университетом и архитектурно-строительным институтом. Решение о дальнейшей судьбе "политеха" и "строяка", скорее всего, будет озвучено до конца недели.
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18 июля 2017, 05:48
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Вдову отравленного самарского банкира хотят отправить за решетку
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10 июля 2017, 09:46
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Убийцы Андрея Гошта и его семьи просят пощады
Верховный суд России рассмотрит апелляции убийц начальника сызранской полиции Андрея Гошта. Жалобы подали все четверо осужденных Самарским областным судом. Они требуют смягчения приговора. Напомню, весной прошлого года Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Орхан Зохрабов проникли в дом полицейского …
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7 июля 2017, 09:31
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За жестокое убийство самарской семьи никого не накажут
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30 июня 2017, 05:48
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Дело об убийстве самарского боксера и казака Андрея Еремеева рассмотрят повторно
Сегодня Верховный Суд России рассмотрел апелляционную жалобу на обвинительный приговор Самарского областного суда, вынесенный в конце декабря прошлого года Андрею Перегудову, Юрию Сабаеву и Александру Лукьянову. Напомним, их обвиняли в заказном убийстве заместителя начальника Самарского окружного казачьего общества Андрея Еремеева. …
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27 июня 2017, 08:24
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Волжские казаки больше не будут "дурачить" жителей Дурасово
Прокуратура обязала станичников освободить для сельчан доступ к притоку реки Чиговая.
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16 мая 2017, 04:56
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В Самаре безработный рецидивист ударил ножом жену
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4 января 2017, 08:57
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В Тольятти 16-летнего подростка ранили ножом
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2 января 2017, 05:38
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В Самаре парень умер от ножевого ранения, а его брат выпал с 9-го этажа
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19 декабря 2016, 04:09
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В Жигулевске ревнивец ударил любовницу ножом в живот
Преступление произошло в одном из дачных домиков по улице Центральной на территории садово-некоммерческого товарищества "Ремонтник". В отделение МВД поступило сообщение из больницы о госпитализации с ножевым ранением живота 53-летней местной жительницы.
Как установили сотрудники полиции, в совершении преступления подозревается ранее судимый …
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3 сентября 2016, 05:59
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В Самаре 34-летняя женщина пырнула ножом своего мужа во время застолья
Жительница Самара напала с ножом на собственного мужа. Супругу потерпевшего задержали.
Полиция Самары выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал 34-летний мужчина. Его привезли в больницу с ножевым ранением. О пациенте с «криминальной» травмой медики сразу сообщили в правоохранительные органы.
В дом, …
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10 августа 2016, 05:56
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В Самаре наряд полиции забрал из МЧС директора областной «Службы спасения»
Публичный конфликт разгорелся в понедельник, 27 апреля, между начальником главного управления МЧС России по Самарской области Олегом Бойко и директором областной «Службы спасения» Андреем Пожидаевым (на фото). Во время пресс-конференции, которую организовал полковник Бойко, Пожидаев обвинил руководителя областного МЧС в …
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28 апреля 2015, 02:17