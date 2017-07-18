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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Как разрулить конфликт самарских вузов?

Как разрулить конфликт самарских вузов?

Как стало известно ТЕРРЕ, федеральное Министерство образования и науки завершает анализ конфликта, возникшего между двумя самарскими объединившимися вузами - техническим университетом и архитектурно-строительным институтом. Решение о дальнейшей судьбе "политеха" и "строяка", скорее всего, будет озвучено до конца недели.
Напомним, слияние 

18 июля 2017, 05:48
Вдову отравленного самарского банкира хотят отправить за решетку

Вдову отравленного самарского банкира хотят отправить за решетку

7 лет лишения свободы вновь грозит вдове бывшего главы Самарского филиала Россельхозбанка Екатерине Пузиковой. В Красноярском районном суде Самарской области уже во второй раз завершились прения по делу об убийстве ее мужа Дмитрия Пузикова. Напомним, по версии следствия, 5 лет 

10 июля 2017, 09:46
Убийцы Андрея Гошта и его семьи просят пощады

Убийцы Андрея Гошта и его семьи просят пощады

Верховный суд России рассмотрит апелляции убийц начальника сызранской полиции Андрея Гошта. Жалобы подали все четверо осужденных Самарским областным судом. Они требуют смягчения приговора. Напомню, весной прошлого года Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Орхан Зохрабов проникли в дом полицейского 

7 июля 2017, 09:31
За жестокое убийство самарской семьи никого не накажут

За жестокое убийство самарской семьи никого не накажут

Уголовное дело о жестоком убийстве самарской семьи решили закрыть, в связи со смертью обвиняемого. Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась год назад, в Кировском районе. В дома на улице Советской нашли четыре трупа. Как установили следователи, погибшие 34-летний мужчина и 

30 июня 2017, 05:48
Дело об убийстве самарского боксера и казака Андрея Еремеева рассмотрят повторно

Дело об убийстве самарского боксера и казака Андрея Еремеева рассмотрят повторно

Сегодня Верховный Суд России рассмотрел апелляционную жалобу на обвинительный приговор Самарского областного суда, вынесенный в конце декабря прошлого года Андрею Перегудову, Юрию Сабаеву и Александру Лукьянову. Напомним, их обвиняли в заказном убийстве заместителя начальника Самарского окружного казачьего общества Андрея Еремеева. 

27 июня 2017, 08:24
Волжские казаки больше не будут

Волжские казаки больше не будут "дурачить" жителей Дурасово

Прокуратура обязала станичников освободить для сельчан доступ к притоку реки Чиговая.
Конфликт между казаками и жителями с. Степное Дурасово в Самарской области разгорелся из-за береговой зоны водоёма. Земля рядом с рекой Чиговая находилась в пользовании станичного общества "Клявлинское". В нарушение 

16 мая 2017, 04:56
В Самаре безработный рецидивист ударил ножом жену

В Самаре безработный рецидивист ударил ножом жену

Ночью 3 января в полицию Самары позвонили медики одной из городских больниц и сообщили, что к ним с ножевым ранением поступила 39-летняя женщина.

По предварительным данным сотрудников полиции, происшествие произошло в квартире дома на Мориса Тореза. Выяснилось, что супруги повздорили. В 

4 января 2017, 08:57
В Тольятти 16-летнего подростка ранили ножом

В Тольятти 16-летнего подростка ранили ножом

Вчера, 1 января, около 11 часов утра около одного из домов по бульвару Гая Автозаводского района потребовалась медицинская помощь 16-летнему подростку, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда. По предварительным данным, мальчик получил ножевое ранение.
 
При каких 

2 января 2017, 05:38
В Самаре парень умер от ножевого ранения, а его брат выпал с 9-го этажа

В Самаре парень умер от ножевого ранения, а его брат выпал с 9-го этажа

Кровавая драма случилась в Самаре в одном из домов на проспекте Кирова. Врачам позвонил 32-летний мужчина и сообщил, что его 26-летний родственник получил ножевые ранения. Медики прибыли на место оперативно, однако им оставалось лишь констатировать смерть молодого человека.
Тем временем, 

19 декабря 2016, 04:09
В Жигулевске ревнивец ударил любовницу ножом в живот

В Жигулевске ревнивец ударил любовницу ножом в живот

Преступление произошло в одном из дачных домиков по улице Центральной на территории садово-некоммерческого товарищества "Ремонтник". В отделение МВД поступило сообщение из больницы о госпитализации с ножевым ранением живота 53-летней местной жительницы.

Как установили сотрудники полиции, в совершении преступления подозревается ранее судимый 

3 сентября 2016, 05:59
В Самаре 34-летняя женщина пырнула ножом своего мужа во время застолья

В Самаре 34-летняя женщина пырнула ножом своего мужа во время застолья

Жительница Самара напала с ножом на собственного мужа. Супругу потерпевшего задержали.

Полиция Самары выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал 34-летний мужчина. Его привезли в больницу с ножевым ранением. О пациенте с «криминальной» травмой медики сразу сообщили в правоохранительные органы.

В дом, 

10 августа 2016, 05:56
В Самаре наряд полиции забрал из МЧС директора областной «Службы спасения»

В Самаре наряд полиции забрал из МЧС директора областной «Службы спасения»

Публичный конфликт разгорелся в понедельник, 27 апреля, между начальником главного управления МЧС России по Самарской области Олегом Бойко и директором областной «Службы спасения» Андреем Пожидаевым (на фото). Во время пресс-конференции, которую организовал полковник Бойко, Пожидаев обвинил руководителя областного МЧС в 
28 апреля 2015, 02:17
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