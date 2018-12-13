На трассе под Самарой маршрутка с надписью «Дети» улетела в кювет после ДТП В четверг, 13 декабря, на трассе М-5 около села Большая Каменка в Красноярском районе произошла дорожная авария. При сложных метеоусловиях (там до сих пор идет ледяной дождь) столкнулись легковушка «Киа» и маршрутный микроавтобус, в котором могли находиться дети. После удара …