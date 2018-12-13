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Материалы по теме:

В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке

В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке

Следственный отдел Новокуйбышевска возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». По версии следствия, 9 ноября примерно в 19:00 «при выполнении работ по организации наладки и опробования оборудования 
13 декабря 2018, 09:17
Экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова оставили под арестом до конца февраля

Экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова оставили под арестом до конца февраля

Октябрьский районный суд Самары продлил арест бывшему директору СОФЖИ и экс-руководителю Управления капстроительства Самарской области Реналю Мязитову еще на два месяца, до 23 февраля 2019 года включительно. Об этом написал в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му 
13 декабря 2018, 08:57
В блогах: Об истории самарского лыжного марафонского движения

В блогах: Об истории самарского лыжного марафонского движения

Блогер Алексей Жирухин пишет об истории самарского лыжного марафонского движения. «Раньше марафоны на 50 километров у мужчин и 30 у женщин были привычным номером программы областной зимней спартакиады, да и просто чемпионатов области по лыжным гонкам, - пишет автор. 
13 декабря 2018, 04:42
В блогах: хозяин

В блогах: хозяин "Элвеса" заподозрил УФАС в воровстве

Блогер Илья Круговой поведал про необычный скандал между самарской фирмой по продаже бытовой техники и областным управлением ФАС. "Хозяин фирмы решил оригинально отблагодарить главу ведомства, - пишет блогер. - Послал он в УФАС подарочный сертификат на 10 тысяч рублей. 
13 декабря 2018, 04:34
Под Самарой в ДТП со «школьной» «Газелью» пострадали четверо взрослых

Под Самарой в ДТП со «школьной» «Газелью» пострадали четверо взрослых

Стали известны подробности ДТП с участием «школьной» «Газели». Напомним, что авария случилась в Красноярском районе примерно в 9:10. По информации регионального ГУ МВД, на 1053 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись иномарка «Киа» и микроавтобус «Газель», в котором в этот момент 
13 декабря 2018, 01:56
На трассе под Самарой маршрутка с надписью «Дети» улетела в кювет после ДТП

На трассе под Самарой маршрутка с надписью «Дети» улетела в кювет после ДТП

В четверг, 13 декабря, на трассе М-5 около села Большая Каменка в Красноярском районе произошла дорожная авария. При сложных метеоусловиях (там до сих пор идет ледяной дождь) столкнулись легковушка «Киа» и маршрутный микроавтобус, в котором могли находиться дети. После удара 
13 декабря 2018, 12:12
В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу

В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу

Во вторник, 12 декабря, поздно вечером произошла авария в Кировском районе Самары. 34-летний водитель уехал на иномарке Dongfeng по улице Георгия Димитрова в направлении улицы Стара-Загора. Напротив дома № 42 по Димитрова шофер легковушки не сумел справиться с управлением и 
13 декабря 2018, 11:44
В ДТП с автобусом и иномаркой Nissan Qashqai пострадали две пассажирки

В ДТП с автобусом и иномаркой Nissan Qashqai пострадали две пассажирки

Стали известны подробности ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ и иномарки. Напомним, что днем 12 декабря напротив дома № 25 по улице Обувной в Куйбышевском районе водитель Nissan Qashqai лоб в лоб столкнулся с автобусом. После удара пассажирский транспорт отлетел 
13 декабря 2018, 08:38
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