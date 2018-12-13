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В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке
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13 декабря 2018, 09:17
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Экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова оставили под арестом до конца февраля
Октябрьский районный суд Самары продлил арест бывшему директору СОФЖИ и экс-руководителю Управления капстроительства Самарской области Реналю Мязитову еще на два месяца, до 23 февраля 2019 года включительно. Об этом написал в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му …
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13 декабря 2018, 08:57
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В блогах: Об истории самарского лыжного марафонского движения
Блогер Алексей Жирухин пишет об истории самарского лыжного марафонского движения. «Раньше марафоны на 50 километров у мужчин и 30 у женщин были привычным номером программы областной зимней спартакиады, да и просто чемпионатов области по лыжным гонкам, - пишет автор. …
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13 декабря 2018, 04:42
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В блогах: хозяин "Элвеса" заподозрил УФАС в воровстве
Блогер Илья Круговой поведал про необычный скандал между самарской фирмой по продаже бытовой техники и областным управлением ФАС. "Хозяин фирмы решил оригинально отблагодарить главу ведомства, - пишет блогер. - Послал он в УФАС подарочный сертификат на 10 тысяч рублей. …
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13 декабря 2018, 04:34
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Под Самарой в ДТП со «школьной» «Газелью» пострадали четверо взрослых
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13 декабря 2018, 01:56
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На трассе под Самарой маршрутка с надписью «Дети» улетела в кювет после ДТП
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13 декабря 2018, 12:12
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В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу
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13 декабря 2018, 11:44
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В ДТП с автобусом и иномаркой Nissan Qashqai пострадали две пассажирки
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13 декабря 2018, 08:38