Продолжается работа над долгосрочной стратегией развития региона, разработка которой была инициирована главой области Дмитрием Азаровым. В процессе участвуют эксперты федерального уровня.
В ходе стратегических сессий уже обсудили ЖКХ, здравоохранение и кадровую политику. На этот раз говорили о развитии экономики губернии. Среди гостей мероприятия представители Агентства стратегических инициатив, инновационного центра СКОЛКОВО и многие другие.
Как отметил врио губернатора Дмитрий Азаров, главная задача, которая сейчас стоит перед областью — это качественный экономический рывок, который позволит вернуться в число лидеров. И именно стратегические сессии позволяют выработать ключевые направления для развития экономики.
«Если мы сегодня совместно со всеми жителями области — c бизнес-сообществом, с нашими ведущими учеными, с нашими ведущими предприятиями верно определим цели, то мы будем видеть возможности их реализовать, будем видеть точки роста. Мы будем реально воплощать в жизнь и реализовывать тот колоссальный потенциал, который есть у Самарского регион», - заявил Дмитрий Азаров
И первые результаты уже есть. По итогам 2017 года Самарская область в рейтинге инвестиционного климата уже поднялась с 65 на 48 место. Работают и развиваются особая экономическая зона «Тольятти», технопарк «Жигулевская долина». Такие моногорода региона, как Чапаевск и Тольятти, становятся территориями опережающего развития с льготами для новых производств, туда уже выгодно заходить инвесторам. Более того, в сотрудничестве заинтересованы и федеральные партнеры.
«Первая наша задача - вовлечь как можно больше резидентов, которые уже есть в Жигулевской долине, в экосистему фонда Сколково. Дать им все те возможности поддержки, которые у нас есть - и монетарные формы, и немонетарные формы. Ну, и отфиксировать через полгода-год результат их качественного роста, потому что мы все-таки это делаем не ради того, чтобы их просто вовлечь, а ради того, чтобы компании росли гораздо более экстенсивно», - вице-президент НО Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» Юрий Сапрыкин.
Обсудили в ходе сессии и развитие цифровой экономики. Одна из основных проблем здесь, по мнению экспертов, — дефицит IT-кадров. Решение собравшиеся видят в увеличении набора на эти специальности в вузах, как минимум почти на 3000 человек. Также было предложено разработать систему мотивации, чтобы молодые профессионалы оставались работать в регионе.
«Мы планируем, что до конца этого года концепция с соответствующим планом мероприятий по развитию цифровой экономики, увязанная с национальным проектом цифровой экономики, будет представлена», - рассказал руководитель Департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин.
Всего в работе стратегической сессии приняло участие свыше 250 человек. Напомним, результатом каждой из сессий стали предложения для включения в долгосрочную стратегию развития Самарской области. Инициатором работы над стратегией в таком формате выступил глава региона Дмитрий Азаров.
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