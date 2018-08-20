До конца недели все недочёты в Струковском саду в Самаре должны устранить



По словам представителя подрядчика, установили причину протечки крыши над летней верандой, и после этого был … Сейчас компания-подрядчик, которая проводила капитальный ремонт Струковского сада, устраняет дефекты по гарантии. Об этом стало известно во время выездного совещания главы Самары Елены Лапушкиной.По словам представителя подрядчика, установили причину протечки крыши над летней верандой, и после этого был