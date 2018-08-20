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Сезон засоров: самарцев просят не смывать очистки от заготовок в унитаз

Сейчас начался сезон заготовок на зиму и нагрузка у коммунальщиков увеличилась: обрабатывая овощи и фрукты, хозяйки смывают отходы, очистки, косточки в унитаз или раковину. Если в отдельно взятой квартире хозяйка проталкивает в унитаз отходы домашнего производства, на выходе из дома 
20 августа 2018, 05:30
До конца недели все недочёты в Струковском саду в Самаре должны устранить

До конца недели все недочёты в Струковском саду в Самаре должны устранить

Сейчас компания-подрядчик, которая проводила капитальный ремонт Струковского сада, устраняет дефекты по гарантии. Об этом стало известно во время выездного совещания главы Самары Елены Лапушкиной.

По словам представителя подрядчика, установили причину протечки крыши над летней верандой, и после этого был 
16 августа 2018, 10:04

"Такое чувство, что подрядчику ранее сделали обрезание рук": в Струковском саду просела тротуарная плитка

Жители Самары обратили внимание на проблемы в еще одной недавно благоустроенной достопримечательности Самары. Объектом пристального внимания стал Струковский Сад. Там начала проваливаться свежеуложенная тротуарная плитка. Фото с места «происшествия» уже будоражат просторы интернета.

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Цветы, карнавальное шествие и ретро-автомобили: в Самаре пройдет Фестиваль цветов

В субботу, 25 августа, в Струковском саду в Самаре пройдет XIV Фестиваль цветов. Напомним, что его организуют в нашем городе с 2005 года. В этом году по пешеходной улице Куйбышева пройдет тематическое карнавальное шествие. В нем будут участвовать артисты театра 

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Вандалы добрались до скейт-парка в Струковском саду Самары

Вандалы добрались до скейт-парка в Струковском саду Самары

В Самаре вандалы добрались 
4 июля 2018, 10:39
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