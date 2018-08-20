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Эксперты проанализировали план развития Тольятти до 2030 года
В Тольятти на площадке технопарка "Жигулевская долина" обсудили будущее второго по величине города губернии. Каким будет Автоград в 2030 году? Проект социально-экономического развития города проанализировали в Жигулевской долине на пятой стратегической сессии. В ней приняли участие глава региона, федеральные и …
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20 августа 2018, 07:56
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109 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение «Самара Арены»
В Самаре потратят еще более 109 млн рублей на дополнительные работы по благоустройству и озеленению территории около стадиона "Самара-Арена". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства".
Согласно техзаданию, исполнителю предстоит заняться устройством закрытых стоянок, …
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20 августа 2018, 07:30
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В блогах: смерть 9-го ГПЗ отложили на три месяца
Блогер Игорь Кондратьев сообщил, что в Самаре смерть 9-го ГПЗ отложили на три месяца.
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20 августа 2018, 05:39
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Сезон засоров: самарцев просят не смывать очистки от заготовок в унитаз
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20 августа 2018, 05:30
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До конца недели все недочёты в Струковском саду в Самаре должны устранить
Сейчас компания-подрядчик, которая проводила капитальный ремонт Струковского сада, устраняет дефекты по гарантии. Об этом стало известно во время выездного совещания главы Самары Елены Лапушкиной.
По словам представителя подрядчика, установили причину протечки крыши над летней верандой, и после этого был …
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16 августа 2018, 10:04
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"Такое чувство, что подрядчику ранее сделали обрезание рук": в Струковском саду просела тротуарная плитка
Жители Самары обратили внимание на проблемы в еще одной недавно благоустроенной достопримечательности Самары. Объектом пристального внимания стал Струковский Сад. Там начала проваливаться свежеуложенная тротуарная плитка. Фото с места «происшествия» уже будоражат просторы интернета.
«Плитка в «струкачах» уходит под землю, …
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13 августа 2018, 09:14
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Цветы, карнавальное шествие и ретро-автомобили: в Самаре пройдет Фестиваль цветов
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9 августа 2018, 02:42
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Вандалы добрались до скейт-парка в Струковском саду Самары
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4 июля 2018, 10:39