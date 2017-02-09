В Жигулевске потратят 1 миллион рублей на отлов бездомных животных, сообщается в документах очередного тендера на портале госзакупок. На средства городской казны подрядчику следует отловить 450 собак. Каждая обойдется бюджету в 2 тысячи 200 рублей. Согласно техазаданию, исполнитель заказа должен обеспечить своевременный отлов и содержание безнадзорных животных, стерилизацию или эвтаназию. В его обязанности входит сбор сбитых автотранспортом трупов животных с дорог, газонов и внутридомовых территорий с последующей утилизацией. Победитель конкурса определится 20 февраля.
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В Жигулевске легковушка снесла газопровод, есть фото
Авария произошла сегодня, 5 февраля, утром на пересечении улиц Никитинская и Комсомольская. На место происшествия незамедлительно были направлены специалисты аварийной службы "Газпром газораспределение Самара". Они оперативно восстановили участок газопровода после ДТП, что позволило избежать серьезных последствий для потребителей. Из-за аварии …
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5 февраля 2017, 02:24
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Ученые: Один год жизни собаки приравнивается к 15 человеческим
Ученые подкорректировали сведения о сопоставлении возраста собак и людей. Согласно недавним исследования, один год этого животного соответствует 15 годам человека.
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2 февраля 2017, 05:58
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На Волге около Тольятти - полуметровый лед (есть таблица)
Поисково-спасательная служба Самарской области опубликовала очередные результаты обследования толщины ледяного покрова на акватории реки Волга в губернии.
По нормативам МЧС, безопасным считается лед следующей толщины: для одиночного пешехода — 7 см, группы пешеходов — 10 см, для гужевого транспорта— …
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29 января 2017, 03:09
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Ученые: Кошки не уступают собакам по уму
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26 января 2017, 10:09
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В нацпарке «Самарская Лука» самку кабана спасли из браконьерского капкана
Два автомобиля с браконьерами были обнаружены в ходе патрульного рейда в национальном парке «Самарская Лука». Инспекторы лесничества попытались догнать злоумышленников, однако им удалось оторваться от погони и скрыться.
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5 января 2017, 02:12
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В Жигулевске безработный обокрал пенсионерку прямо в банке
Из сумки женщины вытащили 16 тысяч рублей в одном из отделений одного из банков Жигулевска.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили и опросили свидетелей, изъяли необходимые улики. Вскоре личность предполагаемого злоумышленника была установлена. Им оказался нигде не работающий местный 34-летний …
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3 января 2017, 04:56
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В Самарской области мужчина перерезал себе ногу бензопилой
В Самарской области несколько человек были госпитализированы после попыток самостоятельно организовать ремонт в домашнем хозяйстве.
Так, в поселке Висла Ставропольского района 70-летний мужчина травмировал свою голень бензопилой. Во время домашней работы пенсионер неудачно коснулся правой ноги заведенной цепной пилой. …
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14 ноября 2016, 11:05
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Ученые выяснили, как собака стала другом человека
Французские ученые считают, что одомашнивание собак вызвано употреблением человеческой пищи с высоким содержанием крахмала. По другой теории, собака стала другом человеку после того, как древние люди использовали волков для охраны и охоты и постепенно приручали их.
В ходе исследования останков древних собак …
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10 ноября 2016, 08:00
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В Самарской области примут правила отлова бездомных животных
В Самарскую губдуму внесен законопроект, определяющий правила отлова и содержания безнадзорных животных. Согласно документу, все полномочия в этой сфере перейдут на муниципальный уровень, средства же на их исполнение будут поступать из областной казны в виде субвенций. Сумма финансирования будет определяться …
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13 октября 2016, 12:52
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В Сызрани спасли котенка из заваленной мусором шахты, есть фото и видео
Операция по спасению животного длилась около 4-х часов. Специалисты городской аварийно-спасательной службы выезжали в подъезд одной из многоэтажек по улице Звездная сегодня, 31 июля, около 11:00, передает портал ktv-ray.ru/
По предварительной информации, котенок провалился в вентиляционную шахту почти …
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31 июля 2016, 06:15
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В тольяттинском лесу нашли одинокую лошадь, привязанную к дереву, есть фото
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12 июня 2016, 11:40
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В Тольятти неизвестные пробили голову псу Шарику, есть фото
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В Комсомольском районе Тольятти на днях была найдена собака с пробитым черепом, передают в группе «Центр спасения травмированных животных» соцсети «ВКонтакте». Пес Шарик проживал в одном из дворов, где никому …
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26 марта 2016, 12:24