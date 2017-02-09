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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 февраля 2017г  
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Материалы по теме:

В Жигулевске легковушка снесла газопровод, есть фото

В Жигулевске легковушка снесла газопровод, есть фото

Авария произошла сегодня, 5 февраля, утром на пересечении улиц Никитинская и Комсомольская. На место происшествия незамедлительно были направлены специалисты аварийной службы "Газпром газораспределение Самара". Они оперативно восстановили участок газопровода после ДТП, что позволило избежать серьезных последствий для потребителей. Из-за аварии 
5 февраля 2017, 02:24
Ученые: Один год жизни собаки приравнивается к 15 человеческим

Ученые: Один год жизни собаки приравнивается к 15 человеческим

Ученые подкорректировали сведения о сопоставлении возраста собак и людей. Согласно недавним исследования, один год этого животного соответствует 15 годам человека.
К своему выводу специалисты пришли после продолжительного изучения четвероногих друзей. В частности, было опровергнуто прежнее утверждение, согласно которому расчет производился 

2 февраля 2017, 05:58
На Волге около Тольятти - полуметровый лед (есть таблица)

На Волге около Тольятти - полуметровый лед (есть таблица)

Поисково-спасательная служба Самарской области опубликовала очередные результаты обследования толщины ледяного покрова на акватории реки Волга в губернии.

По нормативам МЧС, безопасным считается лед следующей толщины: для одиночного пешехода — 7 см, группы пешеходов — 10 см, для гужевого транспорта— 
29 января 2017, 03:09
Ученые: Кошки не уступают собакам по уму

Ученые: Кошки не уступают собакам по уму

Ученые из Японии утверждают, что кошки по уму не уступают собакам. Они способны запоминать детали окружающего мира и в перспективе применять данную информацию.
К своим исследованиям ученые привлекли 49 домашних кошек. Целью тестирования была проверка воспоминаний животных о том, из 

26 января 2017, 10:09
В нацпарке «Самарская Лука» самку кабана спасли из браконьерского капкана

В нацпарке «Самарская Лука» самку кабана спасли из браконьерского капкана

Два автомобиля с браконьерами были обнаружены в ходе патрульного рейда в национальном парке «Самарская Лука». Инспекторы лесничества попытались догнать злоумышленников, однако им удалось оторваться от погони и скрыться.
Инспекторы вернулись на место, где изначально были замечены машины браконьеров. И обнаружили 

5 января 2017, 02:12
В Жигулевске безработный обокрал пенсионерку прямо в банке

В Жигулевске безработный обокрал пенсионерку прямо в банке

Из сумки женщины вытащили 16 тысяч рублей в одном из отделений одного из банков Жигулевска.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили и опросили свидетелей, изъяли необходимые улики. Вскоре личность предполагаемого злоумышленника была установлена. Им оказался нигде не работающий местный 34-летний 

3 января 2017, 04:56
В Самарской области мужчина перерезал себе ногу бензопилой

В Самарской области мужчина перерезал себе ногу бензопилой

В Самарской области несколько человек были госпитализированы после попыток самостоятельно организовать ремонт в домашнем хозяйстве.

Так, в поселке Висла Ставропольского района 70-летний мужчина травмировал свою голень бензопилой. Во время домашней работы пенсионер неудачно коснулся правой ноги заведенной цепной пилой. 
14 ноября 2016, 11:05
Ученые выяснили, как собака стала другом человека

Ученые выяснили, как собака стала другом человека

Французские ученые считают, что одомашнивание собак вызвано употреблением человеческой пищи с высоким содержанием крахмала. По другой теории, собака стала другом человеку после того, как древние люди использовали волков для охраны и охоты и постепенно приручали их.

В ходе исследования останков древних собак 

10 ноября 2016, 08:00
В Самарской области примут правила отлова бездомных животных

В Самарской области примут правила отлова бездомных животных

В Самарскую губдуму внесен законопроект, определяющий правила отлова и содержания безнадзорных животных. Согласно документу, все полномочия в этой сфере перейдут на муниципальный уровень, средства же на их исполнение будут поступать из областной казны в виде субвенций. Сумма финансирования будет определяться 

13 октября 2016, 12:52
В Сызрани спасли котенка из заваленной мусором шахты, есть фото и видео

В Сызрани спасли котенка из заваленной мусором шахты, есть фото и видео

Операция по спасению животного длилась около 4-х часов. Специалисты городской аварийно-спасательной службы выезжали в подъезд одной из многоэтажек по улице Звездная сегодня, 31 июля, около 11:00, передает портал ktv-ray.ru/
 
По предварительной информации, котенок провалился в вентиляционную шахту почти 
31 июля 2016, 06:15
В тольяттинском лесу нашли одинокую лошадь, привязанную к дереву, есть фото

В тольяттинском лесу нашли одинокую лошадь, привязанную к дереву, есть фото

Инцидент случился вчера, 11 июня. В лесном массиве возле турбазы "Пеньки" в районе Копылово была найдена лошадь. Животное случайно обнаружили отдыхающие. Рядом с лошадью никого не было. Она была привязана к дереву.

Люди не остались равнодушны и решили на 
12 июня 2016, 11:40
В Тольятти неизвестные пробили голову псу Шарику, есть фото

В Тольятти неизвестные пробили голову псу Шарику, есть фото

Убедительно просим не читать эту новость слабонервным читателям.

В Комсомольском районе Тольятти на днях была найдена собака с пробитым черепом, передают в группе «Центр спасения травмированных животных» соцсети «ВКонтакте». Пес Шарик проживал в одном из дворов, где никому 
26 марта 2016, 12:24
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