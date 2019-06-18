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Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы
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18 июня 2019, 11:57
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В июне 54 тысячи самарцев не смогут улететь за границу из-за долгов
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18 июня 2019, 09:57
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В Самаре могут ввести штраф за неоплату парковки
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17 июня 2019, 08:24
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В Японии введут плату за пользование пластиковыми пакетами
Со следующего года власти Японии намерены ввести плату за использование пластиковых пакетов. Таким образом в Стране восходящего cолнца хотят снизить объемы производимого пластикового мусора, сообщает ТАСС.
Дело в том, что в Японии существует настоящий культ упаковки. Даже после …
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17 июня 2019, 03:18
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Последствия обмеления Волги: эксперты прогнозируют дефицит речной рыбы в этом году
Самарская область вошла в число регионов, которые пострадали из-за обмеления Волги, говорится в сообщении Тольятинского института экологии Волжского бассейна РАН. В настоящее время сотрудники вуза завершают экспертную оценку негативного влияния сокращения нерестилищ на промысловый потенциал и водные ресурсы Куйбышевского водохранилища. …
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14 июня 2019, 08:51
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Центробанк начал снижать ключевую ставку: как это скажется на ипотечных займах?
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14 июня 2019, 06:15
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У тольяттинцев удерживали до половины пенсии за долги
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14 июня 2019, 01:48
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В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой
На одной из основных дорожных магистралей Самары, Ново-Садовой в районе пересечения с улицами Советской Армии и 22 Партсъезда собираются построить двухуровневую дорожную развязку. С помощью нее хотят разгрузить улицы с оживленным движением. Реконструкция запланирована на 2021-2023 годы в рамках нацпроекта …
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13 июня 2019, 02:00
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Самарские предприятия задолжали за сброс неочищенных стоков 287 млн рублей
Ущерб от загрязнения самарской канализации сбросами местных предприятий достиг 287 миллионов рублей. Местное подразделение «Российских Коммунальных Систем» регулярно фиксирует залповые сливы химических соединений, запрещённых к сбросу в централизованную канализацию. Попадая в сеть, а потом на городские очистные канализационные сооружения, подобные …
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11 июня 2019, 08:24
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В Самаре рабочие начали делать ливневую канализацию на проспекте Кирова
В столице 63-го региона началось устройство ливневой канализации на участке проспекта Кирова от улицы Ветлянской до Кировского моста. Протяженность этого отрезка дороги составляет 1,1 километра. Отметим, что проспект Кирова здесь расширят до четырех полос, построят тротуары и сделают освещение, …
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11 июня 2019, 02:04
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В Самарской области эксперты обсуждают развитие сел
В Кинельском районе обсудили комплексное развитие сельских территорий Самарской области. В мероприятии участвовали депутаты, представители региональных министерств, главы муниципальных хозяйств, фермеры. Программа федеральная, стартует в 2020 году, рассчитана до 2025 года. Целевые индикаторы - сохранение доли сельского населения не менее …
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11 июня 2019, 12:33
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В Самаре начали возводить стены нового Дворца спорта на Молодогвардейской
В Самаре завершается первый этап строительства Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Монолитный конструктив, проще говоря, фундамент, толщиной более 6 метров практически готов. Напомним, старую Арену, возведенную полвека назад, снесли в 2018 году. Новый спорткомплекс на ее месте планируют открыть в …
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10 июня 2019, 08:49
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В Самарской области проверят на застройку береговую линию Волги
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6 июня 2019, 11:47
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Волга «потеряла» воду
Куйбышевское водохранилище перешло в режим наполнения, информирует минприроды Республики Татарстан. На такую меру гидроэнергетики вынуждены были пойти после резкого уменьшения уровня воды в Волге. По информации ведомства, приток в Камский речной бассейн значительно вырос, при этом уменьшился сброс воды в …
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16 мая 2019, 12:07
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Реки в Самарской области вскроются после 26 марта
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14 марта 2019, 04:33
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