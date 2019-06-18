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Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы

Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы

Жителей Сызрани немало озадачила и напугала ядовито-зеленая полоса вдоль берега реки Усы. В минувшие выходные ее видели отдыхающие на Усе со стороны Муранского бора. Некоторые из них боялись заходить в воду, несмотря на хорошую погоду. По словам очевидцев, они не 
18 июня 2019, 11:57
В июне 54 тысячи самарцев не смогут улететь за границу из-за долгов

В июне 54 тысячи самарцев не смогут улететь за границу из-за долгов

В июне почти 54 тысячи жителей Самарской области не смогут отправиться отдыхать за границу. В этом праве их ограничили судебные приставы, ведь общий долг неплательщиков перевалил за 21 млрд рублей. Только за один месяц судебные приставы напомнили о наличии задолженности 
18 июня 2019, 09:57
В Самаре могут ввести штраф за неоплату парковки

В Самаре могут ввести штраф за неоплату парковки

Самарская губернская дума готовится к принятию закона о введении штрафов в размере полутора тысяч рублей для автомобилистов, которые не оплатили стоянку на платных парковках. Областной бюджет от этого сможет получать от 50 до 100 миллионов рублей в год. Но сначала 
17 июня 2019, 08:24
В Японии введут плату за пользование пластиковыми пакетами

В Японии введут плату за пользование пластиковыми пакетами

Со следующего года власти Японии намерены ввести плату за использование пластиковых пакетов. Таким образом в Стране восходящего cолнца хотят снизить объемы производимого пластикового мусора, сообщает ТАСС.

Дело в том, что в Японии существует настоящий культ упаковки. Даже после 
17 июня 2019, 03:18
Последствия обмеления Волги: эксперты прогнозируют дефицит речной рыбы в этом году

Последствия обмеления Волги: эксперты прогнозируют дефицит речной рыбы в этом году

Самарская область вошла в число регионов, которые пострадали из-за обмеления Волги, говорится в сообщении Тольятинского института экологии Волжского бассейна РАН. В настоящее время сотрудники вуза завершают экспертную оценку негативного влияния сокращения нерестилищ на промысловый потенциал и водные ресурсы Куйбышевского водохранилища. 
14 июня 2019, 08:51
Центробанк начал снижать ключевую ставку: как это скажется на ипотечных займах?

Центробанк начал снижать ключевую ставку: как это скажется на ипотечных займах?

Совет директоров Центробанка понизил ключевую ставку на 0,25 % - до 7,5 %. Это произошло впервые с марта прошлого года. До этого в 2018 ЦБ поднимал этот показатель дважды. В сентябре и декабре - тоже на 0,25 %. И оба 
14 июня 2019, 06:15
У тольяттинцев удерживали до половины пенсии за долги

У тольяттинцев удерживали до половины пенсии за долги

Прокуратура Автозаводского района пришла с проверками в районные отделы судебных приставов. В итоге вскрылось, что из пенсий должников удерживали по 50 % в счет долга в рамках исполнительных производств, и у людей оставались на руках суммы ниже прожиточного минимума. Сотрудники надзорного 
14 июня 2019, 01:48
В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой

В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой

На одной из основных дорожных магистралей Самары, Ново-Садовой в районе пересечения с улицами Советской Армии и 22 Партсъезда собираются построить двухуровневую дорожную развязку. С помощью нее хотят разгрузить улицы с оживленным движением. Реконструкция запланирована на 2021-2023 годы в рамках нацпроекта 
13 июня 2019, 02:00
Самарские предприятия задолжали за сброс неочищенных стоков 287 млн рублей

Самарские предприятия задолжали за сброс неочищенных стоков 287 млн рублей

Ущерб от загрязнения самарской канализации сбросами местных предприятий достиг 287 миллионов рублей. Местное подразделение «Российских Коммунальных Систем» регулярно фиксирует залповые сливы химических соединений, запрещённых к сбросу в централизованную канализацию. Попадая в сеть, а потом на городские очистные канализационные сооружения, подобные 
11 июня 2019, 08:24
В Самаре рабочие начали делать ливневую канализацию на проспекте Кирова

В Самаре рабочие начали делать ливневую канализацию на проспекте Кирова

В столице 63-го региона началось устройство ливневой канализации на участке проспекта Кирова от улицы Ветлянской до Кировского моста. Протяженность этого отрезка дороги составляет 1,1 километра. Отметим, что проспект Кирова здесь расширят до четырех полос, построят тротуары и сделают освещение, 
11 июня 2019, 02:04
В Самарской области эксперты обсуждают развитие сел

В Самарской области эксперты обсуждают развитие сел

В Кинельском районе обсудили комплексное развитие сельских территорий Самарской области. В мероприятии участвовали депутаты, представители региональных министерств, главы муниципальных хозяйств, фермеры. Программа федеральная, стартует в 2020 году, рассчитана до 2025 года. Целевые индикаторы - сохранение доли сельского населения не менее 
11 июня 2019, 12:33
В Самаре начали возводить стены нового Дворца спорта на Молодогвардейской

В Самаре начали возводить стены нового Дворца спорта на Молодогвардейской

В Самаре завершается первый этап строительства Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Монолитный конструктив, проще говоря, фундамент, толщиной более 6 метров практически готов. Напомним, старую Арену, возведенную полвека назад, снесли в 2018 году. Новый спорткомплекс на ее месте планируют открыть в 
10 июня 2019, 08:49
В Самарской области проверят на застройку береговую линию Волги

В Самарской области проверят на застройку береговую линию Волги

Специалисты повторно проверили береговую полосу Волги от поселка Гранный до Волжского. По словам министра строительства Евгения Чудаева, во время рейда нашли ряд строящихся зданий. Например, на правой стороне Волги в пределах нацпарка «Самарская Лука» на базах отдыха возводятся жилые дома 
6 июня 2019, 11:47
Волга «потеряла» воду

Волга «потеряла» воду

Куйбышевское водохранилище перешло в режим наполнения, информирует минприроды Республики Татарстан. На такую меру гидроэнергетики вынуждены были пойти после резкого уменьшения уровня воды в Волге. По информации ведомства, приток в Камский речной бассейн значительно вырос, при этом уменьшился сброс воды в 
16 мая 2019, 12:07
Реки в Самарской области вскроются после 26 марта

Реки в Самарской области вскроются после 26 марта

Реки в губернии вскроются в конце этого месяца, примерно с 26 марта по 10 апреля - такой прогноз озвучили специалисты в четверг, 14 марта, на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области. На сегодняшний день на них сохраняется 
14 марта 2019, 04:33
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