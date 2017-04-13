В России стремительно растет рынок подержанных автомобилей. По итогам 2016 года в стране было продано 5 млн 200 тысяч машин с пробегом. Это на 6 процентов больше, чем годом ранее, говорится в отчете PriceWaterHouseCoopers. В 2017 году рост продолжится и …