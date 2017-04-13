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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 апреля 2017г 
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13 апреля 2017, 01:58
20 апреля в Монако состоится презентация первого в мире летающего автомобиля Flying Car 3.0

20 апреля в Монако состоится презентация первого в мире летающего автомобиля Flying Car 3.0

20 апреля в Монако состоится презентация первого в мире летающего автомобиля  Flying Car 3.0. Его разработкой два года занималась словацкая компания AeroMobil. Машина нового поколения делается из  сверхлегких материалов. В движение ее будет приводить двигатель мощностью 100 лошадиных  сил.  На 

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В Тольятти автовандалы устраивают танцы на крышах чужих машин

В Тольятти автовандалы устраивают танцы на крышах чужих машин

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12 апреля 2017, 06:00
В Сызрани загорелся камыш на площади более 200 квадратных метров

В Сызрани загорелся камыш на площади более 200 квадратных метров

Сразу несколько травяных пожаров произошло сегодня в Сызрани. Примерно в 13 часов у санатория «Отдых» горала трава на площади около 50 квадратных метров, сообщает портал «Маленькая Сызрань». Затем в пойме реки Кубра горел камыш  на площади в несколько сотен квадратных метров. 

11 апреля 2017, 08:02
Готовьте деньги: в Самаре появятся платные парковки

Готовьте деньги: в Самаре появятся платные парковки

Блогеру kiber_liber не понравился опубликованный на днях проект мэрии Самары по созданию на территории города платных парковок. Согласно документу, базовый платеж за пользование одним парковочным местом составит 30 рублей в час. "Господа чиновники, вы все пытаетесь выдоить из людей последние 
11 апреля 2017, 04:09
В Самаре в районе «Космопорта» вспыхнул автомобиль, есть фото

В Самаре в районе «Космопорта» вспыхнул автомобиль, есть фото

В ночь на 11 апреля в Самаре сгорел легковой автомобиль. Очевидец опубликовал фото с места происшествия в социальной сети. По его словам, инцидент произошел в районе ТЦ «Космопорт», судя по снимку, на улице Карбышева. На место происшествия выезжали пожарные. О 
11 апреля 2017, 03:48
В Казани загорелся Храм всех религий

В Казани загорелся Храм всех религий

В Казани несколько часов назад загорелся Храм всех религий. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по РТ.
Прибывшие на место пожарные обнаружили, что пламя охватило кровлю и чердак. Открытое горение спасатели ликвидировали в 06:51. 

10 апреля 2017, 09:40
В Самаре 55 пожарных тушили серверную в административном здании на Мечникова

В Самаре 55 пожарных тушили серверную в административном здании на Мечникова

Вчера, 7 апреля, около 21:00 поступило сообщение о возгорании в административном здании на улице Мечникова Железнодорожного района Самары.
 
Как передает ГУ МЧС по Самарской области, по указанному адресу загорелась серверная. Пламя охватило помещение площадью в 50 квадратных метров. На 

8 апреля 2017, 01:42
Топ-новости: колония на Венере, конкурент Lada Vesta, запрет парковки на Ново-Садовой

Топ-новости: колония на Венере, конкурент Lada Vesta, запрет парковки на Ново-Садовой

«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 25 ноября.

Ученые обнаружили на планете Венера сооружения, похожие на большие каменные дома. Уфологи утверждают, что эти объекты имеют искусственое происхождение. Есть предположение, что это инопланетные колонии. Подробности – 
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В аэропорту Курумоч обустроят многоуровневую парковку и гостиницу

В самарском аэропорту появится многоуровневая парковка и гостиница. Корпорация развития Самарской области опубликовала концепцию реконструкции Курумоча. Сроки реализации проекта пока не объявлены.

Сообщается, что в новой гостинице площадью более 14 000 квадратных метров будет предусмотрено до 250 номеров. Аэровокзал расширят 
26 октября 2016, 04:08
Фото: самарцы припарковали машины прямо на газоне вдоль Ново-Садовой

Фото: самарцы припарковали машины прямо на газоне вдоль Ново-Садовой

Блогер dm_vlasenko затронул тему благоустройства одной из главных самарских магистралей и опубликовал фото. Автор поведал про "один из тех газонов, которые сейчас сажают вдоль Ново-Садовой, конкретно рядом с пересечением с проспектом Кирова". "Как видите, кто-то из местных жителей тоже 
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Некоторым самарцам могут разрешить пользоваться парковкой для инвалидов

Самарская губернская дума может обратиться в правительство Российской Федерации с инициативой о расширении списка пользователей парковочных мест для инвалидов. Речь идет о беременных, людях с травмами и с детьми младше трех лет, пенсионерах старше 80 лет, сообщает пресс-служба парламента. По 

25 мая 2016, 05:27
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