В четверг, 13 апреля, в Самаре произошел пожар на автостоянке. Огонь охватил пять автомобилей.
По данным МЧС, сообщение поступило около 15:30. Инцидент произошел на территории Самарского района на улице Алексея Толстого. К месту ЧП направили три пожарные машины. В тушении приняли участие 14 человек. С момента вызова до объявления ликвидации не прошло и 15 минут. По предварительной информации, пострадавших нет. Автовладельцы сейчас подсчитывают финансовый ущерб. Причину ЧП устанавливают.
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