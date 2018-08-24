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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Программа «Новости Самара» уже практически готова к выходу в эфир. В пятницу произошло много событий и о них зрителям расскажут ведущая Инна Румянцева и наши корреспонденты. Главные темы выпуска:

В СИЗО на 2 месяца. Суд избрал меру пресечения для 
24 августа 2018, 06:08
Специалисты Политеха обнаружили череп ветлугазавра

Специалисты Политеха обнаружили череп ветлугазавра

В июне на территории Самарской области прошла комплексная научная экспедиция. Ее целью был мониторинг триасовых и юрских отложений юго-востока региона. В мероприятии приняли участие сотрудники кафедры «Геология и геофизика» СамГТУ.

Результатом экспедиции стала интересная находка. В руки специалистов попал череп древнего 

24 августа 2018, 05:36
25 и 27 августа перекроют дороги в исторической части Самары

25 и 27 августа перекроют дороги в исторической части Самары

В субботу и понедельник, 25 и 27 августа, в Самаре ограничат движение транспорта по нескольким улицам в историческом центре. Причин несколько - это проведение ежегодного Фестиваля цветов, строительство газопровода и Фрунзенского моста. Для транспорта, за исключением спецмашин — полиции, карет 
24 августа 2018, 05:26
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Самарские таможенники изъяли более 24 тысяч контрафактных товаров с символикой FIFA

Самарские таможенники изъяли более 24 тысяч контрафактных товаров с символикой FIFA

Самарские таможенники подвели итоги работы за первое полугодие текущего года. За это время сотрудники ведомства изъяли из оборота 247,6 тысячи контрафактных товаров. Для сравнения: за весь прошлый год было изъято только 150 тысяч единиц контрафакта.

Довольно значительную часть «урожая» таможенников составили 

13 июля 2018, 12:53
Конфискованное в Курумоче чучело крокодила подарили детям

Конфискованное в Курумоче чучело крокодила подарили детям

Стало известно продолжение истории с чучелом крокодила, которого самарские таможенники изъяли в аэропорту Курумоч прошлым летом. Как уже рассказывала «ТЕРРА», при досмотре багажа, прибывшего из Стамбула, в одном из чемоданов таможенники нашли крокодила. Это оказалось чучело рептилии длиной около 
11 мая 2018, 03:57
Тысячи контрафактных игрушек с символикой FIFA изъяли в Самаре

Тысячи контрафактных игрушек с символикой FIFA изъяли в Самаре

В Самаре таможенники выявили крупную партию контрафактных детских товаров  со знаками FIFA – всего более 19 тысяч предметов. В ведомстве предоставили фото контрафактной продукции. Правообладатель подтвердил, что товарный знак использовали без его ведома. Качество подобной контрафактной продукции ниже по сравнению 

10 мая 2018, 05:34
Самарскую область накрыла волна контрафактной одежды и обуви

Самарскую область накрыла волна контрафактной одежды и обуви

В Самарской области с начала 2018 года фиксируется рекордный объем изъятого контрафакта - одежды, обуви, парфюмерии и другой продукции. С января по март таможенники конфисковали более 50 тысяч штук самых разных изделий, за начало апреля еще 25 тысяч. Для сравнения 

16 апреля 2018, 07:09
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