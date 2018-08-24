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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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24 августа 2018, 06:08
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Специалисты Политеха обнаружили череп ветлугазавра
В июне на территории Самарской области прошла комплексная научная экспедиция. Ее целью был мониторинг триасовых и юрских отложений юго-востока региона. В мероприятии приняли участие сотрудники кафедры «Геология и геофизика» СамГТУ.
Результатом экспедиции стала интересная находка. В руки специалистов попал череп древнего …
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24 августа 2018, 05:36
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25 и 27 августа перекроют дороги в исторической части Самары
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24 августа 2018, 05:26
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Самарские таможенники изъяли более 24 тысяч контрафактных товаров с символикой FIFA
Самарские таможенники подвели итоги работы за первое полугодие текущего года. За это время сотрудники ведомства изъяли из оборота 247,6 тысячи контрафактных товаров. Для сравнения: за весь прошлый год было изъято только 150 тысяч единиц контрафакта.
Довольно значительную часть «урожая» таможенников составили …
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13 июля 2018, 12:53
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Конфискованное в Курумоче чучело крокодила подарили детям
Стало известно продолжение истории с чучелом крокодила, которого самарские таможенники изъяли в аэропорту Курумоч прошлым летом. Как уже рассказывала «ТЕРРА», при досмотре багажа, прибывшего из Стамбула, в одном из чемоданов таможенники нашли крокодила. Это оказалось чучело рептилии длиной около …
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11 мая 2018, 03:57
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Тысячи контрафактных игрушек с символикой FIFA изъяли в Самаре
В Самаре таможенники выявили крупную партию контрафактных детских товаров со знаками FIFA – всего более 19 тысяч предметов. В ведомстве предоставили фото контрафактной продукции. Правообладатель подтвердил, что товарный знак использовали без его ведома. Качество подобной контрафактной продукции ниже по сравнению …
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10 мая 2018, 05:34
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Самарскую область накрыла волна контрафактной одежды и обуви
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16 апреля 2018, 07:09