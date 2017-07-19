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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо

В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо

Блогер eirc63 рассказывает, как на выходных съездил в Ширяево. "Туда ехали на "омике", обратно решили уехать на "Восходе", - пишет автор. "Подходим в полдвенадцатого к кассе, занимаем очередь. Все умиротворенные, добрые и вежливые, человек 30-40. Время идет, уже 11:55, 
20 июня 2017, 07:57
В сгоревшей машине нашли труп самарца, убитого подростками

В сгоревшей машине нашли труп самарца, убитого подростками

В Новокуйбышевске расследуют уголовное дело о групповом убийстве человека. Обвинения предъявлены четверым – двое из них подростки 17 лет. Труп погибшего нашли в багажнике сгоревшей машины.
 
По данным следствия, преступление было совершено в ночь с 20 на 21 мая 

13 июня 2017, 11:36
Самарские спасатели провели экстренную эвакуацию в Рождествено

Самарские спасатели провели экстренную эвакуацию в Рождествено

В воскресенье, 12 июня, спасатели эвакуировали из Рождествено в Самару 53-летнюю женщину. На спасательную станцию позвонили из сельской больницы. Помощь самарских медиков потребовалась пациентке с инсультом. Женщина не могла передвигаться самостоятельно. В 13:23 за ней отправили отряд спасателей. В тяжелом 

13 июня 2017, 10:04
Вода вместо дороги: из Самары в Тольятти можно будет доехать по Волге

Вода вместо дороги: из Самары в Тольятти можно будет доехать по Волге

С 6 мая в Самарской области планируют запустить речные пассажирские перевозки по Волге из Самары в Тольятти. По маршруту будет курсировать скоростное судно на подводных крыльях «Восход». Время в пути составит примерно два с половиной часа. По предварительной информации, билет 
4 мая 2017, 07:50
Более 150 жителей Рождествено не могут переправиться домой из Самары

Более 150 жителей Рождествено не могут переправиться домой из Самары

Более 150 жителей Рождествено не могут переправиться домой из Самары.

Люди стоят у причала речного вокзала.

Как сообщили корреспондентам  «ТЕРРЫ» жители правого берега, они уже 3 часа пытаются попасть в Рождествено.

По их информации суда на воздушных подушках ходят крайне нерегулярно. Люди обратились 

31 марта 2017, 07:51
За перевозку самарцев по Волге заплатят 43 миллиона рублей

За перевозку самарцев по Волге заплатят 43 миллиона рублей

Региональный минтранс заплатит «Самарскому речному пассажирскому предприятию» почти 43 миллиона рублей за перевозку пассажиров по Волге. Только эта компания решила участвовать в объявленных ведомством соответствующих торгах, говорится на портале госзакупок. Деньги пойдут на организацию работы речтранспорта в Самаре с начала 

23 марта 2017, 05:11
Суда-амфибии будут курсировать из Самары в Рождествено только в светлое время суток

Суда-амфибии будут курсировать из Самары в Рождествено только в светлое время суток

19 марта в Самаре изменилось расписание движения судов на воздушной подушке до Рождествено. В связи с подвижкой льда на Волге перевозка пассажиров теперь осуществляется только в светлое время суток. С пятницы по воскресенье катера будут отправляться из Самары через каждые 

20 марта 2017, 12:51
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