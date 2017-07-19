С 20 июля в Самаре, от Октябрьского спуска до Рождествено, организуют дополнительные вечерние рейсы. Об этом сообщает речная пригородная пассажирская компания. Судно будет отправляться в 19:00 из Рождествено и в 24:00 уходить обратно.
Расписание других рейсов - на таблице:
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В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо
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Самарские спасатели провели экстренную эвакуацию в Рождествено
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Суда-амфибии будут курсировать из Самары в Рождествено только в светлое время суток
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