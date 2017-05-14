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Материалы по теме:

Самарский трамвай потерял колесо на Ново-Садовой

Самарский трамвай потерял колесо на Ново-Садовой

Во вторник, 25 апреля, трамвай №20 попал в ДТП на улице Ново-Садовой. В Сети появилось видео. 

У вагона отвалилось колесо около остановки «Солнечная», сообщает 63.ru. Сведений о пострадавших нет. Предположительно, авария произошла из-за неисправности оси. Причину выясняют специалисты 
25 апреля 2017, 04:06
В Самаре на Авроре трамвай №13 «слетел» с рельсов

В Самаре на Авроре трамвай №13 «слетел» с рельсов

Сегодня, 22 апреля, днем произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Как пишет Прогород, на перекрестке улиц Авроры и Антонова-Овсеенко трамвай «слетел» с рельсов. Фото выложили очевидцы в соцсетях.
 
Одновагонный трамвай двигался по маршруту №13. Машину буквально снесло с 
22 апреля 2017, 06:23
В Самаре трамвай сошел с рельсов и застрял в луже

В Самаре трамвай сошел с рельсов и застрял в луже

Около 10 часов утра в среду, 19 апреля, в Самаре с рельсов сошел трамвай №22. Это произошло на улице Ново-Садовой между остановками «Госуниверситет» и Постников овраг, сообщил очевидец в социальной сети. Он опубликовал фото.

«На овраге трамвай сошёл с 
19 апреля 2017, 11:44
Кто получит миллиард за новые трамвайные пути до «Самара Арены»

Кто получит миллиард за новые трамвайные пути до «Самара Арены»

Строительством трамвайной линии на Московском шоссе - от улицы Ташкентской до нового стадиона «Самара Арена» займется компания "ВТС-Метро". Она все-таки выиграла торги, правда, со второго раза. Напомним, результаты предыдущего аукциона, к которому «ВТС-Метро» не допустили, бизнесменам пришлось оспаривать в антимонопольной 

14 апреля 2017, 11:49
В Самаре пассажирка и кондуктор подрались из-за транспортной карты

В Самаре пассажирка и кондуктор подрались из-за транспортной карты

Вчера, 7 апреля, в Самаре в трамвае 13-го маршрута произошла необычная драка. В ней участвовали две женщины - пассажирка и кондуктор, передает портал 63.ru.

По словам очевидцев, инцидент случился в районе пересечении Ставропольской с Кирова. Вагон притормозил на остановке. В тот 

8 апреля 2017, 12:27
В Самаре трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку

В Самаре трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку

Вчера, 3 марта, вечером в Самаре произошло очередное ДТП с участием трамвая.

Как пишет "Прогород", на улице Арцыбушевской напротив дома №155 трамвай третьего маршрута сошел с рельсов и въехал в легковушку. В результате аварии первый вагон состава практически полностью 
4 марта 2017, 03:16
Трамвайный коллапс в Самаре: 40 вагонов встали в пробку от Первомайской до Николая Панова

Трамвайный коллапс в Самаре: 40 вагонов встали в пробку от Первомайской до Николая Панова

Вчера, 27 января, жители Самары стали заложниками очередного транспортного коллапса. На этот раз причиной проблем горожан стала тотальная остановка движения трамваев.

Как передает портал 63.ru, около 40 вагонов остановились в направлении из города, начиная от Первомайской. Вагоны стояли вплоть 
28 января 2017, 03:50
На Тухачевского умер самарец во время прогулки, есть фото

На Тухачевского умер самарец во время прогулки, есть фото

Сегодня, 21 ноября, в Самаре произошел несчастный случай. Во время прогулки скончался 73-летний местный житель.

Инцидент случился на улице Тухачевского, напротив 88-го дома.

Пожилому мужчине стало плохо. Случайные прохожие вызвали для него скорую помощь, однако пенсионер скончался до прибытия медиков, передает 63.ru

21 ноября 2016, 10:49
В Самаре «Ока» врезалась в трамвай №4 на ул. Тухачевского

В Самаре «Ока» врезалась в трамвай №4 на ул. Тухачевского

Сегодня, 9 февраля, во втором часу дня произошло ДТП с участием трамвая. На ул. Тухачевского столкнулись «Ока» и вагон, следовавший по маршруту №4.

По предварительным данным, «Ока» выехала на рельсы после столкновения на дороге с другим автомобилем. О пострадавших не сообщается.

В 

9 февраля 2015, 03:34
В Самаре из-за ДТП на ул. Тухачевского встали трамваи

В Самаре из-за ДТП на ул. Тухачевского встали трамваи

Сегодня, 15 декабря, около 9 часов утра произошло столкновение двух автомобилей на пересечении ул. Киевской и ул. Тухачевского. В результате ДТП оказалось перекрыто движение трамваев в обе стороны. В районе перекрестка образовалась автомобильная пробка. По словам очевидцев, движение транспорта в 
15 декабря 2014, 09:47
ДТП в Самаре: стройматериалы c «Газели» пробили окно «Приоры» на ул. Тухачевского

ДТП в Самаре: стройматериалы c «Газели» пробили окно «Приоры» на ул. Тухачевского

Появились фото с места ДТП, произошедшего сегодня, 18 ноября, около десяти часов утра в районе пересечения ул. Владимирской и ул. Тухачевского в Самаре. Стройматериалы, которые перевозила «Газель», пробили лобовое стекло Lada Priora, сообщает портал «ProГород – Самара».

Водитель 
18 ноября 2014, 01:14
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