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Самарский трамвай потерял колесо на Ново-Садовой
Во вторник, 25 апреля, трамвай №20 попал в ДТП на улице Ново-Садовой. В Сети появилось видео.
У вагона отвалилось колесо около остановки «Солнечная», сообщает 63.ru. Сведений о пострадавших нет. Предположительно, авария произошла из-за неисправности оси. Причину выясняют специалисты …
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25 апреля 2017, 04:06
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В Самаре на Авроре трамвай №13 «слетел» с рельсов
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22 апреля 2017, 06:23
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В Самаре трамвай сошел с рельсов и застрял в луже
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19 апреля 2017, 11:44
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Кто получит миллиард за новые трамвайные пути до «Самара Арены»
Строительством трамвайной линии на Московском шоссе - от улицы Ташкентской до нового стадиона «Самара Арена» займется компания "ВТС-Метро". Она все-таки выиграла торги, правда, со второго раза. Напомним, результаты предыдущего аукциона, к которому «ВТС-Метро» не допустили, бизнесменам пришлось оспаривать в антимонопольной …
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14 апреля 2017, 11:49
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В Самаре пассажирка и кондуктор подрались из-за транспортной карты
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8 апреля 2017, 12:27
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В Самаре трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку
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4 марта 2017, 03:16
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Трамвайный коллапс в Самаре: 40 вагонов встали в пробку от Первомайской до Николая Панова
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28 января 2017, 03:50
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На Тухачевского умер самарец во время прогулки, есть фото
Сегодня, 21 ноября, в Самаре произошел несчастный случай. Во время прогулки скончался 73-летний местный житель.
Инцидент случился на улице Тухачевского, напротив 88-го дома.
Пожилому мужчине стало плохо. Случайные прохожие вызвали для него скорую помощь, однако пенсионер скончался до прибытия медиков, передает 63.ru
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21 ноября 2016, 10:49
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В Самаре «Ока» врезалась в трамвай №4 на ул. Тухачевского
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9 февраля 2015, 03:34
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В Самаре из-за ДТП на ул. Тухачевского встали трамваи
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15 декабря 2014, 09:47
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ДТП в Самаре: стройматериалы c «Газели» пробили окно «Приоры» на ул. Тухачевского
Появились фото с места ДТП, произошедшего сегодня, 18 ноября, около десяти часов утра в районе пересечения ул. Владимирской и ул. Тухачевского в Самаре. Стройматериалы, которые перевозила «Газель», пробили лобовое стекло Lada Priora, сообщает портал «ProГород – Самара».
Водитель …
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18 ноября 2014, 01:14