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Материалы по теме:

В блогах: В Сызрани «котейка» пробегает километр по льду Волги, чтобы выпросить рыбы у рыбаков

В блогах: В Сызрани «котейка» пробегает километр по льду Волги, чтобы выпросить рыбы у рыбаков

В группе «Рыбалка в Сызрани» соцсети "ВКонтакте" поведали про удивительную «котейку», которая пробегает километр по льду Волги, чтобы выпросить свежей рыбы у местных рыбаков. «Покормить котейку на рыбалке - это святое. Не отходя от лунки, свежайшая рыба», - прокомментировал 
22 января 2019, 04:59
Автобусы едут в объезд из-за аварии на Ташкентской и Стара-Загоре

Автобусы едут в объезд из-за аварии на Ташкентской и Стара-Загоре

Из-за крупной коммунальной аварии в Самаре возникли серьезные проблемы с транспортом. На улицах Ташкентской и Стара-Загора остановлено движение трамваев и троллейбусов. По словам очевидцев, 15-й рынок и все подъезды к нему затоплены, горячая вода идет со стороны улицы Стара-Загора, видимость 
22 января 2019, 04:23
В Самаре встали трамваи и троллейбусы из-за коммунальной аварии на Ташкентской/Стара-Загоре

В Самаре встали трамваи и троллейбусы из-за коммунальной аварии на Ташкентской/Стара-Загоре

Настоящий транспортный коллапс возник во вторник в областной столице: из-за порыва теплотрассы на улицах Ташкентской и Стара-Загора встали троллейбусы и трамваи. 

«На пересечении улиц Ташкентская/Стара-Загора произошел выход горячей воды на поверхность, в связи с чем остановлено движение троллейбусов и трамваев 
22 января 2019, 03:56
В Самарской области легковушка сбила двух подростков на «зебре»

В Самарской области легковушка сбила двух подростков на «зебре»

Рано утром во вторник, 22 января., в селе Красный Яр под колесами машины оказались две девочки-подростка. В 08:05 25-летний водитель ВАЗ 201440 двигался по улице Промысловой во время снегопада. Когда он проезжал нерегулируемый пешеходный переход, то сбил двух девочек 12 
22 января 2019, 03:09
В Самаре на резервную схему переведены 11 домов и два учебных заведения

В Самаре на резервную схему переведены 11 домов и два учебных заведения

В понедельник, 21 января, в областной столице на обратный трубопровод переведены 11 многоквартирных домов по улицам Гаражной, Революционной и проспекту Карла Маркса, а также одно медицинское и два учебных заведения. Ремонтные работы проводят около дома №185а по проспекту Карла Маркса. 
21 января 2019, 04:50
В Самаре прорвало тепломагистраль на Карла Маркса

В Самаре прорвало тепломагистраль на Карла Маркса

В областной столице устраняют аварию на тепломагистрали диаметром 800 мм на проспекте Карла Маркса (в районе пересечения с Гастелло). К работам привлекли 19 рабочих, которые используют 10 единиц техники.

- Диагностику поврежденного участка осложняет большая глубина залегания (порядка 3,5 метров) 
18 января 2019, 09:42
В Самаре включают отопление в домах на Стара-Загоре

В Самаре включают отопление в домах на Стара-Загоре

В дома 10 микрорайона Самары в ближайшее время вернется тепло - рабочие устранили коммунальную аварию. Как сообщили в «ПТС», к 13:30 на улице Стара-Загора завершили ремонт повреждения теплосети диаметром 300 мм, сейчас магистраль заполняют носителем. На месте порыва работали 12 
17 января 2019, 03:00
В Самаре прорвало теплосеть на Ново-Вокзальной

В Самаре прорвало теплосеть на Ново-Вокзальной

Во вторник, 15 января, на улице Ново-Вокзальной произошла коммунальная авария: специалисты нашли повреждение теплосети неподалеку от Молодежного парка. На участке ведется подготовка к земляным работам. Управляющим компаниям предложили перевести потребителей на резервную схему подачи тепла. Специалисты «ПТС» планируют завершить основные 
15 января 2019, 10:49
В Самаре улица Авроры ушла под воду: произошла утечка на водоводе

В Самаре улица Авроры ушла под воду: произошла утечка на водоводе

Стала известна причина коммунальной аварии на улице Мориса Тореза. Напомним, что примерно в 15:00 во вторник датчики центральной диспетчерской клубы «РКС-Самара» зафиксировали резкое падение давления на водоводе диаметром 900 миллиметров, то есть где-то появилась крупная утечка. По словам коммунальщиков, строительная 
18 декабря 2018, 08:57
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