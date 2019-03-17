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Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

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Какие дома в Самаре в ближайшие годы пойдут под расселение?

Какие дома в Самаре в ближайшие годы пойдут под расселение?

В Самарской области готовится к реализации государственная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Принять ее планируют уже к 1 апреля этого года. Общая площадь жилья, непригодного для проживания, свыше 340 тыс 
16 марта 2019, 08:37
На пожаре в Новокуйбышевске погиб шестилетний мальчик

На пожаре в Новокуйбышевске погиб шестилетний мальчик

В пятницу, 15 марта, произошел пожар в многоэтажке в Новокуйбышевске. Сигнал о возгорании в доме на улице Миронова поступил дежурным в 16:02. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в результате пожара погиб ребенок — шестилетний мальчик скончался в 
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На каком месте оказалась Самарская область в экологическом рейтинге?

На каком месте оказалась Самарская область в экологическом рейтинге?

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Под Самарой автоледи врезалась в две машины и сбила пешехода

Под Самарой автоледи врезалась в две машины и сбила пешехода

В четверг. 14 марта, на трассе в Волжском районе области случилась серьезная автокатастрофа: столкнулись три машины и в автокегельбане пострадал пешеход. В 08:40 45-летняя автоледи, сидевшая за рулем Volkswagen Polo, ехала по трассе «Самара-Волгоград» в сторону областной столицы. Погодные условия 
15 марта 2019, 11:22
В Крутых Ключах зафиксировали три ДТП: столкнулись девять машин

В Крутых Ключах зафиксировали три ДТП: столкнулись девять машин

В четверг утром, 14 марта, в микрорайоне Крутые Ключи в Красноглинском районе Самары произошла массовая авария. Там столкнулись несколько легковушек, автобус и грузовик. ДТП случилось примерно в 11:00 в районе торгового центра «Мега». Как сообщили очевидцы в соцсетях, участниками 
14 марта 2019, 08:40
«Перебегала дорогу»: в Самарской области грузовик сбил насмерть пешехода

«Перебегала дорогу»: в Самарской области грузовик сбил насмерть пешехода

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В четверг, 14 марта, произошла серьезная авария в областной столице. В районе дома № 152 по улице Арцыбушевской столкнулись Volkswagen и вазовская «четырнадцатая». Судя по фотоснимкам, опубликованным очевидцами в соцсетях, иномарка после удара осталась на проезжей части, а вот 
14 марта 2019, 01:29
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13 марта 2019, 05:06
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