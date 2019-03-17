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От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых
Субботним утром традиционно представляем рейтинг самых громких новостей рабочей недели. Вспоминаем, что именно вызвало наибольший интерес посетителей медиапортала телерадиокомпании в порядке увеличения количества просмотров наших информационных сообщений.
Горячую десятку открывает драка в офисе регионального оператора Самарской области в …
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16 марта 2019, 09:09
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Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области
В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики.
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16 марта 2019, 08:50
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Какие дома в Самаре в ближайшие годы пойдут под расселение?
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16 марта 2019, 08:37
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На пожаре в Новокуйбышевске погиб шестилетний мальчик
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15 марта 2019, 09:38
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На каком месте оказалась Самарская область в экологическом рейтинге?
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» обнародовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам зимы 2018-2019 гг. Он рассчитывается и публикуется 4 раза в год, начиная с весны 2008 года. По итогам прошедшей зимы в «Национальном экологическом рейтинге регионов России», …
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15 марта 2019, 08:44
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Под Самарой автоледи врезалась в две машины и сбила пешехода
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15 марта 2019, 11:22
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В Крутых Ключах зафиксировали три ДТП: столкнулись девять машин
В четверг утром, 14 марта, в микрорайоне Крутые Ключи в Красноглинском районе Самары произошла массовая авария. Там столкнулись несколько легковушек, автобус и грузовик. ДТП случилось примерно в 11:00 в районе торгового центра «Мега». Как сообщили очевидцы в соцсетях, участниками …
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14 марта 2019, 08:40
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«Перебегала дорогу»: в Самарской области грузовик сбил насмерть пешехода
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14 марта 2019, 03:07
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В Самаре после ДТП с иномаркой «четырнадцатая» врезалась в дерево
В четверг, 14 марта, произошла серьезная авария в областной столице. В районе дома № 152 по улице Арцыбушевской столкнулись Volkswagen и вазовская «четырнадцатая». Судя по фотоснимкам, опубликованным очевидцами в соцсетях, иномарка после удара осталась на проезжей части, а вот …
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14 марта 2019, 01:29
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В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека
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13 марта 2019, 05:06
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