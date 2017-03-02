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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 марта 2017г 
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В России хотят построить больше деревянных домов

В России хотят построить больше деревянных домов

Минпромторг предложил строить в России больше деревянных домов. По мнению главы ведомства Дениса Мантурова, это поможет развитию лесопромышленного комплекса. Чиновник отметил, что в России на долю домов из древесины приходится только 12 процентов от всего жилищного строительства, во многих западных 

27 февраля 2017, 03:17
Тольяттинские дольщики рискуют оказаться без страховых выплат

Тольяттинские дольщики рискуют оказаться без страховых выплат

Более 50-ти семей, купивших квартиры по госпрограмме "Жилье для российской семьи" в микрорайоне "Берёзовка", это в 7 километрах от Автограда, скорее всего пополнят список обманутых дольщиков региона. Кроме того, они рискуют остаться и без положенных им по закону страховых выплат. Это 

21 февраля 2017, 06:41
В Самаре собственника принудительно вселили в квартиру

В Самаре собственника принудительно вселили в квартиру

Имущественные споры иногда приводят к нестандартным ситуациям. В Самаре произошло первое в этом году принудительное вселение собственника в квартиру. К такой процедуре приставы прибегают, когда в переговорах за право обладания жилплощадью не удается договориться мирным путем. Тогда в процесс включаются 

10 февраля 2017, 04:09
Минюст доработает законопроект о продаже жилья должников

Минюст доработает законопроект о продаже жилья должников

Министерство юстиции доработает законопроект, позволяющий выставлять на продажу единственное жилье должников. Без крыши над головой никого не оставят, но несостоятельному заемщику придется переехать в жилище, минимально соответствующее соцнормам. Власти не планируют уплотнять граждан или создавать коммуналки. Предполагается, что радикальную процедуру 

9 февраля 2017, 03:41
Передачу нового жилья для самарских переселенцев снова перенесли

Передачу нового жилья для самарских переселенцев снова перенесли

Самарский департамент градостроительства снова перенес срок передачи квартир для переселенцев из аварийного и ветхого жилья муниципалитету от застройщиков. Теперь на 20 марта. Это касается только 218 помещений на общую сумму 221 млн рублей. Срок передачи готового жилья мэрии первый раз 

27 января 2017, 09:47
Почти 5 тысяч жителей 63 региона по итогам 2016 года должны переселиться из аварийных домов

Почти 5 тысяч жителей 63 региона по итогам 2016 года должны переселиться из аварийных домов

На это выделяется 2 миллиарда 755 миллионов бюджетных рублей.
На 2017 год запланировано обеспечить новым жильём ещё около 6 тысяч граждан, дома которых пойдут под снос. Такие цифры «ТЕРРЕ» сообщили в Правительстве Самарской области.
Всего в рамках реализации программы по 

24 октября 2016, 06:16
Баталина: Законопроект о расселении из аварийного жилья нужно отозвать

Баталина: Законопроект о расселении из аварийного жилья нужно отозвать

Депутат Госдумы, заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Ольга Баталина обратилась к коллегам с просьбой отозвать резонансный законопроект о расселении людей из аварийного жилья в другие регионы. По ее словам, внесенный документ может быть использован «во вред гражданам страны, предоставит широкие 
5 августа 2016, 01:32
В Самаре может сорваться программа по переселению граждан из ветхого жилья

В Самаре может сорваться программа по переселению граждан из ветхого жилья

По информации экспертов, из планируемых к приобретению для переселенцев 323 квартир, пока выкуплено лишь два десятка. При этом до конца действия проекта остался год. С аналогичной проблемой столкнулись многие города. Оригинальный способ ее решения предложили депутаты Государственной думы. Они внесли 

3 августа 2016, 06:40
Самару зачистят от ветхого жилья

Самару зачистят от ветхого жилья

Мэрия Самары объявила два аукциона на право развития территорий в Ленинском и Советском районах города. Согласно сообщению на сайте администрации, планируется найти подрядчиков для застройки участков в границах улиц Буянова, Маяковского, Агибалова и Ульяновской, а также Гастелло, Печерской, Советской Армии 

10 июня 2016, 02:44
Самарская область получит 860 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья

Самарская область получит 860 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья

Фонд ЖКХ одобрил заявку региона на выделение финансирования на заключительный этап программы, рассчитанной до 2017 года. Кроме Самарской области деньги также поступят в 7 других субъектов - Якутию, Вологодскую, Кировскую и Архангельскую области, Удмуртию, Адыгею и ХМАО. Больше всего - 
28 марта 2016, 05:23
Мэрия Самары потратит еще 250 млн рублей на жилье для переселенцев из ветхого жилья

Мэрия Самары потратит еще 250 млн рублей на жилье для переселенцев из ветхого жилья

Еще около 250 млн рублей планирует потратить мэрия Самары на покупку квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Два лота - на 120 и 129 миллионов рублей - были опубликованы на портале госзакупок.

Всего в течение 2015-2016 годов 
1 июля 2015, 05:46
Областную программу по переселению граждан из ветхого жилья продлят до 2017 года

Областную программу по переселению граждан из ветхого жилья продлят до 2017 года

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин в Чебоксарах принял участие в заседании Совета Приволжского федерального округа по вопросам реформирования системы жилищно-коммунального хозяйства. Как отметил в своем выступлении глава региона, программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья будет продлена до 2017 

1 октября 2013, 10:24
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