Почти 5 тысяч жителей 63 региона по итогам 2016 года должны переселиться из аварийных домов На это выделяется 2 миллиарда 755 миллионов бюджетных рублей.

На 2017 год запланировано обеспечить новым жильём ещё около 6 тысяч граждан, дома которых пойдут под снос. Такие цифры «ТЕРРЕ» сообщили в Правительстве Самарской области.

Всего в рамках реализации программы по …