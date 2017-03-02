Правительство Самарской области готово заплатить 209 миллионов рублей за квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующий тендер появился сегодня на портале госзакупок.
Согласно техзаданию, у победителя торгов выкупят по цене квадратного метра в 34 тысячи рублей пятиэтажные дома в посёлке Смышляевка Волжского района, рассчитанные на 128 квартир общей площадью 6130 квадратов. Помещения должны быть выполнены в чистовой отделке и построены не ранее текущего года. Лифты и мусоропроводы не нужны, но в каждой квартире должна быть лоджия. Заявки на аукцион принимаются в срок до 23 марта. Итоги подведут 27-го.
Для сравнения, согласно исследованию аналитического центра SRG, средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Самары снизилась за год более чем на 10%. По итогам января она составляет 59700 рублей.
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