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Материалы по теме:

За проезд под знаком экологической зоны начнут штрафовать?

За проезд под знаком экологической зоны начнут штрафовать?

Минтранс РФ готовит проект дорожной карты по созданию в городах специальных зон, в которые будет запрещен въезд для неэкологичного автотранспорта. Пока идею планируется реализовывать в порядке эксперимента на территории Москвы и Санкт-Петербурга, пишет «Коммерсантъ».

Зоны, которые попадут под 
4 марта 2019, 03:06
Иван Пивкин сохранил за собой пост главы Минтранса

Иван Пивкин сохранил за собой пост главы Минтранса

Еще один член областного правительства избавился от приставки «врио». Свой пост сохранил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. 

Губернатор Дмитрий Азаров продолжает формировать состав нового кабинета министров. Отмечу, сейчас с приставками врио по-прежнему работают Дмитрий Шляхтин (Минспорта), Александр 

5 октября 2018, 09:39
Дмитрий Азаров раскритиковал Минтранс за ликвидацию дебаркадера в Ширяево

Дмитрий Азаров раскритиковал Минтранс за ликвидацию дебаркадера в Ширяево

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в очередной раз подверг критике руководство регионального Минтранса. Теперь глава губернии высказал претензии по поводу ликвидации частного дебаркадера на пристани Ширяево. Это решение он назвал откровенно провальным, так как село лишилось возможности принимать туристические 

22 августа 2018, 10:14
Минтранс хочет фиксировать состояние машин пассажирских перевозчиков на камеры

Минтранс хочет фиксировать состояние машин пассажирских перевозчиков на камеры

Минтранс России предложил ввести предрейсовую фото- и видеофиксацию технического состояния автомобилей и автобусов. Новелла касается транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере пассажирских перевозок. Предполагается, что перевозчики начнут в онлайн-режиме "сбрасывать" все данные о техническом состоянии транспорта в специальную 

15 августа 2018, 12:50
Самара: льготникам могут вернуть «безлимит» на бесплатный проезд

Самара: льготникам могут вернуть «безлимит» на бесплатный проезд

Вернут ли самарским льготникам безлимитный проезд в общественном транспорте и финансовые выплаты, которые они получали ранее? Этот вопрос обсуждали на заседании специально созданной при областном парламенте рабочей группы. Сейчас в Самарской области действуют 127 различных льгот. По сравнению с другими 

22 ноября 2017, 01:16
В Самарской области будут переносить остановки общественного транспорта

В Самарской области будут переносить остановки общественного транспорта

Чтобы исключить пересадки студентов и льготников, в городах Самарской области остановки будут переносить. Об этом заявили министры правительства Самарской области Иван Пивкин и Марина Антимонова. Лимит для всех льготников - 60 поездок с 1 мая. На билетах будет печататься оставшееся 

2 мая 2017, 01:35
Льготников услышали: В Самаре увеличили число поездок по социальной карте

Льготников услышали: В Самаре увеличили число поездок по социальной карте

С 1 мая льготники могут бесплатно пользоваться общественным транспортом до 60 раз в месяц. Такое решение принято на совещании под председательством губернатора Николая Меркушкина.
Напомним, ограничение по социальной карте ввели с 1 февраля этого года. Лимит был равен 50-ти поездкам 

2 мая 2017, 12:06
90% льготников в Самарской области получают компенсации за услуги ЖКХ

90% льготников в Самарской области получают компенсации за услуги ЖКХ

Об этом рассказала глава регионального министерства социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова. Ведется точечная работа: каждый случай, когда человек имеет право на компенсацию за ЖКХ, но по каким-то причинам не получил ее, теперь рассматривается индивидуально. Если в январе суммы были 

21 апреля 2017, 05:43
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