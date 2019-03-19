В 2019 году в Самарской области на перевозку льготников выделят почти 1 млрд рублей, сообщил региональный Минтранс. Однако на покрытие расходов ведомству этих денег не хватит. Всего, по сведениям чиновников, в области проживает 185 тысяч человек, имеющих право льготного проезда. Спецпассажиры совершают 6 млн поездок в месяц. На сегодняшний день, в зависимости от муниципалитета, себестоимость перевозки одного пассажира составляет от 25 до 30 рублей.
Фактически общие расходы на перевозку льготников могут достигать 2 млрд. Поэтому в Минтрансе планируют сделать обращение в адрес Минфина об увеличении финансирования. В транспортном ведомстве также рассматривают возможность закрытия дублирующих коммерческих маршрутов, Например, недавно так поступили в Тольятти, где убрали три маршрута.
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